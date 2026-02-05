चौंकाने वाला खुलासा: Google ने कहा 40% Android स्मार्ट फोन खतरे में, अभी चेक करें अपना फोन
गूगल ने चेतावनी दी है कि नए मैलवेयर और स्पाइवेयर के खतरों के कारण कई एंड्रॉयड फोन असुरक्षित हैं। पुराने एंड्रॉयड वर्जन वाले फोन को अब सुरक्षा अपडेट नहीं मिलते हैं। इससे दुनिया भर में एक अरब से अधिक यूजर्स खतरे में हैं।
Google एक बड़ी चेतावनी जारी की है जो दुनिया भर के Android यूजर्स की चिंता बढ़ा देगी। दुनिया भर में लगभग 40% से अधिक Android फोन अब नए Malware और Spyware हमलों के लिए जोखिम में हैं, क्योंकि उनको अब कोई सुरक्षा अपडेट नहीं रहा है। यह खबर इसलिए और भी अहम बन जाती है क्योंकि Android दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें करोड़ों लोगों के महत्वपूर्ण डेटा है। Google के अनुसार, Android के पुरानी वर्जन जैसे Android 12 या उससे पहले वाले वर्जन को अब सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिल रहा है, जिससे हजारों यूजर्स के फोन खतरे में हैं। ऐसे फोन पर चलने वाली डिवाइस में Malware और Spyware आसानी से घुस सकता है और पर्सनल इनफार्मेशन, लॉगिन डिटेल्स, बैंकिंग डेटा और अन्य जरूरी डिटेल चोरी कर सकता है।
Google ने चेतावनी में क्या बताया
Google ने एक नए Android distribution चार्ट को जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि केवल करीब 58% फोन ही अपडेटेड वर्जन पर चल रहे हैं, जबकि बाकी 40% से ज्यादा डिवाइस पुरानी वर्जन पर हैं। पुरानी वर्जन जैसे Android 12 और उससे पहले वाले सिस्टम को अब कोई महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट नहीं मिलता है। Google के मुताबिक, Android 16 केवल 7.5% फोन पर है, जबकि Android 15 और Android 14 भी कुछ सीमित फोन पर ही चल रहा है।
Android 12 और उससे पुराने वर्जन पर चलने वाला फोन अब Google की सिक्योरिटी अपडेट लिस्ट से बाहर हैं। ऐसे में हैकर्स आसानी से उन डिवाइसों को निशाना बना सकते हैं। Android 16 केवल 7.5% फोन पर मौजूद है, Android 15 लगभग 19.3%, Android 14 लगभग 17.9%, और Android 13 लगभग 13.9% फोन पर है। यह वर्जन अभी भी सुरक्षा पैच मिलता है। लेकिन Android 12 या उससे पुराने वर्जन पर आधे से ज्यादा डिवाइसेज हैं, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं।
यूजर्स को क्या करना चाहिए?
Google ने साफ सलाह दी है कि अगर आपका फोन Android 13 या उससे ऊपर वाले वर्जन पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो उस फोन का इस्तेमाल बंद करने के बारे में सोचें। नया या मिड-बजट फोन खरीदना बेहतर है, क्योंकि पुराने फोन में सुरक्षा सपोर्ट नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके, अपनी डिवाइस को अपडेट रखें यह सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
