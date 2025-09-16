बड़ी परेशानी में डाल सकता है Nano Banana AI ट्रेंड, IPS ऑफिसर ने दी चेतावनी, बैंक अकाउंट पर खतरा Google Gemini Nano Banana AI trend could land you in trouble says IPS officer warns users about online scams, Gadgets Hindi News - Hindustan
बड़ी परेशानी में डाल सकता है Nano Banana AI ट्रेंड, IPS ऑफिसर ने दी चेतावनी, बैंक अकाउंट पर खतरा

अगर आप भी Nano Banana AI वायरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक आईपीएस ऑफिसर ने यूजर्स को सावधान रहने के लिए कहा है। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यह स्कैम आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:53 PM
बड़ी परेशानी में डाल सकता है Nano Banana AI ट्रेंड, IPS ऑफिसर ने दी चेतावनी, बैंक अकाउंट पर खतरा

गूगल जेमिनी के नए इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल नैनो बनाना एआई (Nano Banana AI) ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यूजर अलग-अलग लुक में अपने रियलिस्टिक इमेज को क्रिएट और शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी इस वायरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक आईपीएस ऑफिसर ने यूजर्स को सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने यूजर्स को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि फेक वेबसाइट्स या अनऑथराइज्ड ऐप्स के बजाय फोटोज को रियल वेबसाइट्स पर अपलोड करें।

एक क्लिक से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

आईपीएस अधिकारी वीसी सज्जनार ने एक पोस्ट में लिखा, 'इंटरनेट ट्रेंड्स से सावधान रहें! नैनो बनाना ट्रेंडिंग के चक्कर में पड़कर ऑनलाइन निजी जानकारी शेयर करने से ऐसे स्कैम हो सकते हैं। बस एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट क्रिमिनल्स के हाथों में जा सकता है।' आईपीएस अधिकारी ने कहा कि कभी भी फेक वेबसाइट्स या अनऑथराइज्ड ऐप्स पर फोटो या पर्सनल इन्फर्मेशन शेयर न करें। सज्जनार ने आगे कहा, 'आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर अपने खुशी के पल शेयर कर सकते हैं, लेकिन यह न भूलें कि सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।'

फेक वेबसाइट पर अपलोड डेटा को वापस पाना मुश्किल

उन्होंने आगे कहा कि ट्रेंड आते-जाते रहते हैं, लेकिन एक बार किसी का डेटा फेक वेबसाइट या अनऑथराइज्ड ऐप पर अपलोड हो जाए, तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। सज्जनार ने यूजर्स को सलाह देते हुए कहा कि यदि आप किसी अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, तो आप गड्ढे में गिरने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए अपने फोटो या निजी जानकारी को अपलोड करने से पहले दो बार सोचें।

सज्जनार ने यूजर्स को याद दिलाया कि डेटा और पैसे की सेफ्टी की जिम्मेदारी यूजर की है। सज्जनार ने एक न्यूज को शेयर किया था जिसमें दावा किया गया है कि नैनो बनाना ट्रेंड में हिस्सा लेने की कोशिश करते वक्त एक यूजर के साथ स्कैम हुआ है।

(Photo: HT)

Gemini Google
