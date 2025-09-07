फोन में सेव फोटो बन जाएगा वीडियो, गूगल लाया कमाल का एआई फीचर, बहुत कुछ है खास Google Photos new feature now convert your photos into videos with AI know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
फोन में सेव फोटो बन जाएगा वीडियो, गूगल लाया कमाल का एआई फीचर, बहुत कुछ है खास

गूगल फोटोज ऐप में तगड़े फीचर की एंट्री हुई है। इस फीचर की मदद से यूजर फोटो को चार सेकेंड की क्लिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटो को शॉर्ट में बनाने के लिए ऐप के अंदर क्रिएट टैब का ऑप्शन दिया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:37 AM
गूगल अपने यूजर्स के लिए जबर्दस्त एआई फीचर लाया है। यह फीचर Google Photos के लिए आया है। Veo 3 से पावर्ड इस फीचर की मदद से यूजर गूगल फोटोज में सेव फोटोज को आप शॉर्ट, चार सेकेंड क्लिप बना सकते हैं। फोटो को शॉर्ट में बनाने के लिए ऐप के अंदर क्रिएट टैब का ऑप्शन दिया गया है। वियो 3 वीडियो जनरेशन मॉडल जुलाई में लॉन्च हुआ था और यह अपने पिछले वर्जन के मुकाबले ज्यादा शार्प और रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। फोटोज के अंदर दिए गए क्रिएट टैब में यूजर दो मोड- Sublte Motion और I'm Feeling Lucky में से चुन सकते हैं। गूगल के प्रवक्ता माइकल मार्कोनी के अनुसार वियो 3 पहले वाले की तुलना में ज्यादा लाइफलाइक यानी जीवंत इफेक्ट ऑफर करता है।

वीडियो जेनरेशन का लिमिटेड डेली ऐक्सेस फ्री

वियो 3 को सबसे पहले मई में गूगल I/O में टेक्स्ट-टू-वीडियो टूल Flow और AI पावर्ड वीडियो एडिटर Vids के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसके अल्ट्रा-रियलिस्टिक वॉइस जेनरेशन जैसे सबसे अडवांस्ज फीचर 250 डॉलर मंथली वाले AI अल्ट्रा प्लान के लिए हैं, लेकिन गूगल फोटोज यूजर्स को अब वीडियो जेनरेशन का लिमिटेड डेली ऐक्सेस फ्री में मिलता है। वहीं, अगर आप पेड AI Pro और Ultra सब्सक्रिप्शन वाले यूजर हैं, तो आपको ज्यादा यूसेज लिमिट मिलेगी।

क्रिएट टैब में दूसरे AI ट्रिक्स भी

क्रिएट टैब में दूसरे AI ट्रिक्स भी हैं, जिनमें फोटो को 3D ऐनिमेशन में बदलना या कीवर्ड के आधार पर हाइलाइट रीलों को अपने आप असेंबल करना शामिल है। ये सभी टूल मिलकर गूगल फोटोज को सिर्फ एक स्टोरेज सर्विस से कहीं ज्यादा बनाते हैं। धीरे-धीरे यह आम यूजर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए एक क्रिएटिव सूट बनने की राह पर है। यूजर्स को फ्री में वियो 3 ऑफर करके गूगल अपने AI एक्सपेरिमेंट्स को और ज्यादा आसानी से ऐक्सेस करने लायक बना रहा है। अपडेट के आने से इसमें क्वॉलिटी बूस्ट के साथ शॉर्ट-फॉर्म क्रिएटर्स और डेली यूजर्स के फोटोज ऐप सिर्फ एक बैकअप ऐप से कहीं बढ़कर लगेगा। गूगल फोटोज का यह फीचर अभी यूएस में रह रहे यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ है।

