Google जेमिनी के यूजर्स के लिए टास्क-हैंडलिंग फीचर को रोलआउट कर रहा है, जिससे वे रोजमर्रा के काम अब एआई असिस्टेंट को सौंप सकेंगे। इसमें खरीदारी करने, अपॉइंटमेंट बुक करने जैसे काम शामिल हैं। ये फीचर्स भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

गूगल का कहना है कि जेमिनी खरीदारी के लिए पेमेंट करने या अन्य कोई संवेदनशील काम को करने के लिए यूजर की परमिशन भी लेगा।

Google ने अपने भारतीय यूजर्स को एक शानदार सरप्राइज दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल अब भारत में जेमिनी के फ्री यूजर्स को भी जेमिनी के पॉपुलर फीचर का एक्सेस दे रहा है। दरअसल, गूगल भारत समेत कई अन्य बाजारों में जेमिनी के फ्री यूजर्स को टास्क-हैंडलिंग फीचर्स का एक्सेस दे रहा है, जिससे वे रोजमर्रा के काम एआई असिस्टेंट को सौंप सकेंगे। इससे यह फायदा होगा कि उन्हें दूसरे जरूरी कामों पर फोकस करने में मदद मिलेगी। जेमिनी अब खरीदारी, अपॉइंटमेंट बुक करने और शेड्यूल व्यवस्थित करने जैसे कामों में मदद कर सकता है, जबकि नए इंटीग्रेशन से पेमेंट और मैसेजिंग सर्विसेस का भी सपोर्ट जुड़ गया है। कंपनी का कहना है कि फ्री यूजर्स के लिए रोलआउट करने ज्यादा लोगों इन फीचर्स का लाभ ले पाएंगे, हालांकि कुछ नए फीचर्स शुरुआत में केवल अमेरिका के यूजर्स तक ही सीमित रहेंगे।

गूगल जेमिनी कॉल, शॉपिंग और रोजमर्रा के काम संभाल सकता है गूगल, जेमिनी के फ्री यूजर्स के लिए टास्क हैंडलिंग फीचर्स को रोलआउट कर रहा है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के कई काम AI असिस्टेंट को सौंप सकेंगे। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने यह भी बताया है कि कुछ फीचर्स शुरुआत में केवल अमेरिका के यूजर्स तक ही सीमित रहेंगे। इनमें आसपास के दुकनों को कॉल करके चीजों की उपलब्धता का पता लगाना और अपॉइंटमेंट बुक करना शामिल है।

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, जेमिनी, यूजर की लोकेशन और कैलेंडर जैसी जानकारी का इस्तेमाल करके उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, या जीमेल में बिल और अन्य डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करके खर्च ट्रैक करने तथा बचत की पहचान करने में मदद कर सकता है। यूजर जेमिनी के जरिए खरीदारी भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते हैं और गूगल पे के जरिए पेमेंट करके खरीदारी पूरी कर सकते हैं।

रसीदें और ऑर्डर ट्रैकिंग डिटेल गूगल वॉलेट में स्टोर की जाएंगी। असिस्टेंट, इंस्टाकार्ट जैसी ग्रॉसरी सर्विसेस के साथ भी काम कर सकता है, जिससे यूजर अपनी शॉपिंग लिस्ट को टेक्स्ट या इमेज के रूप में शेयर कर सकते हैं और चीजों को ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। गूगल का कहना है कि जेमिनी 60 से अधिक लोकप्रिय ऐप्स से जुड़ता है।

अपडेट में ईमेल और मैसेजिंग क्षमताएं भी जोड़ी गई हैं। यूएस में यूजर्स स्कूल शेड्यूल और इवेंट डिटेल जैसी जानकारी को अपने कैलेंडर में व्यवस्थित करने के लिए gemini\@google.com पर ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। गूगल आरसीएस सपोर्ट भी शुरू कर रहा है, जिससे यूजर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जेमिनी को काम करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि, इसके लिए एक यूएस फोन नंबर की जरूरत होगी।