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फेल हो गया लेटेस्ट गूगल AI सर्च, 'Disregard' शब्द ने उलझाया, लोगों ने जमके उड़ाया मजाक

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Google ने हाल ही में अपना सबसे दमदार AI-बेस्ड सर्च एक्सपीरियंस पेश किया है और अब इसी ने गूगल की किरकिरी करवा दी है। जब लोगों ने इसमें Disregard शब्द लिखकर सर्च किया तो यह उलझ गया और अजीब जवाब देने लगा। जानिए क्या है पूरा मामला...

फेल हो गया लेटेस्ट गूगल AI सर्च, 'Disregard' शब्द ने उलझाया, लोगों ने जमके उड़ाया मजाक

Google ने इस हफ्ते अपने I/O 2026 इवेंट में एक दमदार AI-बेस्ड सर्च एक्सपीरियंस पेश किया, जिसे जवाबों को तेजी से खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, एक आसान से अंग्रेजी शब्द ने यह दिखा दिया कि 2026 में भी इस टेक दिग्गज का AI सिस्टम कैसे फेल हो सकता है। यूजर्स ने पाया कि ‘Disregard’ शब्द को सर्च करने पर AI मोड ने बहुत ही अजीब तरीके से काम किया, और एक सामान्य डिक्शनरी सर्च को गलती से एक चैटबॉट बातचीत में बदल दिया। इस घटना ने गूगल की किरकिरी करवा दी और लोगों ने भी गूगल का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। क्या है पूरा मामला चलिए डिटेल में बताते हैं...

‘Disregard’ ग्लिच क्या था?

एक्स पर कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने गूगल सर्च पर 'Disregard' शब्द कैसे खोजा, और AI Overview ने जवाब में 'Message received. How can I help you today?' जैसे वाक्यांश दिए।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल सर्च ने उस शब्द को एक ऐसे निर्देश के तौर पर लिया जो सीधे चैटबॉट को दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो, सिस्टम को लगा कि यूजर्स उसे चल रही बातचीत को 'नजरअंदाज' करने या उस पर ध्यान न देने के लिए कह रहे हैं। यह बग ही उस घटना के सुर्खियों में आने की मुख्य वजह बना, और इंटरनेट पर गूगल को ट्रोल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कंपनी ने AI Search को इंटरनेट सर्च एक्सपीरियंस का भविष्य बताया था।

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लोगों ने गूगल का जम उड़ाया मजाक

खास बात यह है कि यह घटना कई लोगों के लिए एक 'मीम' बन गई। मशहूर 'मेरियम-वेबस्टर' ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। पब्लिशर्स ने ऑनलाइन उस शब्द की असली मतलब पोस्ट किया और हल्के-फुल्के अंदाज में कंपनी का मजाक उड़ाया।

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वायरल पोस्ट्स के बाद, गूगल ने गलती को ठीक किया और इस समस्या को स्वीकार किया। यूएसए टूडे को दिए एक बयान में, इस टेक दिग्गज ने कहा कि AI Overviews 'एक्शन से जुड़ी कुछ क्वेरीज को गलत तरीके से समझ रहे थे'। अब, 'skip' और 'disregard' जैसे शब्दों को सर्च करने पर गूगल सर्च पर उनके असली मतलब ही मिलेंगे, न कि कोई अस्पष्ट जवाब।

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यह गड़बड़ी ऊपर से देखने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह AI-बेस्ड सर्च टूल्स के सामने मौजूद एक गहरी चुनौती को भी उजागर करती है। जैसे-जैसे कंपनियां पारंपरिक सर्च इंजनों की जगह कन्वर्सेशनल AI सिस्टम लाने की होड़ में लगी हैं, वैसे-वैसे कभी-कभी साधारण भाषा भी इस तकनीक को भ्रमित कर सकती है। एक ही शब्द का गलत समझा जाना और उसका एक वायरल बग में बदल जाना यह दिखाता है कि भले ही AI सर्च भविष्य की चीज लगे, लेकिन यह अभी भी अप्रत्याशित तरीकों से संदर्भ, इरादे और बुनियादी विश्वसनीयता के मामले में संघर्ष कर रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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