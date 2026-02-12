Hindustan Hindi News
अब Google Maps पर रास्ता ढूंढना होगा आसान, आ रहा AI चैट फीचर, चैट करके ढूंढें दुकान-कैफे का सही रास्ता

संक्षेप:

Google Maps जल्द ही एक नया AI-पावर्ड चैट फीचर Ask Maps लाने वाला है। जिससे आप सीधे मैप से बात करके रास्ता पूछ सकेंगे। अब सिर्फ कीवर्ड नहीं, पूरी बात लिखें और तुरंत आसान जवाब पाएं।

Feb 12, 2026 11:12 am IST
अगर आप Google Maps पर सही जगह ढूंढने में उलझ जाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द Google Maps और ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। खबर है कि Google इसमें एक नया AI चैट फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी अब आपको सिर्फ Restaurant near me जैसा छोटा शब्द लिखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप सीधे पूछ सकेंगे कि पास में परिवार के साथ बैठने के लिए अच्छा और शांत रेस्टोरेंट कहां है? और Maps आपको समझकर जवाब देगा। यह फीचर खास उन लोगों के लिए मददगार होगा जिन्हें सर्च करते समय सही शब्द समझ नहीं आते या जो लंबा-चौड़ा समझाकर ढूंढना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो Google Maps अब एक दोस्त की तरह काम करेगा, जिससे आप बात करके रास्ता और जगह पूछ सकेंगे।

यह फीचर Google के Gemini AI पर आधारित होगी। ऐसा फीचर अगर रोलआउट हो जाता है, तो Maps सिर्फ रूट बताने वाला टूल नहीं रहेगा बल्कि एक लाइव असिस्टेंट बन सकता है जो सवालों के जवाब भी देगा। यह फीचर अभी डेवलपमेंट में है और कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च तारीख नहीं बताई है, लेकिन अगर यह फीचर आम यूजर्स को मिल जाता है, तो मोबाइल पर जगह खोजना और यात्रा की योजना बनाना पहले से आसान हो जाएगा।

Ask Maps फीचर ऐसे काम करेगा

Ask Maps एक ऐसा AI-चैट फीचर है जिसे Google Maps के अंदर जोड़ा जा रहा है ताकि आप सीधे टेक्स्ट बॉक्स में बातें लिखकर सवाल पूछ सकें और तुरंत जवाब पाएं। जब यह फीचर जारी होगा, तो Maps की सर्च बार के नीचे एक छोटा Gemini आयकन वाला बटन दिखाई देगा। उस बटन पर टैप करते ही चैट-जैसी विंडो खुल जाएगी जहां आप सवाल लिख सकते हैं।

यह पहले जैसे सर्च की तरह अलग-अलग टैब में न दिखाकर, एक ही स्क्रीन पर उत्तर देता है, जिससे यूजर्स के लिए जानकारी पाना ज़्यादा सरल हो जाता है। इस फीचर के आने के आप गूगल मैप्स से पूछ सकेंगे कि डेट पर जाने के लिए अच्छी जगह बताओ, ऐसी दुकान दिखाओ जहां सस्ता सामान मिले। आज के मौसम के हिसाब से घूमने की जगह सुझाओ। यानी Maps और ज्यादा समझदार और मददगार बन जाएगा।

