Gemini अब Gmail और Photos देखकर देगा पर्सनल जवाब; बस ये सब मत पूछना

संक्षेप: Google ने Gemini में Personalised Intelligence फीचर जोड़ा है, जिससे AI अब Gmail और Photos से जानकारी लेकर पर्सनल जवाब दे सकेगा। हालांकि, उससे रिलेशनशिप से जुड़ी बातें पूछने में समझदारी नहीं है।

सॉफ्टवेयर कंपनी Google ने अपने AI चैटबॉट Gemini के लिए Personalised Intelligence नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। इस अपडेट के बाद Gemini यूजर्स की परमिशन से उनके Google ऐप्स जैसे Gmail, Google Photos, YouTube और Search से जानकारी लेकर ज्यादा सटीक और पर्सनल जवाब दे सकेगा। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद AI को ज्यादा मददगार और यूजर के लिए आसान बनाना है।

Personalised Intelligence के साथ Gemini आपके जुड़े ऐप्स में मौजूद डाटा को देखकर सवालों के जवाब देता है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी कार का लाइसेंस प्लेट नंबर, टायर साइज या किसी पुरानी बुकिंग की जानकारी चाहिए, तो Gemini आपकी ईमेल या फोटो स्कैन कर तुरंत जवाब दे सकता है। इससे जरूरी जानकारी ढूंढने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा।

हालांकि, Google ने यह भी माना है कि Gemini हर परिस्थिति को ठीक तरीके से नहीं समझ पाता। खासकर रिश्तों, भावनाओं और निजी पसंद से जुड़े मामलों में AI कई बार गलत अनुमान लगा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी Photos में किसी खेल के मैदान की कई तस्वीरें हैं, तो Gemini यह मान सकता है कि वह खेल आपको पसंद है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे मामलों में यूजर्स को Gemini को सुधारने की सलाह दी गई है।

प्राइवेसी को लेकर Google ने साफ किया है कि Gemini यूजर्स की फोटो या पर्सनल जानकारी से खुद को ट्रेन नहीं करता। AI सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए उस डाटा को रेफर करता है। इसके अलावा, Gemini यह भी बताएगा कि उसने जवाब देने के लिए किस ऐप से जानकारी ली है, जिससे यूजर को पारदर्शिता बनी रहे।