ठप हुआ Google Meet, वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे यूजर्स, सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत

संक्षेप: गूगल का पॉपुलर फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Google Meet भारत में ठप हो गया है। इसकी शिकायत करने के लिए यूजर्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। भारत के सैंकड़ों यूजर्स इस आउटेड से प्रभावित हुए।

गूगल का पॉपुलर फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Google Meet भारत में ठप हो गया है। इसकी शिकायत करने के लिए यूजर्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। भारत के सैंकड़ों यूजर्स इस आउटेड से प्रभावित हुए हैं। इस आउटेज के कारण कई यूजर्स वीडियो कॉल में शामिल नहीं हो पाए या उसे होस्ट नहीं कर पाए क्योंकि प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर आउटेज हुआ। यूजर्स का कहना है कि स्क्रीन पर “502, that’s an error” मैसेज दिखाई दे रहा है।

67% यूजर्स ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतों को फ्लैग किया आउटेड को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने दोपहर 12:08 बजे तक 1700 आउटेज रिपोर्ट रिकॉर्ड की थीं, जिसमें 67% यूजर्स ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतों को फ्लैग किया और 32% ने सर्वर से जुड़ी दिक्कतों की रिपोर्ट की, जिससे गूगल मीट के खिलाफ शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी दिखती है। यह एक हफ्ते बाद हुआ जब Cloudflare में एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत के बाद इंटरनेट के कई हिस्से डाउन हो गए थे।

एक्स पर शिकायत कर रहे यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह समस्या बड़े पैमाने पर है। लोग पूछ रहे हैं क्या “Google Meet सबके लिए डाउन है?” और “Google Meet डाउन क्यों है??” कई ट्वीट में @GoogleIndia को टैग करके सफाई मांगी गई।

यूजर्स X पर कर रहे शिकायत

हर बड़ी टेक कंपनी डाउन क्यों हो रही हैं? कई लोगों ने यह भी सवाल किया, “Google meet डाउन है!! इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी क्यों डाउन हो रही है?” एक और ने कहा, “इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी डाउन हो रही है!!! मैं अभी भी GCP आउटेज का इंतजार कर रहा हूं!!!” एक और ने कमेंट किया, “क्या Google Meet किसी और के लिए भी डाउन है? पहले Cloudflare, फिर AWS… अब GCP भी चाहता है।”

पिछले हफ्ते, Cloudflare को लगातार सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन दिक्कतों की वजह से कई इलाकों के सैकड़ों यूजर्स उन वेबसाइट और सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाए जो कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर थीं। Cloudflare के यह बताने के बाद कि एक छिपी हुई सॉफ्टवेयर कमी ने उसके सिस्टम पर असर डाला है, सोशल नेटवर्क एक्स और एआई चैटबॉट ChatGPT समेत बड़े प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर दिक्कतें आईं।