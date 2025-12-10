Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Launches AI Plus in India A Power-Packed Subscription for Creators and Professionals
Google का धमाका! आ गया AI Plus; देगा पहले सिर्फ प्रोफेशनल्स को मिलने वाले फीचर्स

Google का धमाका! आ गया AI Plus; देगा पहले सिर्फ प्रोफेशनल्स को मिलने वाले फीचर्स

संक्षेप:

Google ने भारत में AI Plus सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जो क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स को Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro और Veo 3.1 Fast जैसे एडवांस्ड AI टूल्स का एक्सेस देता है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। 

Dec 10, 2025 02:09 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत में कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए Google ने अपना नया AI Plus सब्सक्रिप्शन पेश किया है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। फ्री वर्जन की तुलना में इस सब्सक्रिप्शन में कई प्रीमियम और हाई-एंड टूल्स शामिल किए गए हैं।

Google ने भारत में AI Plus की कीमत 199 रुपये प्रति माह (छह महीनों के पैक के लिए) रखी है। इस बजट-फ्रेंडली प्लान का मकसद प्रीमियम AI सर्विसेज को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे छात्र, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें।

read moreये भी पढ़ें:
केवल ₹12,890 में HP का टच-स्क्रीन वाला लैपटॉप, Flipkart सेल की ट्रेंडिंग डील

सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं ढेरों फायदे

AI Plus सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को Google के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स का एक्सेस मिलता है। इसमें Gemini 3 Pro, हाई-डेप्थ एनालिटिक्स वाला Deep Research और एडवांस्ड इमेज जनरेशन के लिए Nano Banana Pro शामिल हैं। इन टूल्स के जरिए क्रिएटर्स तेजी से हाई-क्वॉलिटी कंटेंट बना सकते हैं। प्लान में Google ने Veo 3.1 Fast का भी इंटीग्रेशन दिया है, जो आसान वीडियो क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है। फीचर उन सभी के लिए परफेक्ट है जो विजुअल कंटेंट, स्क्रिप्ट-बेस्ड वीडियो और स्टोरीबोर्ड तैयार करना चाहते हैं।

सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को हर महीने 200 AI क्रेडिट्स मिलते हैं, जिन्हें Flow और Whisk जैसे वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। Flow का इस्तेमाल सिनेमैटिक विजुअल्स, सीन प्लानिंग और क्रिएटिव नैरेटिव बनाने के लिए किया जाता है, जबकि Whisk फोटो को वीडियो-स्टाइल विजुअल्स में बदलने में मदद करता है।

read moreये भी पढ़ें:
मौका! कैमरा वाली इस स्मार्टवॉच में लग जाता है SIM कार्ड, कीमत ₹3000 से भी कम

NotebookLM के साथ स्मार्ट रिसर्च और राइटिंग

Google AI Plus में शामिल NotebookLM एक AI-आधारित रिसर्च और राइटिंग असिस्टेंट है। यह नोट लेने से लेकर डॉक्यूमेंट की समरी बनाने तक कई एडवांस्ड फीचर्स देता है। यह टूल स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए बेहद काम का साबित होता है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको Gmail, Docs और Drive में सीधे Gemini AI का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। इससे ईमेल कंपोज़ करना, डॉक्यूमेंट बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना और कंटेंट एडिट करना पहले से कहीं आसान हो जाता है।

बता दें, AI Plus में केवल AI टूल्स ही नहीं, बल्कि 200GB का क्लाउड स्टोरेज भी शामिल है। यह एक्सट्रा स्टोरेज Google Photos, Drive और Gmail में मिलता है, जिससे बड़े फाइल्स मैनेज करना आसान हो जाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।