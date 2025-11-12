Hindustan Hindi News
फोटोज में जादू! Google Photos में AI से एडिट होगी फोटो, मिला सबसे बड़ा अपग्रेड

फोटोज में जादू! Google Photos में AI से एडिट होगी फोटो, मिला सबसे बड़ा अपग्रेड

संक्षेप: गूगल फोटोज ऐप को कई आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स का सपोर्ट दिया जा रहा है। इनकी लिस्ट में कन्वर्सेशनल एडिटिंग से लेकर इमेज टेम्प्लेट्स वगैरह शामिल हैं। 

Wed, 12 Nov 2025 02:05 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सॉफ्टवेयर कंपनी Google की ओर से इसके Photos ऐप को बड़ा AI अपडेट दिया गया है। इस अपडेट के साथ Google Photos ऐप में कन्वर्सेशनल एडिटिंग और नए इमेज टेम्प्लेट्स के अलावा नए मार्केट्स और डिवाइसेज में इसका सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें वायरल टूल Nano Banana का फायदा भी मिलेगा। यह अपडेट अमेरिका, भारत और 100 से ज्यादा देशों में रोलआउट होना शुरू हो चुका है।

क्या है Nano Banana और कैसे करें इस्तेमाल?

Google Photos में अब Nano Banana टूल सीधे फोटो एडिटर में जुड़ गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बस ‘Help me edit’ टैब पर टैप करें। इसके बाद आप AI की मदद से अपनी तस्वीरों को अलग-अलग थीम या स्टाइल में बदल सकते हैं। अब आप अपनी किसी फोटो को Renaissance पोर्ट्रेट बना सकते हैं या 4K रेट्रो ट्रेंड में एडिट कर सकते हैं- यानी जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो सब कुछ अब एक क्लिक में संभव है।

Nano Banana से आप ना सिर्फ फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, बल्कि चेहरे के हावभाव और डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। गूगल ने बताया कि यह फीचर प्राइवेट फेस ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है ताकि एडिट्स सही हों। उदाहरण के लिए, आप 'Remove Riley's sunglasses, open my eyes, make Engel smile and open her eyes.' कह सकते हैं। यानी आप टेक्स्ट कमांड देकर अपने दोस्तों या खुद की तस्वीरों में एक्सप्रेशन बदल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Android यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब आपके फोन पर भी चलेगा AI ब्राउजर ‘Comet’

गूगल का कहना है कि यह सारी एडिटिंग केवल यूजर की खुद की फोटो लाइब्रेरी पर आधारित होती है, जिससे प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

भारत में लॉन्च हुए नए AI टेम्पलेट्स

अपडेट के साथ गूगल ने अमेरिका और भारत में AI-पावर्ड टेम्पलेट्स भी लॉन्च किए हैं। ये टेम्पलेट्स ‘Create’ टैब में मिलेंगे। यहां से यूजर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बोलकर फोटो बना सकते हैं। इन टेम्पलेट्स को Nano Banana मॉडल से पावर किया गया है ताकि फोटो एडिटिंग और क्रिएटिव इमेज बनाना फास्ट और आसान हो सके।

इसके अलावा, गूगल अब पर्सनलाइज्ड टेम्पलेट्स पर भी काम कर रहा है, जो आपकी गैलरी के डाटा से सीखकर आपके लिए यूनिक एडिट्स बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर, 'Create a name doodle personalized to me' या 'Make a cartoon of me and my hobbies.' बोला जा सकता है। यह फीचर आने वाले हफ्तों में पहले अमेरिका में लॉन्च होगा, फिर धीरे-धीरे अन्य देशों में भी पहुंचेगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

अब iPhone पर भी मिलेगा AI एडिटिंग का मजा

पहले यह कन्वर्सेशनल एडिटिंग फीचर सिर्फ Android पर था, लेकिन अब यह iOS (iPhone) यूजर्स के लिए भी आ गया है। iPhone यूजर अब वॉयस या टेक्स्ट से फोटो एडिट कर सकेंगे- जैसे स्माइल एडजस्ट करना, बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट हटाना, या लाइटिंग बदलना। iOS के लिए गूगल ने नया जेस्चर-बेस्ड फोटो एडिटर भी पेश किया है जिसमें वन-टैप सजेशन और नैचुरल लैंग्वेज एडिटिंग शामिल है।

अपडेट के साथ 'Ask Photos' फीचर भी अब 100 से ज्यादा नए देशों में आ रहा है। यह फीचर आपकी गैलरी में खास तस्वीरें ढूंढने में मदद करता है। अब यह फीचर 17 नई भाषाओं में काम करेगा, जिनमें हिन्दी, बंगाली और मराठी भी शामिल हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
