Google new feature turns any headphones into real time translation device know details

गूगल का गजब फीचर, कोई भी हेडफोन बन जाएगा रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस, बहुत कुछ खास

गूगल का गजब फीचर, कोई भी हेडफोन बन जाएगा रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस, बहुत कुछ खास

संक्षेप:

गूगल का यह नया फीचर किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रीयल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल सकता है। यह फीचर आपको हर टोन, उच्चारण और लय को बरकरार रखते हुए सीधे आपके हेडफोन में तुरंत ट्रांसलेशन सुनने की सुविधा देता है।

Dec 13, 2025 12:31 pm IST Kumar Prashant Singh
share

गूगल आपके हेडफोन्स के लिए तगड़ा अपडेट लेकर हाजिर है। कंपनी ने एक नए बीटा फीचर की घोषणा की है, जो किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रीयल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल सकता है। इस बेहद हाई-टेक अपडेट के साथ-साथ गूगल अपने ट्रांसलेट ऐप में जेमिनी-पावर्ड स्मार्ट ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी और एक्सपैंडेड लैंग्वेज लर्निंग टूल्स भी ला रहा है। साथ ही भारत उन पहले मार्केट्स में से एक है जहां यह फीचर उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:
अटपटा रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत कम

हेडफोन के लिए आया अपडेट सबका ध्यान खींचता है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट में जेमिनी एआई का इंटीग्रेशन लंबे समय में सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है। गूगल के अडवांस्ड भाषा मॉडल से पावर्ड, जेमिनी ट्रांसलेट में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बेहद समझ देता है, जिसका मतलब है कि आपको लिटरल (शाब्दिक) या अटपटा रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस अपडेट के साथ गूगल न केवल ट्रांसलेशन में सुधार कर रहा है, बल्कि AI फीडबैक को गेमिफाइड प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ मिलाकर ट्रांसलेट को एक पूरा लैंग्वेज लर्निंग वाले साथी के तौर पर पोजिशन कर रहा है।

