Gemini यूजर्स के लिए आया पर्सनल अवतार फीचर, यहां देखें बनाने और डिलीट करने का तरीका
Google अपने Gemini यूजर्स को पर्सनल Avatar बनाने की सुविधा दे रहा है। यूजर्स अपने खुद के चेहरे और आवाज वाले AI इमेज और वीडियो बना सकते हैं और इसे दोस्तो, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे बनाने हैं अवतार, वीडियो में देखें पूरा प्रोसेस
Google अपने Gemini यूजर्स के लिए एक धांसू फीचर लेकर आया है। दरअसल, गूगल ने जेमिनी में पर्सनल अवतार बनाने की सुविधा शुरू की है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी खुद के चेहरे और आवाज वाले AI इमेज और वीडियो बना सकते हैं। इसे वे अपने अवतार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वे भी अपने कंटेंट में इसका इस्तेमाल कर सकें। कंपनी का कहना है कि पर्सनल अवतार वाले वीडियो बनाने के लिए यूजर के पास गूगल एआई प्लान होना चाहिए। फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कंटेंट में जाने-पहचाने चेहरे और आवाजों को आसानी से शामिल किया जा सके। कंपनी, यूजर्स को इस बात का कंट्रोल भी दे रही है कि उनके अवतारों तक किसका एक्सेस रहेगा और यह एक्सेस कब समाप्त हो जाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर और किसे मिलेगा, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...
गूगल जेमिनी पर्सनल अवतार: फीचर्स और उपलब्धता
गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने जेमिनी मे पर्सनल अवतार लॉन्च किए हैं, जिनसे यूजर्स अपनी चेहरे और आवाज वाली AI इमेज व वीडियो बना सकते हैं। ये अवतार दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सहयोगियों के साथ शेयर किए जा सकते हैं, ताकि वे अपनी कंटेंट में उन्हें शामिल कर सकें। इमेज के लिए नैनो बनाना और वीडियो के लिए जेमिनी ओमनी का इस्तेमाल होता है।
गूगल, यूजर्स को जीमेल एड्रेस पर इनविटेशन भेजकर अवतार शेयर करने की अनुमति देता है। रिसीवर को इनविटेशन स्वीकार करना पड़ता है तभी वह अवतार इस्तेमाल कर सकता है। यूजर जेमिनी की सेटिंग्स से एक्सेस मैनेज कर सकता है, एक्सेस की एक्सपायरी डेट सेट कर सकता है या परमिशन वापस ले सकता है। परमिशन वापस लेने के बाद, रिसीवर उस अवतार से नया कंटेंट नहीं बन सकेगा, लेकिन पहले बनाए जा चुके इमेज और वीडियो वैसे ही रहेंगे, यानी उनपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
फीचर यूजर करने के लिए यह है कंडीशन
रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर 18 साल या उससे ऊपर के यूजर्स के लिए है, जिनके पास पर्सनल गूगल अकाउंट है। अभी इसमें सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट है और यूके, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र तथा स्विट्जरलैंड में उपलब्ध नहीं है। पर्सनल अवतार वाले वीडियो बनाने के लिए गूगल एआई प्लान भी होना चाहिए।
कैसे बनता है अवतार
अवतार बनाने के लिए, यूजर्स को अपना चेहरा और आवाज रिकॉर्ड करनी होगी। वे कंप्यूटर पर यह प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और फिर फोन या टैबलेट पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गूगल की सलाह है कि अच्छी रोशनी वाली कोई शांत जगह चुनें और रिकॉर्डिंग के दौरान चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए।
कैसे डिलीट करें अवतार
यूजर्स गूगल अकाउंट सेटिंग्स से अपना अवतार, सेल्फी और आवाज डिलीट कर सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल के लिए नया अवतार रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन इस बाद को भी ध्यान रखें कि अवतार डिलीट करने से उसके बनाए या पब्लिश किए गए इमेज और वीडियो नहीं डिलीट होते हैं।
वीडियो में देखें पूरा प्रोसेस
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें