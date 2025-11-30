गूगल मैप्स के सभी नैविगेशन मोड में जेमिनी की एंट्री, मिले कमाल के फीचर, वॉइस कमांड भी

संक्षेप: कंपनी ने मैप्स में नैविगेशन के लिए Gemini का रोलआउट शुरू कर दिया है। जेमिनी ड्राइविंग, पैदल चलने, साइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नैविगेशन के साथ काम करता है। जेमिनी कॉलिंग के लिए वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करता है।

Google Maps के लिए तगड़ा अपडेट आया है। कंपनी ने मैप्स में सभी नैविगेशन मोड्स के लिए Gemini का रोलआउट शुरू कर दिया है। यह अपडेट नैविगेशन टास्क्स के लिए गूगल असिस्टेंट को जेमिनी स्पार्क आइकन से रिप्लेस करता है। नया आइकन मैप में टॉप राइट साइड में मौजूद है। ऐक्टिवेशन पर यह आइकन चार कलर दिखाता है और ब्लू वेरिएंट पर सेट हो जाता है। इसका मतलब है कि सफर के दौरान मैप्स में जेमिनी वॉइस कमांड्स लेने के लिए रेडी है।

हे गूगल कह कर कर सकते हैं ऐक्टिवेट जेमिनी ड्राइविंग, पैदल चलने, साइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नैविगेशन के साथ काम करता है। यूजर अभी भी असिस्टेंट को ऐक्टिवेट करने के लिए 'Hey Google' कह सकते हैं और फिर एक या मल्टी स्टेप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूटीन नैविगेशन कंट्रोल्स में अब नैविगेट होम, स्टॉप नैविगेटिंग, ऐड स्टॉप, म्यूट गाइडेंस, अवॉइड टोल और शो ऑल्टरनेटिव रूट जैसे कमांड शामिल हैं। रूट की जानकारी के लिए यूजर What's my next turn?, मैं कब पहुंचूंगा? (When will I arrive) और मेरे गंतव्य पर मौसम कैसा है? (What's the weather like at my destination) पूछ सकते हैं।

रूट के बारे में वॉइस कमांड से ले सकते हैं जानकारी रूट से जुड़े नॉर्मल सवालों के अलावा जेमिनी ज्यादा रिच, कन्वर्सेशनल एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, जो सर्च को और बेहतर बनाता है। आप इससे रूट में आने वाले वेज रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आप जेमिनी से उस जगह की पार्किंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी सजेस्ट की कई जगह पर जाने का फैसला करते हैं, तो उसके बाद 'ठीक है चलो वहां चलते हैं' बोल कर जेमिनी को रूट सेट करने का कमांड दे सकते हैं। जेमिनी कैलेंडर में ईवेंट ऐड करने का भी काम करता है।