अपनी फोटो से बनाएं पर्सनलाइज्ड मीम, Google Photos ऐप में आया मजेदार AI फीचर

संक्षेप:

Google Photos ने नया AI फीचर Me Meme लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपनी ही फोटो से पर्सनलाइज्ड मीम बना सकते हैं। यह फीचर फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध है और बाद में अन्य मार्केट्स में मिल सकता है।

Jan 23, 2026 03:51 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सॉफ्टवेयर कंपनी Google अपने Photos ऐप को लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से और स्मार्ट बना रहा है। अब कंपनी ने एक नया मजेदार फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘Me Meme’ है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब अपनी ही फोटो का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड मीम बना सकते हैं, यानी अब मीम्स में वे खुद नजर आएंगे। इन मीम्स के साथ यूजर्स वायरल भी हो सकते हैं।

नया Me Meme एक जेनरेटिव AI टूल है, जो यूजर की चुनी हुई फोटो को पॉपुलर मीम टेम्पलेट्स में डालकर मजेदार और रिलेटेबल मीम तैयार करता है। इस फीचर के बारे में शुरुआती जानकारी अक्टूबर, 2025 में सामने आई थी और अब करीब तीन महीने बाद Google ने इसे आधिकारिक रूप से ऐप में रोलआउट कर दिया है।

Google Photos के AI फीचर्स में नया एडिशन

Me Meme, Google Photos में पहले से मिलने वाले कई AI-पावर्ड फीचर्स की लिस्ट में जुड़ गया है। इनमें Create with AI, Photo to Video, Remix, Collage और ऑटोमैटिक एन्हांस जैसे टूल शामिल हैं। नया मीम मेकर फीचर इन सभी के मुकाबले ज्यादा एंटरटेनमेंट पर फोकस करता है।

कैसे काम करता है Me Meme फीचर?

फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपनी कोई फोटो या पोर्ट्रेट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद ‘Create’ या ‘Meme’ ऑप्शन पर टैप करके किसी रेडीमेड मीम टेम्पलेट को चुना जा सकता है या अपना खुद का टेम्पलेट अपलोड किया जा सकता है। यूजर कैप्शन को भी अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकता है और AI उस फोटो को क्लासिक मीम स्टाइल में टेक्स्ट के साथ तैयार कर देता है।

प्राइवेसी को लेकर Google का दावा

गूगल का कहना है कि Me Meme पूरी तरह से ऑप्शनल फीचर है। यह अपने आप किसी भी फोटो से मीम नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ उन्हीं फोटोज पर काम करता है जिन्हें यूजर खुद सेलेक्ट करता है। AI से बनी मीम्स तब तक Google Photos ऐप के अंदर ही रहती हैं, जब तक यूजर उन्हें शेयर या सेव नहीं करता।

कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि AI से बनी मीम्स Google Photos की स्टोरेज लिमिट में गिनी जाएंगी या नहीं, लेकिन मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से ऐसी फाइल्स को आमतौर पर नई फाइल माना जाता है। फिलहाल यह फीचर सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है और आने वाले समय में इसे दूसरे देशों में भी रिलीज किया जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
