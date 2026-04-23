लपक लो डील, सीधे 10,000 सस्ता मिल रहा सबसे लेटेस्ट Pixel फोन, इतनी रह गई कीमत

Apr 23, 2026 08:31 pm IST

Google Pixel 10 5G फोन इस समय सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। को लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी कीमत 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये थी। अब यह फोन Amazon पर सीधे 10,600 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Google Pixel 10 at Rs 10,000 discount in India: भारत के Pixel फोन लवर्स के लिए खुशखबरी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Google का सबसे लेटेस्ट Pixel इस समय सबसे बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Google Pixel 10 5G फोन की। इस फोन को ग्राहक 10,000 रुपये से भी ज्यादा के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी बैंक ऑफर के बगैर। यह फोन न सिर्फ दिखने में धांसू है बल्कि कई हैवी स्पेक्स भी पैक करता है। फोन यूनिक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल डिजाइन के साथ आता है। अगर आप भी पिक्सेल फोन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकती है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...

लॉन्च के समय इतनी थी कीमत भारत में जब Google Pixel 10 5G को लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी कीमत 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये थी। इस फोन को इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था।

पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर फोन का 256GB स्टोरेज और Obsidian कलर वेरिएंट मात्र 69,385 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी यह फोन अपनी लॉन्च प्राइज से सीधे 10,614 रुपये सस्ता मिल रहा है। बिना किसी बैंक ऑफर का लाभ लिए इस फोन को इतनी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अमेजन फोन पर 37,700 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रही है। (नोट- एक्सचेंज बोनस की वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी। खरीदारी करने से पहले अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि यह ऑफर आपके क्षेत्र में मिल रहे हैं या नहीं।)

Flipkart पर यही मॉडल 74,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। हालांकि बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे 69,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट भी फोन पर एक्सचेंज बोनस की पेशकश कर रहा है। आप फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑफर डिटेल्स चेक कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कहां से खरीदारी करना आपके लिए सही रहेगा।