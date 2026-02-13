Android 17 के लिए हो जाओ तैयार, कंपनी ने दिखाया लोगो, सबसे पहले इन्हें मिलेगा
ऐसा लग रहा है कि गूगल Android 17 अपडेट पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही, गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एंड्रॉयड फैंस के लिए Android 17 Beta 1 अपडेट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। आज खुद कंपनी ने इसका लोगो रिलीज कर दिया है।
Android 17 अपडेट को आजमाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप भी एंड्रॉयड के इस लेटेस्ट अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा लग रहा है कि गूगल Android 17 अपडेट पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही, गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एंड्रॉयड फैंस के लिए Android 17 Beta 1 अपडेट जल्द ही रिलीज किया जाएगा। एंड्रॉयड 17 का पहला बीटा अपडेट एंड्रॉयड 16 QPR प्लेटफॉर्म रिलीज के टॉप पर बनाया गया था और इसमें लेटेस्ट बग फिक्स और स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार शामिल हैं। अब कंपनी ने इसका लोगो जारी कर दिया है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
जल्द रिलीज होगा नया एंड्रॉयड अपडेट
कंपनी ने एंड्रॉयड 17 बीटा 1 अपडेट रिलीज किया था, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपर ब्लॉग पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने अब रिलीज में देरी कर दी है और कहा है कि अपडेट 'जल्द ही आएगा'। इस देरी के बीच, कंपनी ने ऑफिशियली एंड्रॉयड 17 लोगो दिखाया है।
लोगो में एक नई डिजाइन लैंग्वेज है जिसमें पर्पल लेयर वाला स्टार बैज और हरे रंग का प्लैनेटरी स्विर्ल सेंटर है। लोगो में एक '17' टाइपोग्राफी देखी जा सकती है। एंड्रॉयड 16 से तुलना करने पर, यह नया एंड्रॉयड 17 लोगो ज्यादा मॉडर्न और डायमेंशनल दिखता है।
सबसे पहले इन डिवाइस में मिलेगा अपडेट
रेडिट पर रिलीज की घोषणा करते हुए, कंपनी ने बताया कि बीटा प्रोग्राम में एनरोल किए गए Pixel डिवाइस को अपडेट ऑफिशियली रिलीज होते ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, रिलीज की सही टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई है।
नहीं चाहिए अपडेट तो करना होगा यह काम
जो पिक्सेल डिवाइस बीटा प्रोग्राम में एनरोल हैं, उन्हें अपने आप Android 17 Beta 1 रिलीज मिल जाएगा। लेकिन, जो लोग अपडेट नहीं पाना चाहते, उन्हें Android 16 QPR3 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम से ऑप्ट आउट करना होगा। नहीं तो, उनके डिवाइस को अपने आप Android 17 Beta 1 26Q2 फर्मवेयर मिल जाएगा।
डाउनग्रेड किया तो डिलीट हो जाएगा डेटा
एंड्रॉयड के बीटा प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, यूजर्स को पहले स्टेबल एंड्रॉयड QPR3 अपडेट मिलने का इंतजार करना होगा, जिसे गूगल जल्द ही रोलआउट करेगा। OTA मैसेज में डिस्क्रिप्शन में 'डाउनग्रेड' लिखा होगा। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीटा टेस्टर ओएस वर्जन को डाउनग्रेड करना चुनते हैं, तो अपडेट डिवाइस का डेटा डिलीट कर देगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
बीटा प्रोग्रामर लोगों को ओएस एक्सपीरियंस करने, फीडबैक देने और उस पर बग रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे कंपनियां ज्यादा यूजर बेस के लिए रिलीज होने से पहले ही दिक्कतों को ठीक कर सकती हैं।
आखिर कब आएगा एंड्रॉयड 17?
रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट Q2, 2026 में रिलीज हो सकता है, जिसमें कई इम्प्रूवमेंट्स, नए डिजाइन चेंज, कस्टमाइजेशन फीचर और भी बहुत कुछ होगा। आने वाले बदलावों के बारे में और जानने के लिए हमें एंड्रॉयड 17 बीटा रिलीज का इंतजार करना होगा। हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एंड्रॉयड 17 में रीडिजाइन किया गया नोटिफिकेशन पैनल आ सकता है। इसके अलावा, नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स मेन्यू स्वाइप डायरेक्शन के आधार पर अलग से खुलेंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।