आ गया Google Pixel 10 Pro Fold का वीडियो टीजर, खुद कंपनी ने दिखाया लुक

20 अगस्त को होने वाले Made by Google event में कंपनी Google Pixel 10 Series को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च के पहले कंपनी ने Google Pixel 10 Pro Fold का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें फोन की झलक देखने को मिलती है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:07 PM
आ गया Google Pixel 10 Pro Fold का वीडियो टीजर, खुद कंपनी ने दिखाया लुक

भी सामने आने लगी है। बता दें कि गूगल पिक्सेल 10 सीरीज को 20 अगस्त को मेड बाय गूगल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लॉन्च के लगभग एक हफ्ते पहले ही कंपनी ने अपने बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन से पर्दा उठा दिया है, जिसे Pixel 10 Pro Fold के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। गूगल ने एक नए वीडियो में फोन के डिजाइन का टीजर जारी किया है और यह मौजूदा Pixel 9 Pro Fold से बहुत अलग नहीं लग रहा है।

खुद कंपनी ने दिखाई फोन की पहली झलक

गूगल ने "ओपन" नाम के एक नए वीडियो में Pixel 10 Pro Fold का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके कुछ ग्लैमरस शॉट्स दिखाए गए हैं। एक फ्रेम में, फोन का साइड व्यू देखने को मिलता है, जिसमें एक उभरे हुए कैमरा आइलैंड देखा जा सकता है जो पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड की तरह ही बुक-स्टाइल फोल्डेबल के पिछले हिस्से पर एक अलग जगह घेरता है।

अन्य तस्वीरों में पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड के ऊपरी और निचले हिस्से में एंटीना बैंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसके कोने गोल हैं। पावर और वॉल्यूम बटन फोन के राइट साइड दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड खाली जगह है।

आप भी देखें फोन की पहली झलक

टीजर वीडियो में हमें जो आखिरी फ्रेम मिलता है, वह फोल्डेबल फोन की स्क्रीन का है। पहली नजर में, इसका आस्पेक्ट रेशियो पिछले साल जैसा ही लग रहा है। अंदर की स्क्रीन पर सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट भी देखा जा सकता है, और यह अभी भी बीच में होने के बजाय राइट साइड लगा है।

ये भी पढ़ें:Poco का धमाका: ₹13,999 में लाया 7000mAh की ताबड़तोड़ बैटरी, 144Hz डिस्प्ले फोन

अंत में, टीजर वीडियो में वॉलपेपर से पता चलता है कि यह पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड का मूनस्टोन कलर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि, इसके अलावा और कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

गौर करने वाली बात यह है कि 20 अगस्त के लॉन्च इवेंट से पहले गूगल की ओर से यह पहला टीजर नहीं है। पिछले महीने, गूगल ने एक टीजर वीडियो शेयर किया था जिसमें अपकमिंग गूगल पिक्सेल 10 प्रो के डिजाइन और इसके नाम की पुष्टि की गई थी।

कंपनी का ट्वीट

