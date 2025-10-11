भारत में आया Google Search Live, कुछ भी सर्च करना हुआ अब और आसान Google Launches Search Live in India Here is How to use this AI search feature, Gadgets Hindi News - Hindustan
भारत में आया Google Search Live, कुछ भी सर्च करना हुआ अब और आसान

Google ने भारत में अपना नया AI-पावर्ड फीचर Search Live लॉन्च किया है, जो वॉइस और कैमरा के जरिए रियल-टाइम सर्च की सुविधा देता है। यह फीचर अब हिंदी सहित नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:32 AM
टेक वर्ल्ड में सर्च इंजन कंपनी गूगल ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने AI-पावर्ड कन्वर्सेशनल सर्च फीचर Google Search Live को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फीचर अब Google ऐप के AI Mode में मिल रहा है, जिसके जरिए यूजर्स वॉइस और कैमरा का इस्तेमाल करते हुए रियल-टाइम में सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं, वो भी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में। साथ ही गूगल ने AI Mode में सात नई भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट दिया गया है।

Google Search Live क्या है?

नए Google Search Live को कंपनी का नेक्स्ट जेनरेशन का सर्च एक्सपीरियंस कहा जा रहा है, जो Gemini AI की क्षमताओं और Google के Project Astra की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह फीचर यूजर को कैमरा के जरिए AI को दिखाने, बोलकर सवाल पूछने और तुरंत विजुअल कॉन्टेक्स्ट वाले आंसर्स पाने की सुविधा देता है। यह टेक्स्ट, वॉइस और इमेज, तीनों को मिलाकर जवाब तैयार करता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर आप कैमरा के सामने कुछ रखकर पूछते हैं, 'इनसे आइस्ड मैचा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?', तो Google Search Live आपको ना सिर्फ तरीका बताएगा बल्कि आगे के स्टेप्स भी बताएगा।

Google Search Live का इस्तेमाल कैसे करें?

फीचर इस्तेमाल करने के लिए बस नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें,

- अपने फोन में Google ऐप खोलें।

- सर्च बार के नीचे दिख रहे 'Live' बटन पर टैप करें या Google Lens के जरिए फीचर को एक्सेस करें।

- अब आप बोलकर, टाइप करके या कैमरा से किसी वस्तु पर फोकस करके सवाल पूछ सकते हैं- जैसे किसी डिश की रेसिपी, किसी टूल का उपयोग या किसी जगह की जानकारी।

कौन-कौन सी भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट?

फिलहाल Search Live, English और Hindi को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, Google ने AI Mode में सात और भारतीय भाषाओं- बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू को ऐड किया है। इस तरह अब कुल नौ भारतीय भाषाओं में यह फीचर उपलब्ध है।

ग्लोबल लेवल पर AI Mode अब 35 से ज्य भाषाओं और 200 देशों में उपलब्ध है, जिससे लाखों नए यूजर्स तक AI-पावर्ड सर्च पहुंच रहा है।

