अब केवल बोलकर करें फोटो एडिट, गूगल लाया नया फीचर, सबसे पहले इन यूजर्स को मिलेगी सुविधा

अब आप केवल बोलक अपनी फोटोज में एडिटिंग कर सकेंगे, यह सुविधा गूगल फोटो ऐप में आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल फोटोज ऐप में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फीचर आ रहा है, जो यूजर्स को अपनी बोलचाल की भाषा में कमांड देकर फोटो एडिट करने में सक्षम बनाएगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:44 PM
अब केवल बोलकर करें फोटो एडिट, गूगल लाया नया फीचर, सबसे पहले इन यूजर्स को मिलेगी सुविधा

अब आप केवल बोलक अपनी फोटोज में एडिटिंग कर सकेंगे, यह सुविधा गूगल फोटो ऐप में आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल फोटोज ऐप में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फीचर आ रहा है, जो यूजर्स को अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कमांड देकर फोटो एडिट करने में सक्षम बनाएगा। गूगल ने बताया कि यह सुविधा सबसे पहले अमेरिका में नए गूगल पिक्सेल 10 यूजर्स को दी जाएगी। गूगल, पिक्सेल के नेटिव कैमरा ऐप में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स को भी लागू कर रहा है ताकि एआई से और बिना एआई से एडिट की गई तस्वीरों में अंतर किया जा सके।

गूगल फोटो में बोलकर कर सकेंगे एडिटिंग

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में, फोटो ऐप के नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। यह कंपनी के एआई असिस्टेंट, जेमिनी का उपयोग करके नॉर्मल बोलचाल की भाषा में दी गई कमांड को समझेगा और कस्टम एआई-पावर्ड एडिटिंग करेगा। कंपनी के अनुसार, यूजर्स फोटोज ऐप से अपनी जरूरत के अनुसार एडिट करने के लिए कह सकते हैं, जिससे उसे मैन्युअली टूल चुनने या स्लाइडर्स एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी।

उदाहरण के लिए, यूजर अपनी फोटो में पीछे खड़ी कार को हटाने के लिए केवल "बैकग्राउंड में कारें हटाएं" कह सकते हैं और गूगल फोटो ऐप कमांड को समझ लेगा। यह यूजर के हस्तक्षेप के बिना ही, एडिटिंग करने के लिए सही टूल चुनेगा और खुद से एडिटिंग करेगा।

ये भी पढ़ें:Google Pixel 10 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च; कैमरा, बैटरी सब दमदार, इतनी है कीमत

यह कई अलग-अलग कमांड के लिए भी काम करता है, जिन्हें एक ही प्रॉम्प्ट में जोड़ा जा सकता है। ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इस नए फीचर का उपयोग किसी इमेज के स्पेसिफिक भागों को बदलने या सामान्य सुधार करने के लिए किया जा सकता है। पहला ड्राफ्ट तैयार होने के बाद, फॉलोअप वॉयस प्रॉम्प्ट के माध्यम से इमेज को और बेहतर बनाया जा सकता है।

इमेज में कुछ करेक्शन करने के अलावा, यूजर्स फोटो ऐप से इमेज का बैकग्राउंड बदलने, धूप का चश्मा या पार्टी हैट जैसी चीजें जोड़ने जैसे कामों के लिए भी कह सकते हैं। यह नई सुविधा शुरुआत में अमेरिका में पिक्सेल 10 के साथ पेश की जाएगी।

शुरुआत में केवल पिक्सेल 10 तक ही सीमित रहेगा फीचर

गूगल फोटोज में कस्टम एआई-पावर्ड एडिट्स के अलावा, टेक दिग्गज ने नेटिव कैमरा ऐप में कोएलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेंस एंड ऑथेंटिसिटी (C2PA) कंटेंट क्रेडेंशियल्स को जोड़ने की भी घोषणा की है। यह गूगल फोटोज ऐप में किसी इमेज को कैसे कैप्चर या एडिट किया गया, जैसी जानकारी दिखाएगा। शुरुआत में यह केवल पिक्सेल 10 तक ही सीमित रहेगा, और आने वाले हफ्तों में इसे एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा।

