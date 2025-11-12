फोटोज में जादू! Google Photos में AI से एडिट होगी फोटो, मिला सबसे बड़ा अपग्रेड

संक्षेप: गूगल फोटोज ऐप को कई आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स का सपोर्ट दिया जा रहा है। इनकी लिस्ट में कन्वर्सेशनल एडिटिंग से लेकर इमेज टेम्प्लेट्स वगैरह शामिल हैं।

सॉफ्टवेयर कंपनी Google की ओर से इसके Photos ऐप को बड़ा AI अपडेट दिया गया है। इस अपडेट के साथ Google Photos ऐप में कन्वर्सेशनल एडिटिंग और नए इमेज टेम्प्लेट्स के अलावा नए मार्केट्स और डिवाइसेज में इसका सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें वायरल टूल Nano Banana का फायदा भी मिलेगा। यह अपडेट अमेरिका, भारत और 100 से ज्यादा देशों में रोलआउट होना शुरू हो चुका है।

क्या है Nano Banana और कैसे करें इस्तेमाल? Google Photos में अब Nano Banana टूल सीधे फोटो एडिटर में जुड़ गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बस ‘Help me edit’ टैब पर टैप करें। इसके बाद आप AI की मदद से अपनी तस्वीरों को अलग-अलग थीम या स्टाइल में बदल सकते हैं। अब आप अपनी किसी फोटो को Renaissance पोर्ट्रेट बना सकते हैं या 4K रेट्रो ट्रेंड में एडिट कर सकते हैं- यानी जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो सब कुछ अब एक क्लिक में संभव है।

Nano Banana से आप ना सिर्फ फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, बल्कि चेहरे के हावभाव और डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। गूगल ने बताया कि यह फीचर प्राइवेट फेस ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है ताकि एडिट्स सही हों। उदाहरण के लिए, आप 'Remove Riley's sunglasses, open my eyes, make Engel smile and open her eyes.' कह सकते हैं। यानी आप टेक्स्ट कमांड देकर अपने दोस्तों या खुद की तस्वीरों में एक्सप्रेशन बदल सकते हैं।

गूगल का कहना है कि यह सारी एडिटिंग केवल यूजर की खुद की फोटो लाइब्रेरी पर आधारित होती है, जिससे प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

भारत में लॉन्च हुए नए AI टेम्पलेट्स अपडेट के साथ गूगल ने अमेरिका और भारत में AI-पावर्ड टेम्पलेट्स भी लॉन्च किए हैं। ये टेम्पलेट्स ‘Create’ टैब में मिलेंगे। यहां से यूजर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बोलकर फोटो बना सकते हैं। इन टेम्पलेट्स को Nano Banana मॉडल से पावर किया गया है ताकि फोटो एडिटिंग और क्रिएटिव इमेज बनाना फास्ट और आसान हो सके।

इसके अलावा, गूगल अब पर्सनलाइज्ड टेम्पलेट्स पर भी काम कर रहा है, जो आपकी गैलरी के डाटा से सीखकर आपके लिए यूनिक एडिट्स बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर, 'Create a name doodle personalized to me' या 'Make a cartoon of me and my hobbies.' बोला जा सकता है। यह फीचर आने वाले हफ्तों में पहले अमेरिका में लॉन्च होगा, फिर धीरे-धीरे अन्य देशों में भी पहुंचेगा।

अब iPhone पर भी मिलेगा AI एडिटिंग का मजा पहले यह कन्वर्सेशनल एडिटिंग फीचर सिर्फ Android पर था, लेकिन अब यह iOS (iPhone) यूजर्स के लिए भी आ गया है। iPhone यूजर अब वॉयस या टेक्स्ट से फोटो एडिट कर सकेंगे- जैसे स्माइल एडजस्ट करना, बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट हटाना, या लाइटिंग बदलना। iOS के लिए गूगल ने नया जेस्चर-बेस्ड फोटो एडिटर भी पेश किया है जिसमें वन-टैप सजेशन और नैचुरल लैंग्वेज एडिटिंग शामिल है।