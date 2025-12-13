सम्बंधित सुझाव
गूगल का गजब फीचर, कोई भी हेडफोन बन जाएगा रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस, बहुत कुछ खास
गूगल का यह नया फीचर किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रीयल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल सकता है। यह फीचर आपको हर टोन, उच्चारण और लय को बरकरार रखते हुए सीधे आपके हेडफोन में तुरंत ट्रांसलेशन सुनने की सुविधा देता है।
गूगल आपके हेडफोन्स के लिए तगड़ा अपडेट लेकर हाजिर है। कंपनी ने एक नए बीटा फीचर की घोषणा की है, जो किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रीयल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल सकता है। इस बेहद हाई-टेक अपडेट के साथ-साथ गूगल अपने ट्रांसलेट ऐप में जेमिनी-पावर्ड स्मार्ट ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी और एक्सपैंडेड लैंग्वेज लर्निंग टूल्स भी ला रहा है। साथ ही भारत उन पहले मार्केट्स में से एक है जहां यह फीचर उपलब्ध होगा।
बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है फीचर
फिलहाल ऐंड्रॉयड पर ट्रांसलेट ऐप के जरिए बीटा टेस्टिंग में उपलब्ध यह फीचर आपको हर स्पीकर के टोन, उच्चारण और लय को बरकरार रखते हुए सीधे आपके हेडफोन में तुरंत ट्रांसलेशन सुनने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि बातचीत रोबोटिक लगने की बजाय स्वाभाविक लगती है और यह समझना आसान हो जाता है कि कौन बोल रहा है। गूगल सर्च वर्टिकल्स की प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट रोज याओ ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह फीचर हर तरह की स्थिति में मददगार साबित हो सकता है, चाहे आप किसी दूसरी भाषा में चैट कर रहे हों, किसी विदेशी भाषा में दिए जा रहे भाषण को समझ रहे हों या विदेश में कोई शो देख रहे हों।
उन्होंने आगे कहा कि इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को बस ट्रांसलेट ऐप खोलना है, लाइव ट्रांसलेट पर टैप करना है और सुनना शुरू कर देना है। ऐप तुरंत ही कही गई बात को सुनने वाले की चुनी हुई भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी भी हेडफोन के साथ काम करता है। यह बीटा वर्जन फिलहाल अमेरिका, मैक्सिको और भारत में उपलब्ध है और 70 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है। हालांकि, iOS यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा। गूगल का कहना है कि वह इसे 2026 में इसे iPhones और अन्य देशों में उपलब्ध कराने की सोच रहा है।
अटपटा रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत कम
हेडफोन के लिए आया अपडेट सबका ध्यान खींचता है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट में जेमिनी एआई का इंटीग्रेशन लंबे समय में सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है। गूगल के अडवांस्ड भाषा मॉडल से पावर्ड, जेमिनी ट्रांसलेट में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बेहद समझ देता है, जिसका मतलब है कि आपको लिटरल (शाब्दिक) या अटपटा रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस अपडेट के साथ गूगल न केवल ट्रांसलेशन में सुधार कर रहा है, बल्कि AI फीडबैक को गेमिफाइड प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ मिलाकर ट्रांसलेट को एक पूरा लैंग्वेज लर्निंग वाले साथी के तौर पर पोजिशन कर रहा है।
(Photo: universidadeuropea)
