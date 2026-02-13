Hindustan Hindi News
Android 17 के लिए हो जाओ तैयार, कंपनी ने दिखाया लोगो, सबसे पहले इन्हें मिलेगा

Feb 13, 2026 05:12 pm IST
ऐसा लग रहा है कि गूगल Android 17 अपडेट पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही, गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एंड्रॉयड फैंस के लिए Android 17 Beta 1 अपडेट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। आज खुद कंपनी ने इसका लोगो रिलीज कर दिया है।

Android 17 अपडेट को आजमाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप भी एंड्रॉयड के इस लेटेस्ट अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा लग रहा है कि गूगल Android 17 अपडेट पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही, गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एंड्रॉयड फैंस के लिए Android 17 Beta 1 अपडेट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। एंड्रॉयड 17 का पहला बीटा अपडेट एंड्रॉयड 16 QPR प्लेटफॉर्म रिलीज के टॉप पर बनाया गया था और इसमें लेटेस्ट बग फिक्स और स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार शामिल हैं। अब कंपनी ने इसका लोगो जारी कर दिया है।

जल्द रिलीज होगा नया एंड्रॉयड अपडेट

कंपनी ने एंड्रॉयड 17 बीटा 1 अपडेट रिलीज किया था, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपर ब्लॉग पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने अब रिलीज में देरी कर दी है और कहा है कि अपडेट 'जल्द ही आएगा'। इस देरी के बीच, कंपनी ने ऑफिशियली एंड्रॉयड 17 लोगो दिखाया है।

android 17 logo

लोगो में एक नई डिजाइन लैंग्वेज है जिसमें पर्पल लेयर वाला स्टार बैज और हरे रंग का प्लैनेटरी स्विर्ल सेंटर है। लोगो में एक '17' टाइपोग्राफी देखी जा सकती है। एंड्रॉयड 16 से तुलना करने पर, यह नया एंड्रॉयड 17 लोगो ज्यादा मॉडर्न और डायमेंशनल दिखता है।

ये भी पढ़ें:आ गया 8000mah बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला 5G फोन, बस इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:6000mAh बैटरी वाले 5G Samsung फोन की बुकिंग शुरू, कीमत ₹11999, 50MP कैमरा भी

सबसे पहले इन डिवाइस में मिलेगा अपडेट

रेडिट पर रिलीज की घोषणा करते हुए, कंपनी ने बताया कि बीटा प्रोग्राम में एनरोल किए गए Pixel डिवाइस को अपडेट ऑफिशियली रिलीज होते ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, रिलीज की सही टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई है।

नहीं चाहिए अपडेट तो करना होगा यह काम

जो पिक्सेल डिवाइस बीटा प्रोग्राम में एनरोल हैं, उन्हें अपने आप Android 17 Beta 1 रिलीज मिल जाएगा। लेकिन, जो लोग अपडेट नहीं पाना चाहते, उन्हें Android 16 QPR3 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम से ऑप्ट आउट करना होगा। नहीं तो, उनके डिवाइस को अपने आप Android 17 Beta 1 26Q2 फर्मवेयर मिल जाएगा।

डाउनग्रेड किया तो डिलीट हो जाएगा डेटा

एंड्रॉयड के बीटा प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, यूजर्स को पहले स्टेबल एंड्रॉयड QPR3 अपडेट मिलने का इंतजार करना होगा, जिसे गूगल जल्द ही रोलआउट करेगा। OTA मैसेज में डिस्क्रिप्शन में 'डाउनग्रेड' लिखा होगा। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीटा टेस्टर ओएस वर्जन को डाउनग्रेड करना चुनते हैं, तो अपडेट डिवाइस का डेटा डिलीट कर देगा।

बीटा प्रोग्रामर लोगों को ओएस एक्सपीरियंस करने, फीडबैक देने और उस पर बग रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे कंपनियां ज्यादा यूजर बेस के लिए रिलीज होने से पहले ही दिक्कतों को ठीक कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:वैलेंटाइन्स डे पर लें लाल कलर का स्पेशल फोन, पहली सेल कल, कीमत 13,999 रुपये

आखिर कब आएगा एंड्रॉयड 17?

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट Q2, 2026 में रिलीज हो सकता है, जिसमें कई इम्प्रूवमेंट्स, नए डिजाइन चेंज, कस्टमाइजेशन फीचर और भी बहुत कुछ होगा। आने वाले बदलावों के बारे में और जानने के लिए हमें एंड्रॉयड 17 बीटा रिलीज का इंतजार करना होगा। हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एंड्रॉयड 17 में रीडिजाइन किया गया नोटिफिकेशन पैनल आ सकता है। इसके अलावा, नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स मेन्यू स्वाइप डायरेक्शन के आधार पर अलग से खुलेंगे।

