Android 17 के लिए हो जाओ तैयार, कंपनी ने दिखाया लोगो, सबसे पहले इन्हें मिलेगा

Feb 13, 2026 05:12 pm IST

Android 17 अपडेट को आजमाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप भी एंड्रॉयड के इस लेटेस्ट अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा लग रहा है कि गूगल Android 17 अपडेट पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही, गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एंड्रॉयड फैंस के लिए Android 17 Beta 1 अपडेट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। एंड्रॉयड 17 का पहला बीटा अपडेट एंड्रॉयड 16 QPR प्लेटफॉर्म रिलीज के टॉप पर बनाया गया था और इसमें लेटेस्ट बग फिक्स और स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार शामिल हैं। अब कंपनी ने इसका लोगो जारी कर दिया है।

जल्द रिलीज होगा नया एंड्रॉयड अपडेट कंपनी ने एंड्रॉयड 17 बीटा 1 अपडेट रिलीज किया था, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपर ब्लॉग पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने अब रिलीज में देरी कर दी है और कहा है कि अपडेट 'जल्द ही आएगा'। इस देरी के बीच, कंपनी ने ऑफिशियली एंड्रॉयड 17 लोगो दिखाया है।

लोगो में एक नई डिजाइन लैंग्वेज है जिसमें पर्पल लेयर वाला स्टार बैज और हरे रंग का प्लैनेटरी स्विर्ल सेंटर है। लोगो में एक '17' टाइपोग्राफी देखी जा सकती है। एंड्रॉयड 16 से तुलना करने पर, यह नया एंड्रॉयड 17 लोगो ज्यादा मॉडर्न और डायमेंशनल दिखता है।

सबसे पहले इन डिवाइस में मिलेगा अपडेट रेडिट पर रिलीज की घोषणा करते हुए, कंपनी ने बताया कि बीटा प्रोग्राम में एनरोल किए गए Pixel डिवाइस को अपडेट ऑफिशियली रिलीज होते ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, रिलीज की सही टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई है।

नहीं चाहिए अपडेट तो करना होगा यह काम जो पिक्सेल डिवाइस बीटा प्रोग्राम में एनरोल हैं, उन्हें अपने आप Android 17 Beta 1 रिलीज मिल जाएगा। लेकिन, जो लोग अपडेट नहीं पाना चाहते, उन्हें Android 16 QPR3 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम से ऑप्ट आउट करना होगा। नहीं तो, उनके डिवाइस को अपने आप Android 17 Beta 1 26Q2 फर्मवेयर मिल जाएगा।

डाउनग्रेड किया तो डिलीट हो जाएगा डेटा एंड्रॉयड के बीटा प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, यूजर्स को पहले स्टेबल एंड्रॉयड QPR3 अपडेट मिलने का इंतजार करना होगा, जिसे गूगल जल्द ही रोलआउट करेगा। OTA मैसेज में डिस्क्रिप्शन में 'डाउनग्रेड' लिखा होगा। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीटा टेस्टर ओएस वर्जन को डाउनग्रेड करना चुनते हैं, तो अपडेट डिवाइस का डेटा डिलीट कर देगा।

बीटा प्रोग्रामर लोगों को ओएस एक्सपीरियंस करने, फीडबैक देने और उस पर बग रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे कंपनियां ज्यादा यूजर बेस के लिए रिलीज होने से पहले ही दिक्कतों को ठीक कर सकती हैं।