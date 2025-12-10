Google का धमाका! आ गया AI Plus; देगा पहले सिर्फ प्रोफेशनल्स को मिलने वाले फीचर्स

संक्षेप: Google ने भारत में AI Plus सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जो क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स को Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro और Veo 3.1 Fast जैसे एडवांस्ड AI टूल्स का एक्सेस देता है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं।

भारत में कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए Google ने अपना नया AI Plus सब्सक्रिप्शन पेश किया है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। फ्री वर्जन की तुलना में इस सब्सक्रिप्शन में कई प्रीमियम और हाई-एंड टूल्स शामिल किए गए हैं।

Google ने भारत में AI Plus की कीमत 199 रुपये प्रति माह (छह महीनों के पैक के लिए) रखी है। इस बजट-फ्रेंडली प्लान का मकसद प्रीमियम AI सर्विसेज को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे छात्र, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें।

सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं ढेरों फायदे AI Plus सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को Google के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स का एक्सेस मिलता है। इसमें Gemini 3 Pro, हाई-डेप्थ एनालिटिक्स वाला Deep Research और एडवांस्ड इमेज जनरेशन के लिए Nano Banana Pro शामिल हैं। इन टूल्स के जरिए क्रिएटर्स तेजी से हाई-क्वॉलिटी कंटेंट बना सकते हैं। प्लान में Google ने Veo 3.1 Fast का भी इंटीग्रेशन दिया है, जो आसान वीडियो क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है। फीचर उन सभी के लिए परफेक्ट है जो विजुअल कंटेंट, स्क्रिप्ट-बेस्ड वीडियो और स्टोरीबोर्ड तैयार करना चाहते हैं।

सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को हर महीने 200 AI क्रेडिट्स मिलते हैं, जिन्हें Flow और Whisk जैसे वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। Flow का इस्तेमाल सिनेमैटिक विजुअल्स, सीन प्लानिंग और क्रिएटिव नैरेटिव बनाने के लिए किया जाता है, जबकि Whisk फोटो को वीडियो-स्टाइल विजुअल्स में बदलने में मदद करता है।

NotebookLM के साथ स्मार्ट रिसर्च और राइटिंग Google AI Plus में शामिल NotebookLM एक AI-आधारित रिसर्च और राइटिंग असिस्टेंट है। यह नोट लेने से लेकर डॉक्यूमेंट की समरी बनाने तक कई एडवांस्ड फीचर्स देता है। यह टूल स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए बेहद काम का साबित होता है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको Gmail, Docs और Drive में सीधे Gemini AI का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। इससे ईमेल कंपोज़ करना, डॉक्यूमेंट बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना और कंटेंट एडिट करना पहले से कहीं आसान हो जाता है।