फेल हो गया लेटेस्ट गूगल AI सर्च, 'Disregard' शब्द ने उलझाया, लोगों ने जमके उड़ाया मजाक

Google ने हाल ही में अपना सबसे दमदार AI-बेस्ड सर्च एक्सपीरियंस पेश किया है और अब इसी ने गूगल की किरकिरी करवा दी है। जब लोगों ने इसमें Disregard शब्द लिखकर सर्च किया तो यह उलझ गया और अजीब जवाब देने लगा। जानिए क्या है पूरा मामला...

Google ने इस हफ्ते अपने I/O 2026 इवेंट में एक दमदार AI-बेस्ड सर्च एक्सपीरियंस पेश किया, जिसे जवाबों को तेजी से खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, एक आसान से अंग्रेजी शब्द ने यह दिखा दिया कि 2026 में भी इस टेक दिग्गज का AI सिस्टम कैसे फेल हो सकता है। यूजर्स ने पाया कि ‘Disregard’ शब्द को सर्च करने पर AI मोड ने बहुत ही अजीब तरीके से काम किया, और एक सामान्य डिक्शनरी सर्च को गलती से एक चैटबॉट बातचीत में बदल दिया। इस घटना ने गूगल की किरकिरी करवा दी और लोगों ने भी गूगल का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। क्या है पूरा मामला चलिए डिटेल में बताते हैं...

‘Disregard’ ग्लिच क्या था? एक्स पर कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने गूगल सर्च पर 'Disregard' शब्द कैसे खोजा, और AI Overview ने जवाब में 'Message received. How can I help you today?' जैसे वाक्यांश दिए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल सर्च ने उस शब्द को एक ऐसे निर्देश के तौर पर लिया जो सीधे चैटबॉट को दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो, सिस्टम को लगा कि यूजर्स उसे चल रही बातचीत को 'नजरअंदाज' करने या उस पर ध्यान न देने के लिए कह रहे हैं। यह बग ही उस घटना के सुर्खियों में आने की मुख्य वजह बना, और इंटरनेट पर गूगल को ट्रोल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कंपनी ने AI Search को इंटरनेट सर्च एक्सपीरियंस का भविष्य बताया था।

लोगों ने गूगल का जम उड़ाया मजाक खास बात यह है कि यह घटना कई लोगों के लिए एक 'मीम' बन गई। मशहूर 'मेरियम-वेबस्टर' ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। पब्लिशर्स ने ऑनलाइन उस शब्द की असली मतलब पोस्ट किया और हल्के-फुल्के अंदाज में कंपनी का मजाक उड़ाया।

वायरल पोस्ट्स के बाद, गूगल ने गलती को ठीक किया और इस समस्या को स्वीकार किया। यूएसए टूडे को दिए एक बयान में, इस टेक दिग्गज ने कहा कि AI Overviews 'एक्शन से जुड़ी कुछ क्वेरीज को गलत तरीके से समझ रहे थे'। अब, 'skip' और 'disregard' जैसे शब्दों को सर्च करने पर गूगल सर्च पर उनके असली मतलब ही मिलेंगे, न कि कोई अस्पष्ट जवाब।