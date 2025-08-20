Google Pixel 10 लॉन्च से पहले Pixel 9 और Pixel 8 पर भारी डिस्काउंट, ये रहीं डील्स

Google Pixel 10 लॉन्च से पहले कंपनी ने Pixel 9 और Pixel 8 स्मार्टफोन्स पर बड़ी कीमतों में कटौती कर दी है। अब ग्राहक फ्लिपकार्ट और क्रोमा पर इन मॉडलों को 22,000 से 33,000 रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं।

Wed, 20 Aug 2025 11:30 AM

टेक कंपनी गूगल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 को आज Made by Google Event में पेश करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 10 को नए डिजाइन, अपग्रेडेड प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा फीचर्स के साथ उतारा जाएगा। हालांकि, इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि Pixel 10 के लॉन्च से ठीक पहले गूगल के पुराने मॉडल्स Pixel 9 और Pixel 8 पर जबरदस्त छूट मिल रही है।

दरअसल, हर बार की तरह गूगल अपने लेटेस्ट फोन लॉन्च करने से पहले पुराने मॉडल्स की कीमत घटा रहा है और इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलने वाला है। Pixel 9 और Pixel 8 दोनों ही फोन्स की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर तक गिरावट आई है। बैंक ऑफर्स और कैशबैक को जोड़ लिया जाए तो ग्राहक हजारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं। आइए आपको इन डील्स के बारे में बताते हैं।

Pixel 9 पर ऑफर्स Pixel 9 का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पिछले साल अगस्त में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, अब फ्लिपकार्ट पर 64,999 रुपये में मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 7,000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी फोन का इफेक्टिव प्राइस 57,999 रुपये तक आ जाएगा। लॉन्च प्राइस के मुकाबले यह लगभग 22,000 रुपये सस्ता है।

Pixel 8 पर ऑफर्स Pixel 8 को अक्टूबर 2023 में 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट क्रोमा पर 49,999 रुपये में मिल रहा है। यहां भी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 7,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह ग्राहक इसे सिर्फ 42,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी Pixel 8 पर पूरे 33,000 रुपये तक की सेविंग की जा सकती है।

बता दें, Pixel 9 और Pixel 8 दोनों ही गूगल के फ्लैगशिप कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट सपोर्ट के साथ आते हैं। गूगल लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन्स को अपडेट देता है, इसलिए पुराना मॉडल लेने पर भी आपको सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट की चिंता नहीं करनी होगी।

Pixel 10 का इंतजार करने में समझदारी? टिप्स्टर इवान ब्लास के मुताबिक, Pixel 10 के 128GB वेरिएंट की कीमत 799 डॉलर (करीब 69,600 रुपये) और 256GB वेरिएंट की कीमत 899 डॉलर (करीब 78,300 रुपये) हो सकती है। हालांकि भारतीय बाजार में कीमत इससे अलग हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको Pixel 10 का इंतजार करना चाहिए या पुराने मॉडल्स पर मिल रही छूट का फायदा उठाना बेहतर रहेगा।