अपनी फोटो से बनाएं पर्सनलाइज्ड मीम, Google Photos ऐप में आया मजेदार AI फीचर

संक्षेप: Google Photos ने नया AI फीचर Me Meme लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपनी ही फोटो से पर्सनलाइज्ड मीम बना सकते हैं। यह फीचर फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध है और बाद में अन्य मार्केट्स में मिल सकता है।

सॉफ्टवेयर कंपनी Google अपने Photos ऐप को लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से और स्मार्ट बना रहा है। अब कंपनी ने एक नया मजेदार फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘Me Meme’ है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब अपनी ही फोटो का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड मीम बना सकते हैं, यानी अब मीम्स में वे खुद नजर आएंगे। इन मीम्स के साथ यूजर्स वायरल भी हो सकते हैं।

नया Me Meme एक जेनरेटिव AI टूल है, जो यूजर की चुनी हुई फोटो को पॉपुलर मीम टेम्पलेट्स में डालकर मजेदार और रिलेटेबल मीम तैयार करता है। इस फीचर के बारे में शुरुआती जानकारी अक्टूबर, 2025 में सामने आई थी और अब करीब तीन महीने बाद Google ने इसे आधिकारिक रूप से ऐप में रोलआउट कर दिया है।

Google Photos के AI फीचर्स में नया एडिशन Me Meme, Google Photos में पहले से मिलने वाले कई AI-पावर्ड फीचर्स की लिस्ट में जुड़ गया है। इनमें Create with AI, Photo to Video, Remix, Collage और ऑटोमैटिक एन्हांस जैसे टूल शामिल हैं। नया मीम मेकर फीचर इन सभी के मुकाबले ज्यादा एंटरटेनमेंट पर फोकस करता है।

कैसे काम करता है Me Meme फीचर? फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपनी कोई फोटो या पोर्ट्रेट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद ‘Create’ या ‘Meme’ ऑप्शन पर टैप करके किसी रेडीमेड मीम टेम्पलेट को चुना जा सकता है या अपना खुद का टेम्पलेट अपलोड किया जा सकता है। यूजर कैप्शन को भी अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकता है और AI उस फोटो को क्लासिक मीम स्टाइल में टेक्स्ट के साथ तैयार कर देता है।

प्राइवेसी को लेकर Google का दावा गूगल का कहना है कि Me Meme पूरी तरह से ऑप्शनल फीचर है। यह अपने आप किसी भी फोटो से मीम नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ उन्हीं फोटोज पर काम करता है जिन्हें यूजर खुद सेलेक्ट करता है। AI से बनी मीम्स तब तक Google Photos ऐप के अंदर ही रहती हैं, जब तक यूजर उन्हें शेयर या सेव नहीं करता।