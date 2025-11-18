Google Pixel 10 पर ₹10 हजार से ज्यादा की छूट, बैंक ऑफर का फायदा अलग से

संक्षेप: धांसू कैमरा स्मार्टफोन बड़ी छूट पर खरीदना चाहते हैं तो आपको Pixel 10 पर मिल रही डील का फायदा लेना चाहिए। Amazon पर यह फोन 10 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर मिल रहा है।

Tue, 18 Nov 2025 03:35 PM

प्रीमियम कैमरा स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहा है। गूगल के Pixel लाइनअप के डिवाइसेज कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में बेजोड़ हैं और Pixel 10 5G पर अब सबसे बड़ी छूट मिल रही है। इस फोन पर 10 हजार रुपये से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है और बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जाएगा। यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में बेहतरीन डील ऑफर कर रहा है।

Pixel 10 5G के हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें कंपनी का इन-हाउस Google Tensor प्रोसेसर दिया गया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में बेजोड़ है। इस फोन के ट्रिपल कैमरा सेटअप में नया 5x टेलीफोटो लेंस दिया गया है और यह 20x Super Res Zoom ऑफर करता है। यह फोन लो-लाइट में बेहतरीन आउटपुट देता है और इसमें मिलने वाले कैमरा कोच के साथ फोटोग्राफी और भी आसान हो जाती है। फोन में IP68 रेटिंग के साथ Gorilla Glass Victus 2 की सुरक्षा मिल रही है।

खास ऑफर्स के साथ सस्ते में Pixel 10 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस डिवाइस को 79,999 रुपये के बजाय 69,848 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 3000 रुपये तक की छूट अलग से मिल सकती है। इसके अलावा कैशबैक और बैंक ऑफर्स का फायदा भी लिया जा सकता है।

पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 50,050 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।