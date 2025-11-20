बच्चों, बुजुर्गों को धोखाधड़ी से बचाएगा Google, अनजान नंबर पर किया यह काम तो तुरंत मिलेगा अलर्ट

संक्षेप: Google ने भारत में पिक्सल स्मार्टफोन के लिए जेमिनी नैनो से चलने वाला अपना रियल-टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इस फीचर का मकसद देश में बढ़ते स्कैम कॉल के खतरे से यूजर्स को बचाना और उन्हें शिकार बनने से पहले संदिग्ध बातचीत का पता लगाने में मदद करना है।

Google भारतीयों के लिए शानदार AI सेफ्टी फीचर्स लेकर आया है। गूगल ने भारत में पिक्सल स्मार्टफोन के लिए जेमिनी नैनो से चलने वाला अपना रियल-टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इस फीचर का मकसद देश में बढ़ते स्कैम कॉल के खतरे से यूजर्स को बचाना और उन्हें शिकार बनने से पहले संदिग्ध बातचीत का पता लगाने में मदद करना है। इस नए फीचर की घोषणा आज कंपनी के 'सेफ एंड ट्रस्टेड AI' इवेंट में की गई, जो पूरे भारत में लोगों को टारगेट करने वाली फ्रॉड फोन एक्टिविटी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करता है। कैसे काम करेगा नया फीचर, आइए जानते हैं...

गूगल ने यह नया रियल-टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर ऐसे समय में लॉन्च किया है जब ऑनलाइन और फोन पर होने वाला फ्रॉड देश के सबसे बड़े कंज्यूमर खतरों में से एक बन गया है, खासकर बच्चों, टीनएजर्स और बुजुर्ग यूजर्स के लिए जिन्हें स्कैमर्स रेगुलर टारगेट करते हैं। पिछले कुछ सालों में, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, फिशिंग, इम्पर्सनेशन स्कैम और भी बहुत कुछ के मामले तेजी से बढ़े हैं।

बातचीत में मिला धोखाधड़ी का संकेत तो मिलेगा अलर्ट पिक्सेल फोन के लिए Google का नया रियल-टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर, डिवाइस पर कॉल को एनालाइज करने के लिए Gemini Nano AI की पावर का इस्तेमाल करेगा। नया AI टूल अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को एनालाइज करेगा और अगर बातचीत में धोखाधड़ी के संकेत दिखते हैं तो यूजर्स को अलर्ट करेगा। गूगल ने बताया कि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, जिससे यूजर्स को यह कंट्रोल मिलेगा कि वे इसे कब चालू करना चाहते हैं। अगर फीचर एक्टिव है, तो कॉल के दौरान एक हल्की बीप दोनों लोगों को बताएगी, और यूजर्स इसे कभी भी बंद कर सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी यह भी कंफर्म करती है कि रियल-टाइम कॉल डिटेक्शन फीचर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा या यूजर डेटा को प्राइवेट रखते हुए गूगल को ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजेगा। कहा जाता है कि यह फीचर यूजर्स, खासकर बच्चों, टीनएजर्स और बुजुर्गों जैसे कमजोर ग्रुप्स की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें स्कैमर्स ज्यादातर टारगेट करते हैं।

कॉलिंग के समय खोला पेमेंट ऐप तो मिलेगा अलर्ट स्कैम कॉल डिटेक्शन के साथ-साथ, गूगल ने लाइव बातचीत के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए एक और सेफ्टी फीचर भी पेश किया है। अगर कोई यूजर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है और किसी अनजान कॉलर से बात करते समय Google Pay, Navi, या Paytm जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप खोल रहा है, तो पिक्सेल फोन अब वॉर्निंग दिखाएंगे। UPI और बैंकिंग ऐप से जुड़े स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं, गूगल का कहना है कि यह अलर्ट, यूजर्स को एक टैप से कॉल खत्म करने या स्क्रीन शेयरिंग रोकने की सुविधा देगा, और रियल-टाइम सोशल इंजीनियरिंग की कोशिशों को रोकने में मदद कर सकता है।

गूगल यूजर्स को भरोसा दिलाता है कि हालांकि ये प्रोटेक्शन AI से चलते हैं, लेकिन दोनों फीचर पूरी तरह से डिवाइस पर चलते हैं, जिससे बाहरी खतरों का खतरा काफी कम हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि सेंसिटिव डेटा प्राइवेट रहे। कंपनी का कहना है कि ये कोशिशें सभी यूजर्स, खासकर भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन इकोसिस्टम में इस्तेमाल करने वाले कमजोर ग्रुप्स के लिए डिजिटल सेफ्टी को मजबूत करने के उसके बड़े कमिटमेंट को दिखाती हैं।