FREE में फोन रिपेयर करेगी यह कंपनी, यूजर्स के लिए लेकर आई खास प्रोग्राम Google Launches Pixel Care Plus with Free Repairs for Pixel Users in the US, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Launches Pixel Care Plus with Free Repairs for Pixel Users in the US

FREE में फोन रिपेयर करेगी यह कंपनी, यूजर्स के लिए लेकर आई खास प्रोग्राम

Google ने Pixel 10 सीरीज के साथ नया Pixel Care+ प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें स्क्रीन क्रैक, बैक ग्लास डैमेज और बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से कम होने पर फ्री रिपेयर मिलेगा। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:18 PM
share Share
Follow Us on
FREE में फोन रिपेयर करेगी यह कंपनी, यूजर्स के लिए लेकर आई खास प्रोग्राम

टेक कंपनी गूगल ने अपनी लेटेस्ट Pixel 10 सीरीज लॉन्च के तुरंत बाद अपने यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अमेरिका में नया प्रोटेक्शन प्रोग्राम Pixel Care+ लॉन्च किया है, जो पुराने Preferred Care प्लान की जगह लेगा। इस प्रोग्राम का मकसद है यूजर्स को बेहतर सेफ्टी और आसान रिपेयर सुविधा देना, ताकि फोन टूटने या डैमेज होने पर उन्हें ज्यादा खर्च ना उठाना पड़े।

मिलेगा फ्री रिपेयर और डैमेज कवर

Pixel Care+ प्लान को खासतौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को एक्सीडेंटल डैमेज की चिंता ना करनी पड़े। इस प्लान में स्क्रीन क्रैक, बैटरी की क्षमता कम होना और बैक ग्लास टूटने जैसी दिक्कतें शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मामलों में रिपेयर बिल्कुल फ्री होंगे। अगर फ्रंट स्क्रीन टूट जाए, बैक ग्लास डैमेज हो जाए या बैटरी की हेल्थ 80 प्रतिशत से कम हो जाए, तो गूगल फ्री रिप्लेसमेंट देगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹124999

और जाने

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹109999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹121999

खरीदिये

discount

5% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹104999

₹109999

खरीदिये

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL

  • checkPorcelain
  • check16 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹124999

और जाने

discount

10% OFF

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹121999

₹134999

खरीदिये

discount

8% OFF

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹133900

₹144900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में धाकड़ लैपटॉप खरीदने का मौका, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

एक्सटेंडेड वारंटी और प्रायोरिटी सपोर्ट

प्लान में रिपेयर के अलावा और भी कई फायदे दिए गए हैं। यूजर्स को एक्सटेंडेड वारंटी, अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज क्लेम्स और सिर्फ जेन्यूइन गूगल पार्ट्स के इस्तेमाल की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही, वे Pixel एक्सपर्ट्स से प्रायोरिटी सपोर्ट का फायदा भी उठा सकेंगे। अब यूजर्स सीधे गूगल स्टोर या My Pixel App के जरिए रिपेयर के लिए जगह और टाइम चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Pixel 10 Pro आया, लेकिन Pixel 9 Pro पर मिल रही सबसे बड़ी डील; खुश कर देगी कीमत

सब्सक्रिप्शन प्लान और टर्म्स

Pixel Care+ सब्सक्रिप्शन मासिक या दो साल के लिए लिया जा सकता है। हालांकि इसे फोन खरीदने के 60 दिन के अंदर ही एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर फोन गूगल स्टोर से खरीदा गया है, तो चेकआउट के समय यह सुविधा ली जा सकती है। वहीं, दूसरे रिटेलर से खरीदे गए Pixel फोन को बाद में गूगल स्टोर या My Pixel App के जरिए इस प्लान में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल नई सेवा अमेरिका में शुरू हुई है और बाद में इसे अन्य देशों में लॉन्च किया जा सकता है।

Google Google News Google Pixel अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.