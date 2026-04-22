Google ला रहा बिना स्क्रीन वाला AI फिटनेस बैंड Fitbit Air, कलाई पर कुछ नहीं दिखेगा फिर भी सब ट्रैक करेगा

Apr 22, 2026 08:55 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Google जल्द ही Fitbit Air नाम के एक नए स्क्रीन-लेस फिटनेस बैंड को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो Whoop को टक्कर देगा। जानें कैसे यह फिटनेस ट्रैकिंग का तरीका बदल सकता है।

फिटनेस ट्रैकिंग की दुनिया में गूगल एक नया बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि Google अब एक ऐसा फिटनेस बैंड लाने की तैयारी में है जिसमें स्क्रीन ही नहीं होगी। लीक्स के मुताबिक, कंपनी अपने Fitbit ब्रांड के तहत एक नया डिवाइस लॉन्च कर सकती है, जिसे Fitbit Air नाम दिया जा सकता है। यह डिवाइस स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होगा और सारा डेटा सीधे आपके स्मार्टफोन में दिखेगा। खबर है कि यह बैंड खास तौर पर Whoop जैसे स्क्रीन-लेस फिटनेस ट्रैकर्स को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है, जो पहले से ही एथलीट्स और फिटनेस यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस डिवाइस को NBA स्टार Stephen Curry के जरिए टीज भी किया गया है, जिससे साफ है कि Google इसे बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है।

Fitbit Air में क्या है खास

Fitbit Air एक ऐसा फिटनेस बैंड है जो स्क्रीन-लेस होगा। यानी इसमें आपको कोई डिस्प्ले या बटन नहीं मिलेगा। यह डिवाइस आपकी हेल्थ से जुड़ा सारा डेटा जैसे हार्ट रेट, एक्टिविटी और नींद की जानकारी ट्रैक करेगा, लेकिन इसे देखने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसका मकसद यूजर्स को बिना डिस्ट्रैक्शन के फिटनेस पर फोकस करने में मदद करना है, यानी कलाई पर बार-बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Fitbit Air कीमत और लॉन्च टाइमलाइन (लीक)

लीक्स के मुताबिक Fitbit Air की कीमत करीब 100 डॉलर (लगभग 8,000 से 9,000 रुपए) के बीच हो सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह डिवाइस 16 मई 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Fitbit Air के फीचर्स (लीक)

Fitbit Air में कई एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग और HRV (Heart Rate Variability) जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यह AI बेस्ड हेल्थ कोचिंग और पर्सनलाइज्ड फिटनेस है, जिससे यूजर्स को अपनी हेल्थ बेहतर करने में मदद मिलेगी। स्क्रीन न होने का सबसे बड़ा फायदा बैटरी लाइफ में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि यह डिवाइस लंबे समय तक बिना चार्ज किए चल सकेगा। लीक्स के अनुसार Fitbit Air कई कलर और स्ट्रैप ऑप्शन में आ सकता है, जैसे Obsidian, Lavender और Berry। इसके साथ अलग-अलग तरह के बैंड भी मिल सकते हैं, जिससे यूजर अपने स्टाइल के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकेगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

