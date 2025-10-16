11 रुपये में लें 2TB स्टोरेज, Google लाया दिवाली ऑफर, फुल है स्पेस तो तुरंत उठाएं फायदा

संक्षेप: Google ने दिवाली के लिए एक खास ऑफर पेश किया है जिसके तहत यूजर्स बेहद कम कीमतों पर अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज के साथ गूगल वन प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह ऑफर लाइट, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान पर लागू है, जिससे उन्हें ड्राइव, जीमेल और फोटोज में 2TB तक क्लाउड स्टोरेज मिलेगा।

Google ने दिवाली के लिए एक खास ऑफर पेश किया है जिसके तहत यूजर्स बेहद कम कीमतों पर अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज के साथ गूगल वन प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह ऑफर लाइट, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान पर लागू है, जिससे उन्हें ड्राइव, जीमेल और फोटोज में 2TB तक क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। गूगल के अनुसार, यूजर्स बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान में दिए गए स्टोरेज स्पेस को दूसरे प्लान्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।

गूगल वन दिवाली ऑफर: मंथली प्लान गूगल के अनुसार, Google One सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आने वाले लाइट, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान की कीमत 11 रुपये है। यह ऑफर तीन महीने की अवधि के लिए वैध है, जिसके बाद कीमतें पहले जितनी हो जाएंगी। शुरुआत में, गूगल लाइट प्लान ड्राइव, जीमेल और फोटोज में 30GB क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। इसकी कीमत आमतौर पर 30 रुपये प्रति माह होती है, लेकिन इसे तीन महीने के लिए 11 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार, क्रमशः 100GB और 200GB स्टोरेज वाले बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान भी 11 रुपये में उपलब्ध हैं। इन प्लान्स की कीमतें क्रमशः 130 रुपये और 210 रुपये प्रति माह हैं।

हालांकि, सबसे किफायती ऑफर Google One प्रीमियम प्लान है। यह 650 रुपये प्रति माह में 2TB तक स्टोरेज प्रदान करता है। इस ऑफर की अवधि के दौरान, यूजर्स 11 रुपये में तीन महीने के लिए इस प्लान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गूगल का कहना है कि यूजर्स इन प्लान का लाभ 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं।

गूगल वन दिवाली ऑफर: एनुअल प्लान कंपनी गूगल वन सब्सक्रिप्शन के एनुअल प्लान पर दिवाली डिस्काउंट भी दे रही है। इससे रेगुलर कीमतों की तुलना में 37 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है। 708 रुपये वाले लाइट प्लान को एक साल के लिए 479 रुपये में सब्सक्राइब किया जा सकता है, यानी 229 रुपये की बचत।

बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान पर भी इसी तरह की छूट उपलब्ध है। इनकी कीमत वर्तमान में 1,000 रुपये और 1,600 रुपये है, जबकि इनकी रेगुलर कीमतें क्रमशः 1,560 रुपये और 2,520 रुपये हैं। मासिक प्लान की तरह, बेसिक प्लान में 100GB स्टोरेज मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड प्लान में ड्राइव, जीमेल और फोटोज के लिए 200GB स्टोरेज मिलता है।