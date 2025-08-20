आ गया गूगल का नया फोल्डेबल फोन, पांच कैमरे और 8 इंच स्क्रीन, रैम और बैटरी भी पावरफुल google pixel 10 pro fold launched in india check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ गया गूगल का नया फोल्डेबल फोन, पांच कैमरे और 8 इंच स्क्रीन, रैम और बैटरी भी पावरफुल

Google Pixel 10 Pro Fold launched in india: गूगल ने अपने मोस्ट-अवेटेड फोल्डेबल फोन Google Pixel 10 Pro Fold को Made by Google इवेंट में लॉन्च कर दिया है। गूगल के इस लेटेस्ट बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन में 6.4 इंच की OLED कवर स्क्रीन और 8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले है। इतनी है कीमत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 11:27 PM
Google Pixel 10 Pro Fold launched in india: गूगल ने अपने मोस्ट-अवेटेड फोल्डेबल फोन Google Pixel 10 Pro Fold को Made by Google इवेंट में लॉन्च कर दिया है। गूगल के इस लेटेस्ट बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन में 6.4 इंच की OLED कवर स्क्रीन और 8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले है। यह 3nm टेंसर G5 प्रोसेसर और टेंसर M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इस फोल्डेबल फोन में 5015mAh की बैटरी है जो वायर्ड और वायरलेस दोनों चार्जिंग सपोर्ट करती है। चलिए डिटेल में जानते हैं भारत में कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या खास है...

भारत में Google Pixel 10 Pro Fold की कीमत

भारत में, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड को केवल 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 1,72,999 रुपये है। फोन दो कलर ऑप्शन्स - मूनस्टोन और जेड में उपलब्ध है।

वैश्विक स्तर पर, गूगल 10 प्रो फोल्ड की शुरुआती कीमत 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए $1799 (करीब 1,56,600 रुपये) है। इसके 512GB वेरिएंट की कीमत $1,919 (करीब 1,67,000 रुपये) और 1TB वेरिएंट की कीमत $2149 (करीब 1,87,000 रुपये) है।

Google Pixel 10 Pro Fold की खासियत

फोन डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) सपोर्ट के साथ आता है और आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। इसमें 6.4-इंच (1080×2364 पिक्सेल) OLED कवर स्क्रीन है, जिसमें 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 408ppi पिक्सेल डेंसिटी, 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट है। मेन डिस्प्ले 8.0-इंच (2076×2152 पिक्सेल) OLED पैनल है, जिसमें 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 373ppi पिक्सेल डेंसिटी है।

किताब की तरह दिखने वाला यह फोल्डेबल फोन 3nm टेंसर G5 चिपसेट, टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप और 16GB LPDDR5X रैम से लैस है। वैश्विक स्तर पर यह तीन अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन - 256GB, 512GB और 1TB में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह फोन सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट के लिए एलिजिबल है। भारत में फोन केवल 256GB स्टोरेज में उपलब्ध है।

google pixel 10 pro fold
फोन में ढेर सारे AI फीचर्स भी

इसमें कई AI पावर्ड फीचर्स भी हैं। यह फोन जेमिनी लाइव, सर्कल टू सर्च और कॉल असिस्ट को सपोर्ट करता है। यह फोन पर जेमिनी नैनो मॉडल पर भी चलता है। इसके अलावा, इसमें कई इमेजिंग फीचर भी हैं जिनमें नया जेमिनी-पावर्ड कैमरा कोच फीचर, ऐड मी, फेस अनब्लर, बेस्ट टेक, ऑटो फ्रेम, मैजिक इरेजर, रीइमेजिन, पोर्ट्रेट और भी बहुत कुछ शामिल है।

फोन में कुल पांच कैमरे

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 127-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FoV) वाला 10.5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 10x ऑप्टिकल जूम वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। कवर और मेन डिस्प्ले, दोनों पर 10-मेगापिक्सेल के सेल्फी कैमरे भी मिलते हैं।

फोल्डेबल फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6, एनएफसी, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं। फोन का डाइमेंशन 155.2×76.3×10.8 एमएम (फोल्ड होने पर) और 155.2×150.4×5.2 एमएम (अनफोल्ड होने पर) है और इसका वजन 258 ग्राम है। गूगल के अनुसार, फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 5015mAh की बैटरी है जो 30W वायर्ड और 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

