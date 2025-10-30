Google Maps में आ रहा फोन की बैटरी बचाने वाला फीचर, लंबे सफर में ऐसे करेगा काम
संक्षेप: Google Maps के लगातार जीपीएस इस्तेमाल और स्क्रीन एक्टिविटी के कारण, नेविगेशन के दौरान आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में बैटरी बचाने में मदद के लिए, गूगल जल्द ही मैप्स पर एक नया फीचर पेश कर सकता है।
अगर आप भी सफर के दौरान रास्ता देखने के लिए अक्सर Google Maps का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। गूगल मैप्स के लगातार जीपीएस इस्तेमाल और स्क्रीन एक्टिविटी के कारण, नेविगेशन के दौरान आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में बैटरी बचाने में मदद के लिए, गूगल जल्द ही मैप्स पर एक नया फीचर पेश कर सकता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए ऐप के हालिया एपीके टियरडाउन से पता चलता है कि कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जो बिजली की खपत कम करने के लिए खासतौर से बनाया जा रहा है। इससे यूजर्स को लंबी ड्राइव पर एक या दो घंटे अतिरिक्त बैटरी लाइफ मिल सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गूगल इसे सभी के लिे पब्लिक वर्जन के जरिए उपलब्ध कराएगा या नहीं।
गूगल मैप्स में बैटरी सेविंग फीचर आ सकता है
एंड्रॉयड अथॉरिटी को, एंड्रॉयड के लिए गूगल मैप्स ऐप के APK टियरडाउन के दौरान, एक नया 'पावर सेविंग मोड' मिला, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। यह फीचर omn वर्जन 25.44.03.824313610 पर मिला, जो एक बीटा रिलीज है। कोड में पाई गई स्ट्रिंग्स से पता चलता है कि यह मोड बैटरी की खपत बचाने के लिए आने वाले मोड़ों जैसे जरूरी नेविगेशन डिटेल दिखाने के लिए ऑन-स्क्रीन जानकारी को कम कर देगा।
ऐसे काम करेगा बैटरी सेविंग मोड
पब्लिकेशन के अनुसार, यह फीचर गाड़ी चलाते समय पावर बटन दबाकर एक्टिवेड कर सकेंगे। यूजर सीधे गूगल मैप्स ऐप में भी पावर सेविंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में शामिल स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि यूआई मोनोक्रोम डिजाइन में बदल गया है, बैटरी बचाने के लिए कलर्स को हटा दिया गया है। ऐप पर बहुत सारा टेक्स्ट, जिसमें सड़कों के नाम भी शामिल हैं, हटा दिया गया है और केवल नेविगेशन के लिए जरूरी एलिमेंट्स ही रखे गए हैं।
गूगल मैप्स में पावर सेविंग मोड लंबी यात्राओं के लिए खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकता है जहां बैटरी की बचत बेहद जरूरी है। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि गूगल इस फीचर को ऐप के स्टेबल पब्लिक वर्जन में जारी करेगा या नहीं। गूगल मैप्स के प्लेटफॉर्म पर इस साल कई अपडेट आए हैं। अगस्त में, कंपनी ने मैप्स में जेमिनी लाइव को शामिल किया था, जिससे रियल-टाइम सहायता में सुधार हुआ।
मार्च की शुरुआत में, गूगल ने यात्रा की प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए AI-पावर्ड फीचर्स पेश किए थे। सर्च, मैप्स और लेंस में AI ओवरव्यू जोड़े गए हैं और उन्हें बेहतर यात्रा सुझाव और व्यक्तिगत सुझाव देने के लिए अपग्रेड किया गया है।
