अब विदेशियों से बात करना होगा आसान, Google का यह फीचर करेगा लाइव ट्रांसलेशन, भाषा की दिक्कत खत्म
Google Meet अब मोबाइल पर भी रियल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन फीचर ला रहा है। इससे फीचर के आने के बाद Android और iOS यूजर्स लाइव मीटिंग के दौरान एक भाषा को दूसरी भाषा में तुरंत सुन सकेंगे।
Google ने अपने वीडियो कॉन्फ़रेन्सिंग प्लेटफॉर्म Google Meet में एक बहुत बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अब मोबाइल ऐप (Android और iOS) पर भी रियल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन फीचर आने वाला है। यानी लाइव मीटिंग के दौरान बोली गई भाषा का तुरंत दूसरी भाषा में अनुवाद सुना जा सकेगा। अब तक यह सुविधा सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप पर उपलब्ध थी और वह भी चुनिंदा Google Workspace और AI सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए। लेकिन मोबाइल पर इसके आने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो फोन से मीटिंग या ऑनलाइन क्लास करते हैं।
इस फीचर की खास बात यह है कि यह केवल टेक्स्ट में ट्रांसलेशन नहीं दिखाता, बल्कि आवाज में ट्रांसलेशन सुनाता भी है। मतलब, सामने वाला जिस भाषा में बोलेगा, Google Meet उसी समय आपकी चुनी हुई भाषा में उसका मतलब समझा देगा। इससे इंटरनेशनल मीटिंग्स, विदेशी क्लाइंट कॉल्स और ऑनलाइन पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
ऐसे काम करता है स्पीच ट्रांसलेशन फीचर और इन भाषाओं को करता सपोर्ट
यह फीचर Google AI पर बेस्ड है। जब कोई व्यक्ति मीटिंग में बोलता है, तो Google Meet उसकी आवाज को पहचानता है और उसी समय उसे दूसरी भाषा में बदल देता है। खास बात यह है कि अनुवाद करते समय आवाज की टोन और भाव को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि बात नेचुरल लगे। शुरुआत में यह फीचर कुछ चुनिंदा भाषाओं के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसमें English से Spanish, French, German, Italian और Portuguese जैसी भाषाओं का सपोर्ट दिया जा रहा है। Google का कहना है कि आगे चलकर इसमें और भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।
भाषा की दिक्कत खत्म होगी
Google Meet का यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा, रोजगार या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं। यह फीचर अभी बीटा में है, इसलिए शुरुआत में अनुवाद पूरी तरह सटीक न भी हो सकता है। कुछ शब्दों को बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन Google लगातार इसे बेहतर बना रहा है। इससे भाषा की दिक्कत खत्म होगी और लोग बिना झिझक अपनी बात रख पाएंगे। आने वाले समय में यह फीचर मीटिंग और बातचीत को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
