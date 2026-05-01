सभी के लिए FREE हुआ YouTube का प्रीमियम फीचर, करोड़ों यूजर्स की मौज, मूवी देखने में आएगा डबल मजा

YouTube पर अब फेवरेट मूवी और शो देखने में डबल मजा आने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने अपना प्रीमियम Picture-in-Picture फीचर दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स के लिए फ्री करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि दुनियाभर में यूट्यूब के लगभग 258 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं।

अगर आप भी YouTube पर अपनी फेवरेट मूवी, शो या वीडियोज देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूट्यूब ने अपना एक प्रीमियम फीचर सभी के लिए फ्री कर दिया है, जिसके लिए पहले लोगों को पैसे देना पड़ता था। बता दें कि दुनियाभर में यूट्यूब के लगभग 258 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। यानी अब बिना पैसे दिए ही करोड़ों यूजर्स मुफ्त में यूट्यूब के इस प्रीमियम फीचर का मजा ले सकेंगे। यूट्यूब ने घोषणा की है कि Picture-in-Picture फीचर जल्द ही दुनिया भर में ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह फीचर यूजर्स को एक छोटी विंडो में अपना फेवरेट वीडियो देखने की सुविधा देता है, साथ ही उन्हें दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करने की भी अनुमति देता है। यह फीचर कुछ साल पहले पेश किया गया था और Android और iOS डिवाइस पर US के बाहर सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स तक ही सीमित था। यानी अब कंपनी US के बाहर के यूजर्स को भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इस फीचर का इस्तेमाल करने की अनुमति देगी।

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है कि PiP फीचर "आने वाले महीनों में दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।" इस टेक दिग्गज ने 2021 में iOS पर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए PiP फीचर पेश किया था।

Picture-in-Picture फीचर कैसे काम करता है पिक्चर-इन-पिक्चर (PiP) की मदद से यूजर्स दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करते हुए भी वीडियो देखते रह सकते हैं। यूट्यूब पर, वीडियो चलते समय आप बस ऊपर की ओर स्वाइप कर सकते हैं या होम बटन दबा सकते हैं, और वीडियो आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी फ्लोटिंग विंडो में चलता रहेगा। इस मिनी प्लेयर को आप कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं और दूसरे ऐप्स के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, जिससे एकसाथ की सारे काम करना आसान हो जाता है।

अगर आप नहीं चाहते कि PiP एक्टिवेट हो, तो आप ऐप से बाहर निकलने से पहले वीडियो को रोक (पॉज) या बंद (स्टॉप) कर सकते हैं। अगर यह फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यूजर्स को ऐप और डिवाइस, दोनों की सेटिंग्स चेक करनी पड़ सकती हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि यह चालू है।

एंड्रॉयड यूजर्स फॉलो करें ये स्टेप्स आप ऐप में सेटिंग्स -> प्लेबैक पर जाकर और पिक्चर-इन-पिक्चर को बंद करके इसे ऑफ कर सकते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस पर, आप इसे अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स ओपन करें, ऐप्स चुनें, यूट्यूब सिलेक्ट करें, फिर एडवांस्ड पर जाएं और पिक्चर-इन-पिक्चर मोड को ऑन/ऑफ करें।

जब आप देखना पूरा कर लें, तो फ्लोटिंग विंडो को आसानी से हटाया जा सकता है। आप कंट्रोल एक्सेस करने के लिए मिनी प्लेयर पर टैप कर सकते हैं और X आइकन का इस्तेमाल करके इसे बंद कर सकते हैं, या इसे हटाने के लिए बस स्क्रीन के नीचे तक ड्रैग करके ले जा सकते हैं।