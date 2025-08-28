FREE में फोन रिपेयर करेगी यह कंपनी, यूजर्स के लिए लेकर आई खास प्रोग्राम
Google ने Pixel 10 सीरीज के साथ नया Pixel Care+ प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें स्क्रीन क्रैक, बैक ग्लास डैमेज और बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से कम होने पर फ्री रिपेयर मिलेगा। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है।
टेक कंपनी गूगल ने अपनी लेटेस्ट Pixel 10 सीरीज लॉन्च के तुरंत बाद अपने यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अमेरिका में नया प्रोटेक्शन प्रोग्राम Pixel Care+ लॉन्च किया है, जो पुराने Preferred Care प्लान की जगह लेगा। इस प्रोग्राम का मकसद है यूजर्स को बेहतर सेफ्टी और आसान रिपेयर सुविधा देना, ताकि फोन टूटने या डैमेज होने पर उन्हें ज्यादा खर्च ना उठाना पड़े।
मिलेगा फ्री रिपेयर और डैमेज कवर
Pixel Care+ प्लान को खासतौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को एक्सीडेंटल डैमेज की चिंता ना करनी पड़े। इस प्लान में स्क्रीन क्रैक, बैटरी की क्षमता कम होना और बैक ग्लास टूटने जैसी दिक्कतें शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मामलों में रिपेयर बिल्कुल फ्री होंगे। अगर फ्रंट स्क्रीन टूट जाए, बैक ग्लास डैमेज हो जाए या बैटरी की हेल्थ 80 प्रतिशत से कम हो जाए, तो गूगल फ्री रिप्लेसमेंट देगा।
एक्सटेंडेड वारंटी और प्रायोरिटी सपोर्ट
प्लान में रिपेयर के अलावा और भी कई फायदे दिए गए हैं। यूजर्स को एक्सटेंडेड वारंटी, अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज क्लेम्स और सिर्फ जेन्यूइन गूगल पार्ट्स के इस्तेमाल की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही, वे Pixel एक्सपर्ट्स से प्रायोरिटी सपोर्ट का फायदा भी उठा सकेंगे। अब यूजर्स सीधे गूगल स्टोर या My Pixel App के जरिए रिपेयर के लिए जगह और टाइम चुन सकते हैं।
सब्सक्रिप्शन प्लान और टर्म्स
Pixel Care+ सब्सक्रिप्शन मासिक या दो साल के लिए लिया जा सकता है। हालांकि इसे फोन खरीदने के 60 दिन के अंदर ही एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर फोन गूगल स्टोर से खरीदा गया है, तो चेकआउट के समय यह सुविधा ली जा सकती है। वहीं, दूसरे रिटेलर से खरीदे गए Pixel फोन को बाद में गूगल स्टोर या My Pixel App के जरिए इस प्लान में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल नई सेवा अमेरिका में शुरू हुई है और बाद में इसे अन्य देशों में लॉन्च किया जा सकता है।