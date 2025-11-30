Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Maps brings Gemini assistant to all navigation modes know details
गूगल मैप्स के सभी नैविगेशन मोड में जेमिनी की एंट्री, मिले कमाल के फीचर, वॉइस कमांड भी

गूगल मैप्स के सभी नैविगेशन मोड में जेमिनी की एंट्री, मिले कमाल के फीचर, वॉइस कमांड भी

संक्षेप:

कंपनी ने मैप्स में नैविगेशन के लिए Gemini का रोलआउट शुरू कर दिया है। जेमिनी ड्राइविंग, पैदल चलने, साइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नैविगेशन के साथ काम करता है। जेमिनी कॉलिंग के लिए वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करता है।

Sun, 30 Nov 2025 07:35 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Google Maps के लिए तगड़ा अपडेट आया है। कंपनी ने मैप्स में सभी नैविगेशन मोड्स के लिए Gemini का रोलआउट शुरू कर दिया है। यह अपडेट नैविगेशन टास्क्स के लिए गूगल असिस्टेंट को जेमिनी स्पार्क आइकन से रिप्लेस करता है। नया आइकन मैप में टॉप राइट साइड में मौजूद है। ऐक्टिवेशन पर यह आइकन चार कलर दिखाता है और ब्लू वेरिएंट पर सेट हो जाता है। इसका मतलब है कि सफर के दौरान मैप्स में जेमिनी वॉइस कमांड्स लेने के लिए रेडी है।

हे गूगल कह कर कर सकते हैं ऐक्टिवेट

जेमिनी ड्राइविंग, पैदल चलने, साइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नैविगेशन के साथ काम करता है। यूजर अभी भी असिस्टेंट को ऐक्टिवेट करने के लिए 'Hey Google' कह सकते हैं और फिर एक या मल्टी स्टेप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूटीन नैविगेशन कंट्रोल्स में अब नैविगेट होम, स्टॉप नैविगेटिंग, ऐड स्टॉप, म्यूट गाइडेंस, अवॉइड टोल और शो ऑल्टरनेटिव रूट जैसे कमांड शामिल हैं। रूट की जानकारी के लिए यूजर What's my next turn?, मैं कब पहुंचूंगा? (When will I arrive) और मेरे गंतव्य पर मौसम कैसा है? (What's the weather like at my destination) पूछ सकते हैं।

रूट के बारे में वॉइस कमांड से ले सकते हैं जानकारी

रूट से जुड़े नॉर्मल सवालों के अलावा जेमिनी ज्यादा रिच, कन्वर्सेशनल एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, जो सर्च को और बेहतर बनाता है। आप इससे रूट में आने वाले वेज रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आप जेमिनी से उस जगह की पार्किंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी सजेस्ट की कई जगह पर जाने का फैसला करते हैं, तो उसके बाद 'ठीक है चलो वहां चलते हैं' बोल कर जेमिनी को रूट सेट करने का कमांड दे सकते हैं। जेमिनी कैलेंडर में ईवेंट ऐड करने का भी काम करता है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के इस फोन के लिए मची लूट, लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये कम हुई कीमत

कुछ हफ्तों में सभी डिवाइसेज के लिए होगा रोलआउट

ऐंड्रॉयड डिवाइसेज पर मैप्स में जेमिनी कॉलिंग और टेक्स्ट मेसेज सेंड करने के लिए वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करता है। साथ ही यह लिंक्ड ऐप्स को ऐक्सेस भी कर सकता है और आपके ईमेल्स को समराइज भी कर सकता है। इसमें मीडिया कंट्रोल्स के लिए भी वॉइस कमांड का अपडेट दिया गया है। गूगल ने कहा कि मैप्स नैविगेशन के लिए जेमिनी कुछ हफ्तों में सभी ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के लिए रोलआउट होगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Google Gemini Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।