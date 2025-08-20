Google Pixel 10 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च; कैमरा, बैटरी सब दमदार, इतनी है कीमत google pixel 10 pixel 10 pro and pixel 10 pro xl launched in india check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Google Pixel 10 launched in india: गूगल ने नई पिक्सेल 10 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। सीरीज में Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold मॉडल शामिल हैं। फोन की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:26 PM
Google Pixel 10 launched in india: गूगल ने नई पिक्सेल 10 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। सीरीज में Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold मॉडल शामिल हैं। ये स्मार्टफोन्स कंपनी के टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप्स से लैस हैं। इनमें इनबिल्ट Qi2 चार्जिंग मैग्नेट हैं और ये पिक्सेल स्नैप मैग्नेटिक चार्जिंग एक्सेसरीज के साथ कम्पैटिबल हैं। प्रो और प्रो XL मॉडल 50-मेगापिक्सेल के प्राइमरी रियर कैमरे और 42-मेगापिक्सेल के सेल्फी कैमरे के साथ आते हैं। पिक्सेल 10 और प्रो मॉडल में 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला टेलीफोटो कैमरा है, लेकिन ये क्रमशः सुपर रिजॉल्यूशन जूम (20x) और प्रो रिजॉल्यूशन जूम (100x) सपोर्ट भी देते हैं।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

भारत में Google Pixel 10 की कीमत इसके एकमात्र 256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये रखी गई है। यह फोन इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑब्सीडियन कलर्स में उपलब्ध है।

Pixel 10 Pro की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,09,999 रुपये है जबकि Pixel 10 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है। दोनों मॉडल जेड, मूनस्टोन और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में आते हैं। Pixel 10 Pro एक अतिरिक्त पोर्सिलेन कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध है।

Google Pixel 10 सीरीज के सभी स्मार्टफोन देश में फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। फिलहाल यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं।

Google Pixel 10 की खासियत

गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2424 पिक्सेल) OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन के रियर पैनल पर भी यही प्रोटेक्टिव ग्लास है। फोन 3nm टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है, जो 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यह फोन Google Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है।

फोटोग्राफी के लिए, पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेंसर है। यह कैमरा कोच सहित कई AI-पावर्ड इमेजिंग टूल्स को सपोर्ट करता है।

पिक्सेल 10 में 4970mAh की बैटरी दी है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 15W तक Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और इसे पिक्सेल स्नैप एक्सेसरीज के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वेपर कूलिंग चैंबर है। इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। सेफ्टी के लिए, फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह eSIM, 5G, 4G, जीपीएस, GNSS, गूगल कास्ट, ब्लूटूथ 6, वाई-फाई, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।

Google Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की खासियत

गूगल पिक्सेल 10 प्रो में 1280×2856 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 6.3 इंच की सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जबकि पिक्सेल 10 प्रो XL में 1344×2992 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन है। दोनों में 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट वाले LTPO पैनल हैं और ये 3,000 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस प्रदान करते हैं। मजबूती के लिए, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से सुरक्षित हैं। हालांकि, प्रो मॉडल टेंसर G5 चिपसेट से लैस हैं और ये 16GB रैम को सपोर्ट करते हैं।

पिक्सेल 10 प्रो और पिक्सेल 10 प्रो XL दोनों में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी, चार्जिंग, कूलिंग, बिल्ड और सेफ्टी फीचर्स हैं। प्रो वर्जन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर सेंसर, 48-मेगापिक्सेल का 5x टेलीफोटो कैमरा और 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। दोनों में 42-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है। प्रो मॉडल 4870mAh बैटरी और प्रो XL मॉडल 5200mAh की बैटरी से लैस है। प्रो XL 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

