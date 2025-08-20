Google Pixel 10 सीरीज की कीमतें लीक: ₹79999 से होगी शुरू, Foldable फोन की कीमत चौंकाने वाली

Google की Pixel 10 सीरीज आज लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसके आने से पहले सभी फोन की भारतीय कीमतें लीक हो गई हैं। Pixel 10 की कीमत जहां 79999 रुपये से शुरू हो सकती है तो वहीं सबसे महंगे Pro Fold का प्राइस 1.73 लाख तक जा सकता है।

Wed, 20 Aug 2025 12:14 PM

गूगल आज यानी 20 अगस्त 2025 को ग्लोबल "Made by Google" इवेंट में Pixel 10 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। गूगल पिक्सेल 10 सीरीज में बार चार मॉडल शामिल होंगे जो Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, और Pixel 10 Pro Fold है। अब लॉन्च से पहले ही Google Pixel 10 सीरीज की नई कीमतें लीक हो चुकी हैं।

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, बेस मॉडल Pixel 10 की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये हो सकती है, जिससे यह भारत में प्रीमियम सेगमेंट में एक किफायती ऑप्शन होगा। वहीं Pixel 10 Pro का अनुमानित प्राइस 1,09,999 रुपये होने की उम्मीद है जो पिछले जनरेशन के समान है। बड़ा स्क्रीन और बेहतर फीचर्स वाला Pixel 10 Pro XL अब 1,24,999 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। सबसे खास है Pixel 10 Pro Fold, Foldable कैटेगरी के फोन की कीमत 1,72,999 रुपये हो सकती है।

Google Pixel 10 सीरीज की कीमतें 1. Pixel 10 Pixel 10 भारतीय बाजार में लगभग 79,999 रुपये कीमत में लॉन्च हो सकता है, जिसमें 12GB रैम + 256GB स्टोरेज शामिल है। यह वही प्राइस है जिस पर Pixel 9 लॉन्च हुआ था, इसलिए कीमत में कोई बदलाव नहीं दिखता। नया मॉडल शक्तिशाली Tensor G5 चिपसेट, बेहतर कैमरा ऑप्टिक्स और AI सुविधाओं के साथ आएगा मशीन लर्निंग और कैमरा कोच जैसी तकनीकें इसमें शामिल हैं।

2. Pixel 10 Pro अगला, Pixel 10 Pro मॉडल की कीमत लगभग 1,09,999 रुपये हो सकती है जो पिछले साल के Pro मॉडल से मेल खाती है। इसमें प्रो-लेवल कैमरा सेटअप, टेलीफोटो लेंस और बेहतर बैटरी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

3. Pixel 10 Pro XL Pixel 10 Pro XL की कीमत लीक्स में 1,24,999 रुपये बताई गई है। यह ऐतिहासिक रूप से बड़े डिस्प्ले और बड़े बैटरी वाला का मॉडल होगा अब बेस 256GB वेरिएंट में ये आएगा। इन फोन्स में Tensor G5 चिपसेट मिलेगा, जो अब TSMC की 3nm तकनीक पर आधारित है इससे प्रदर्शन और बैटरी लाइफ दोनों बेहतर होंगे। आखिर में, Pixel Snap Charging नाम का एक नया मैग्नेटिक Qi2 वायरलेस चार्जिंग समाधान देखने को मिल सकता है, जो MagSafe जैसा सुविधा प्रदान करता है।