देखते ही हो जाओगे फैन, लॉन्च से पहले Pixel 10 Pro और Fold का वीडियो लीक

Google Pixel 10 सीरीज 20 अगस्त को Made by Google इवेंट में लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले ही Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold और Pixel Watch 4 की कथित मार्केटिंग इमेज और वीडियो ऑनलाइन लीक हो गए हैं। आने वाले डिवाइस का डिजाइन लगभग अपने पिछले मॉडल जैसा ही है, जैसा कि पहले लीक में अनुमान लगाया गया था। कथित मार्केटिंग मटीरियल में डिवाइस को ग्रे कलर में दिखाया गया है। Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro Fold के Pixel 10 और Pixel 10 Pro XL मॉडल के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

पिक्सेल 10 प्रो और 10 प्रो फोल्ड की डिजाइन लीक टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) ने पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड और पिक्सेल वॉच 4 की तस्वीरें और तीन वीडियो क्लिप शेयर की हैं। वीडियो में फोल्डेबल फोन ग्रे फिनिश में दिखाई दे रहा है, जिसे संभवतः मूनस्टोन शेड के नाम से बेचा जाएगा। इसे खोलते हुए अंदर की स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें कैमरा कटआउट और मोटे बेजेल्स हैं।

पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड की तरह, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड में भी बंद होने पर हिंज गैप बहुत कम है। इसमें एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है और लेंस को डुअल-स्टेज डिजाइन में रखा गया है।

वीडियो में पिक्सेल 10 प्रो को मूनस्टोन फिनिश में भी दिखाया गया है। 12 सेकंड की इस क्लिप में फोन के कैमरा बार, पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल को हाइलाइट किया गया है। पीछे की तरफ, इसमें एक पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें रियर सेंसर लगे हैं।

अंत में, पिक्सेल वॉच 4 के कथित प्रोमो वीडियो में इसका जाना-पहचाना गोल डिजाइन दिखाया गया है, जो पिछली लीक की पुष्टि करता है। इसमें मूनस्टोन शेड और काले डायल का इस्तेमाल किया गया है। पतले बेजल के साथ यह वियरेबल पिक्सेल वॉच 3 जैसा ही दिखता है।

इस पोस्ट में पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड और पिक्सेल 10 प्रो की रियल-वर्ल्ड तस्वीरें भी शामिल हैं। कथित मार्केटिंग तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि चुनिंदा पिक्सेल 10 सीरीज मॉडल एक साल के लिए मुफ्त Google AI Pro के साथ आएंगे।