5 आसान स्टेप्स में FREE में बनाएं 3D फोटो, Ghibli के बाद इंटरनेट पर धूम मचा रहा नया फोटो ट्रेंड Google Nano Banana AI image creation check how to create 3D photos for FREE in 5 easy steps viral trend, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Nano Banana AI image creation check how to create 3D photos for FREE in 5 easy steps viral trend

5 आसान स्टेप्स में FREE में बनाएं 3D फोटो, Ghibli के बाद इंटरनेट पर धूम मचा रहा नया फोटो ट्रेंड

Google Nano Banana AI एक नया और मजेदार टूल है, जिसकी मदद से आप सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में अपना 3D Figurine बना सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है और हर किसी के लिए इस्तेमाल करना आसान है। जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और बनाएं अपनी खुद की डिजिटल 3D दुनिया।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:50 PM
share Share
Follow Us on
5 आसान स्टेप्स में FREE में बनाएं 3D फोटो, Ghibli के बाद इंटरनेट पर धूम मचा रहा नया फोटो ट्रेंड

आज के समय में AI (Artificial Intelligence) सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी यह रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब फोटो एडिटिंग से लेकर वीडियो क्रिएशन और यहां तक कि 3D डिज़ाइन तक, हर काम AI के जरिए बहुत आसान हो गया है। इसी कड़ी में Google लेकर आया है एक नया और मजेदार टूल Nano Banana AI Image Creation। इस टूल की खासियत यह है कि यह बिल्कुल फ्री है और इसके जरिए कोई भी यूजर बिना प्रोफेशनल नॉलेज के अपनी फोटो या किसी भी इमेज को 3D Figurine में बदल सकता है। पहले जहां 3D डिज़ाइनिंग के लिए महंगे सॉफ्टवेयर और लंबे प्रोसेस की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में कोई भी अपना 3D अवतार तैयार कर सकता है।

Nano Banana AI का यूजर इंटरफेस इतना आसान है कि स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, गेमर्स या आम यूजर्स सभी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी आपको किसी हाई-एंड कंप्यूटर या एडवांस स्किल्स की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर Nano Banana AI के जरिए आप कैसे सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में अपनी 3D Figurine बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड!

Google Nano Banana AI से 3D Figurine बनाने का आसान तरीका

Step 1: Google Nano Banana AI टूल पर जाएं

सबसे पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ब्राउज़र खोलें और Google Nano Banana AI टूल पर विज़िट करें। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती।

Step 2: अपनी फोटो अपलोड करें

अब आपको अपनी एक क्लियर फोटो या इमेज अपलोड करनी होगी। कोशिश करें कि फोटो फ्रंट साइड से ली गई हो ताकि AI आसानी से आपका 3D मॉडल तैयार कर सके।

Step 3: AI प्रोसेसिंग का इंतज़ार करें

फोटो अपलोड करने के बाद, Nano Banana AI अपने आप AI Algorithm से इमेज को प्रोसेस करेगा। इस दौरान यह आपकी फोटो को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यह प्रोसेस कुछ सेकंड्स में पूरा हो जाता है।

Step 4: 3D Figurine को एडिट करें

एक बार मॉडल तैयार हो जाने पर, आप इसमें रंग, कपड़े, बैकग्राउंड या पोज़ बदल सकते हैं। यह एडिटिंग टूल्स बिल्कुल आसान हैं और बिना किसी तकनीकी ज्ञान के इन्हें यूज किया जा सकता है।

Step 5: डाउनलोड और शेयर करें

जब आपका 3D Figurine तैयार हो जाए, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग अवतार या किसी प्रोजेक्ट में शेयर कर सकते हैं।

Google Nano Banana AI क्यों है खास?

फ्री और आसान इस्तेमाल

किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं

सिर्फ कुछ सेकंड्स में 3D मॉडल तैयार

एडिटिंग और कस्टमाइजेशन के आसान ऑप्शन

मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर सपोर्ट

ये भी पढ़ें:₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, 3 साल तक रहेगा नया
Google Google News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.