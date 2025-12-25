Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Gradually Rolls Out Option to Change Gmail Email Address for Users
इंतजार खत्म! अब बदला जा सकेगा @gmail.com ईमेल एड्रेस, Google ने किया बदलाव

संक्षेप:

Google अब ऐसा फीचर रोलआउट कर रहा है, जिससे यूजर्स अपना @gmail.com ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। इस बदलाव के बाद भी पुराना ईमेल alias की तरह काम करेगा और अकाउंट का डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

Dec 25, 2025 05:43 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सर्च इंजन कंपनी Google अपने Gmail यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर रोलआउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि अब यूजर्स अपने @gmail.com ईमेल एड्रेस को बदल सकेंगे, जो अब तक संभव नहीं था। अभी तक Google सिर्फ थर्ड-पार्टी ईमेल एड्रेस (जैसे Yahoo या Outlook) को बदलने की अनुमति देता था, जबकि Gmail एड्रेस को परमानेंट माना जाता था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google के सपोर्ट पेज पर इस नियम में बदलाव दिखाई दे रहा है। कंपनी बता रही है कि वह एक नया ऑप्शन धीरे-धीरे रोलआउ कर रही है, जिससे यूज़र अपना Gmail यूज़रनेम बदल पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल यह जानकारी केवल हिंदी भाषा में दिखाई दे रही है, जबकि अंग्रेज़ी वर्ज़न में अभी भी पुराना नियम नजर आता है।

ऐसे काम करेगा नया फीचर

नए फीचर के साथ यूजर्स अपने मौजूदा @gmail.com एड्रेस को किसी नए @gmail.com एड्रेस में बदल सकेंगे। यानी ईमेल का डोमेन वही रहेगा, लेकिन यूजरनेम बदला जा सकेगा। Google का कहना है कि ईमेल एड्रेस वही होता है जिससे यूज़र Google की सभी सेवाओं में साइन-इन करता है, और अब उसे बदलने की सुविधा दी जा रही है।

ईमेल एड्रेस बदलने के बाद भी यूज़र्स को किसी तरह के डाटा लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। Google के मुताबिक, पुराना Gmail एड्रेस एक alias के रूप में सेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुराने और नए, दोनों एड्रेस पर आने वाले ईमेल एक ही inbox में मिलेंगे। इसके अलावा, Photos, Drive, Messages और पुराने ईमेल जैसी सभी सेव की गई जानकारी पहले की तरह सुरक्षित रहेगी।

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यूजर पुराने और नए दोनों ईमेल एड्रेस से Gmail, YouTube, Maps, Google Play और Drive जैसी सेवाओं में साइन-इन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यूजर चाहें तो पुराने Gmail एड्रेस से ईमेल भेजना भी जारी रख सकते हैं।

कुछ लिमिट्स के साथ हुआ बदलाव

हालांकि, इस सुविधा के साथ कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। Gmail एड्रेस बदलने के बाद यूज़र 12 महीनों तक ना तो नया एड्रेस डिलीट कर पाएंगे और ना ही फिर से बदलाव कर सकेंगे। इसके अलावा, अगले 12 महीनों तक पुराने Gmail एड्रेस से नया Google अकाउंट भी नहीं बनाया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार, एक अकाउंट से कुल तीन बार Gmail एड्रेस बदला जा सकता है, यानी एक ही Google अकाउंट के साथ ज्यादा से ज्यादा चार Gmail एड्रेस जुड़े हो सकते हैं।

साथ ही, कुछ पुराना डाटा जैसे पहले बनाए गए Calendar इवेंट्स में नया एड्रेस तुरंत अपडेट नहीं हो सकता।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
