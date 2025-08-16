इतना दमदार होगा Google Pixel 10 Pro Fold, लॉन्च से पहले सामने आई पूरी डिटेल

Google Pixel 10 Pro Fold स्मार्टफोन 20 अगस्त को होने वाले Made by Google event में पिक्सेल फोन की नई सीरीज के साथ लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉन्च से ठीक पहले, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड के पूरे स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं।

Google 20 अगस्त को होने वाले Made by Google event में पिक्सेल फोन की नई सीरीज लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि कंपनी इस लॉन्च इवेंट में गूगल पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो XL और पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अब, आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड के पूरे स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, फोन में गूगल टेंसर G5 प्रोसेसर के साथ टेंसर M2 सिक्योरिटी चिप होने की बात कही गई है। डिवाइस में OLED डिस्प्ले, 1TB तक स्टोरेज और भी बहुत कुछ होने की खबर है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोल्डेबल फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

सामने आए Google Pixel 10 Pro Fold के सारे स्पेसिफिकेशन्स WinFuture की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड ब्रांड का पहला स्मार्टफोन हो सकता है जो IP68 रेटिंग के साथ आएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसके कॉम्पीटिटर Samsung Galaxy Z Fold 7 और Vivo X Fold 5 पहले से ही IP58 रेटिंग के साथ आते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह फोन मूनस्टोन और जेड समेत दो कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में 6.4 इंच का OLED कवर डिस्प्ले हो सकता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2364 पिक्सेल होगा। कवर डिस्प्ले में 408 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 120 हर्ट्ज एडाप्टिव स्क्रीन रिफ्रेश रेट, एचडीआर सपोर्ट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होने की भी खबर है।

फोन में 2076x2152 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला 8.0 इंच का मेन OLED डिस्प्ले भी होने की खबर है। मेन डिस्प्ले 373 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, एचडीआर सपोर्ट और 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फोन में गूगल टेंसर G5 प्रोसेसर और टेंसर M2 सिक्योरिटी चिप हो सकती है।

फोन में रियर पैनल पर ट्रिपल-कैमरा सेटअप होने की खबर है, जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 127-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FoV) वाला 10.5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 10x ऑप्टिकल जूम वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 10-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और इतना ही इनर कैमरा होने की भी खबर है। फोन में 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 240fps तक स्लो मोशन, एचडीआर10+ समेत अन्य फीचर्स दिए जाने की खबर है।

गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड में 16GB LPDDR5X रैम होने की भी खबर है, और यह तीन अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है, जिसमें 256GB, 512GB और 1TB UFS 4.0 वेरिएंट शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह फोन एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा और इसे सात साल के एंड्रॉयड अपडेट, सिक्योरिटी पैच अपडेट और फीचर ड्रॉप्स मिलेंगे। इसके अलावा, इस फोल्डेबल फोन में जेमिनी नैनो, जेमिनी लाइव, सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्ट और अन्य AI फीचर भी होंगे।

गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड में 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5015mAh की बैटरी होने की खबर है। फोन 15W तक Qi2 सर्टिफाइड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आ सकता है। इसके अलावा, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड में स्टीरियो स्पीकर, तीन माइक्रोफोन भी मिलेंगे।