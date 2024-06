GPay हुआ बंद, प्ले स्टोर से भी हटा, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब गूगल का नया ऐप

गूगल वॉलेट सर्विस पर शिफ्ट होने में नहीं होगी कोई समस्या

GPay के मौजूदा यूजर्स को गूगल वॉलेट सर्विस पर शिफ्ट होने में कोई समस्या नहीं होगी। कंपनी के अनुसार GPay से लिंक पेमेंट ऑप्शन्स ऑटोमैटिकली गूगल वॉलेट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। हालांकि, बिल स्प्लिट और फ्रेंड्स को पैसे भेजने के लिए पॉप्युलर P2P पेमेंट अब यूएस में उपलब्ध नहीं होगा। यूएस में यूजर्स को गूगल पे ऐप खोलने पर 'The Google Pay US app is no longer available. You can still tap to pay using the Google Wallet app' का मेसेज दिख रहा है।