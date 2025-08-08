देखते ही हो जाओगे फैन, लॉन्च से पहले Pixel 10 Pro और Fold का वीडियो लीक google pixel 10 pro fold pixel 10 pro designs revealed in latest video, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google pixel 10 pro fold pixel 10 pro designs revealed in latest video

देखते ही हो जाओगे फैन, लॉन्च से पहले Pixel 10 Pro और Fold का वीडियो लीक

Google Pixel 10 सीरीज 20 अगस्त को Made by Google इवेंट में लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले ही Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold और Pixel Watch 4 की कथित मार्केटिंग इमेज और वीडियो ऑनलाइन लीक हो गए हैं। Video में देखें फोन का बेहतरीन लुक

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:19 PM
share Share
Follow Us on

Google Pixel 10 सीरीज 20 अगस्त को Made by Google इवेंट में लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले ही Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold और Pixel Watch 4 की कथित मार्केटिंग इमेज और वीडियो ऑनलाइन लीक हो गए हैं। आने वाले डिवाइस का डिजाइन लगभग अपने पिछले मॉडल जैसा ही है, जैसा कि पहले लीक में अनुमान लगाया गया था। कथित मार्केटिंग मटीरियल में डिवाइस को ग्रे कलर में दिखाया गया है। Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro Fold के Pixel 10 और Pixel 10 Pro XL मॉडल के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

देखते ही हो जाओगे फैन, लॉन्च से पहले Pixel 10 Pro और Fold का वीडियो लीक

पिक्सेल 10 प्रो और 10 प्रो फोल्ड की डिजाइन लीक

टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) ने पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड और पिक्सेल वॉच 4 की तस्वीरें और तीन वीडियो क्लिप शेयर की हैं। वीडियो में फोल्डेबल फोन ग्रे फिनिश में दिखाई दे रहा है, जिसे संभवतः मूनस्टोन शेड के नाम से बेचा जाएगा। इसे खोलते हुए अंदर की स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें कैमरा कटआउट और मोटे बेजेल्स हैं।

पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड की तरह, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड में भी बंद होने पर हिंज गैप बहुत कम है। इसमें एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है और लेंस को डुअल-स्टेज डिजाइन में रखा गया है।

ये भी पढ़ें:75 इंच तक के 21 नए Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत 17,990 रुपये से शुरू, यह है

आप भी देखें वीडियो

वीडियो में पिक्सेल 10 प्रो को मूनस्टोन फिनिश में भी दिखाया गया है। 12 सेकंड की इस क्लिप में फोन के कैमरा बार, पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल को हाइलाइट किया गया है। पीछे की तरफ, इसमें एक पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें रियर सेंसर लगे हैं।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अंत में, पिक्सेल वॉच 4 के कथित प्रोमो वीडियो में इसका जाना-पहचाना गोल डिजाइन दिखाया गया है, जो पिछली लीक की पुष्टि करता है। इसमें मूनस्टोन शेड और काले डायल का इस्तेमाल किया गया है। पतले बेजल के साथ यह वियरेबल पिक्सेल वॉच 3 जैसा ही दिखता है।

इस पोस्ट में पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड और पिक्सेल 10 प्रो की रियल-वर्ल्ड तस्वीरें भी शामिल हैं। कथित मार्केटिंग तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि चुनिंदा पिक्सेल 10 सीरीज मॉडल एक साल के लिए मुफ्त Google AI Pro के साथ आएंगे।

ये भी पढ़ें:आ गया LED लाइट वाले धांसू गेमिंग फोन, कीमत 17,999 रुपये, पहली सेल इस दिन

20 अगस्त को मेड बाय गूगल लॉन्च इवेंट

गूगल 20 अगस्त को अपने अगले मेड बाय गूगल लॉन्च इवेंट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी अपने नेक्स्ट जेनरेशन पिक्सेल स्मार्टफोन्स की घोषणा करेगी। पिक्सेल 10 सीरीज के साथ पिक्सेल वॉच 4 और पिक्सेल बड्स 2a के भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है। नए फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ टेंसर G5 चिप पर चल सकते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें मीडियाटेक T900 मॉडेम शामिल हो सकता है और कई AI फीचर्स दिए जा सकते हैं।

Gadgets Hindi News Google Google Pixel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।