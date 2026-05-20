Google लाया AI का तूफान! अब मोबाइल खुद करेगा आपका आधा काम, Google I/O 2026 के नए फीचर्स देखकर लोग हैरान

Google I/O 2026 में गूगल ने Gemini 3.5 Flash, AI Search, Ask YouTube, स्मार्ट ग्लास और AI एजेंट समेत कई बड़े ऐलान किए। अब मुकाबला सिर्फ स्मार्टफोन या ऐप्स का नहीं बल्कि पूरे AI इकोसिस्टम का होगा। जानिए Google के इस इवेंट के 10 सबसे बड़े अपडेट।

Google ने अपने सालाना डेवलपर इवेंट Google I/O 2026 में इस बार पूरी तरह AI पर फोकस किया। कंपनी ने साफ कर दिया कि आने वाला समय सिर्फ स्मार्टफोन या ऐप्स का नहीं बल्कि AI एजेंट्स का होगा। इवेंट में Google CEO Sundar Pichai ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni, AI Search, स्मार्ट ग्लास और नए AI टूल्स शामिल रहे। कंपनी का कहना है कि अब Google के ज्यादातर प्रोडक्ट्स AI की मदद से पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज हो जाएंगे।

इस बार Google ने सिर्फ AI चैटबॉट की बात नहीं की, बल्कि ऐसे AI सिस्टम दिखाए जो यूजर की जगह खुद काम कर सकते हैं। Search अब सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि कई काम खुद पूरा करेगा। YouTube में नया Ask YouTube फीचर आया है, वहीं Gmail और Docs जैसे ऐप्स में भी AI की ताकत दिखाई गई। इसके अलावा Android XR स्मार्ट ग्लास और AI वीडियो टूल्स भी लॉन्च हुए हैं।

1. Gemini 3.5 Flash बना सबसे बड़ा अपडेट इवेंट में Google ने Gemini 3.5 Flash लॉन्च किया। कंपनी के मुताबिक यह अब तक का सबसे तेज और बेहतर AI मॉडल है। इसे खास तौर पर कोडिंग, रीजनिंग और मल्टीमॉडल टास्क के लिए तैयार किया गया है। Google ने बताया कि यही मॉडल अब Search AI Mode, Gemini ऐप और कई डेवलपर प्लेटफॉर्म्स को पावर देगा। इससे AI पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम करेगा।

2. Gemini Omni है नया टूल Google ने Gemini Omni नाम का नया AI मॉडल भी पेश किया। यह टेक्स्ट, फोटो और वीडियो को समझकर कंटेंट तैयार कर सकता है। यानी यूजर सिर्फ लिखकर ही नहीं बल्कि फोटो या वीडियो देकर भी AI से काम करवा सकेगा। कंपनी ने फिलहाल Gemini Omni Flash को रोलआउट करना शुरू किया है, जबकि इसका Pro वर्जन बाद में आएगा।

3. Google Search अब पहले से ज्यादा स्मार्ट Google ने Search को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने नया AI Search इंटरफेस पेश किया जो टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, फाइल और ब्राउजर टैब तक को समझ सकेगा। अब यूजर्स को सिर्फ लिंक नहीं मिलेंगे बल्कि AI सीधे जवाब और सुझाव भी देगा। Google का कहना है कि AI Mode अब 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है।

4. YouTube में आया Ask YouTube फीचर Google ने YouTube के लिए नया Ask YouTube फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स वीडियो के अंदर की जानकारी AI से पूछ सकेंगे। मान लीजिए कोई लंबा वीडियो चल रहा है और यूजर को किसी खास हिस्से की जानकारी चाहिए, तो AI तुरंत उसका जवाब दे देगा। इससे वीडियो सर्च और कंटेंट समझना काफी आसान हो जाएगा।

5. Gmail और Docs भी हुए AI वाले Google ने Workspace ऐप्स के लिए भी कई AI फीचर्स लॉन्च किए। Gmail में अब Live Voice Search और स्मार्ट AI रिप्लाई मिलेंगे। वहीं Google Docs में Docs Live फीचर आया है जो आवाज की मदद से डॉक्यूमेंट एडिट करने में मदद करेगा। कंपनी ने Gemini Spark नाम का AI असिस्टेंट भी पेश किया जो यूजर्स के रोजमर्रा के कामों में मदद करेगा।

6. स्मार्ट ग्लास ने खींचा लोगों का ध्यान Google I/O 2026 में Android XR स्मार्ट ग्लास भी चर्चा में रहे। कंपनी ने नए AI स्मार्ट ग्लास दिखाए जो लाइव ट्रांसलेशन, वॉइस कमांड और AR फीचर्स सपोर्ट करेंगे। ये ग्लास मोबाइल की जगह कई काम कर सकेंगे।

7. AI Shopping और Universal Cart भी लॉन्च Google ने AI Shopping के लिए Universal Cart फीचर लॉन्च किया। इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स से सामान खरीद सकेंगे। AI यूजर को बेहतर डील और सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करेगा। यह फीचर Search, Gemini, Gmail और YouTube के साथ काम करेगा।

8. डेवलपर्स के लिए भी ऐलान Google ने डेवलपर्स के लिए AI Studio और नए कोडिंग टूल्स लॉन्च किए। कंपनी का दावा है कि अब डेवलपर्स सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में लिखकर Android ऐप तैयार कर सकेंगे। इससे ऐप डेवलपमेंट पहले से आसान और तेज हो सकता है।

9. AI Live Translate Feature Google ने ऐसा फीचर दिखाया जो वीडियो कॉल और लाइव बातचीत के दौरान तुरंत दूसरी भाषा को ट्रांसलेट कर देगा। यानी सामने वाला किसी भी भाषा में बोले, AI उसे आपकी भाषा में बदल देगा।