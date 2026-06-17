गजब! Gemini ने ChatGPT को पछाड़ा? पहली बार 50 प्रतिशत से नीचे आई हिस्सेदारी
OpenAI के ChatGPT का ग्लोबल मार्केट शेयर पहली बार 50 प्रतिशत से नीचे गिरकर 46.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जबकि Google Gemini समेत कई AI चैटबॉट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, ChatGPT अब भी टॉप पोजीशन पर बरकरार है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स की दुनिया में कई टूल्स की टक्कर देखने को मिलती रही है और यह मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गया है। लंबे समय तक AI टूल्स का बादशाह रहने वाले ChatGPT को पहली बार कड़ी चुनौती मिल रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI के ChatGPT का मार्केट शेयर पहली बार 50 प्रतिशत से नीचे आ गया है। इसके साथ ही Google का Gemini तेजी से उभरकर सबसे बड़े कॉम्पिटीटर के रूप में सामने आया है।
सेंसर टावर की State of AI Report 2026 के मुताबिक, मई 2026 के आखिर तक ChatGPT की ग्लोबल मार्केट मेंबरशिप घटकर 46.4 प्रतिशत रह गई। यह पहली बार है जब ChatGPT आधे से ज्यादा मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखने में असफल रहा है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ChatGPT के यूजर्स की संख्या कम हो गई है। दरअसल, AI चैटबॉट मार्केट में नए प्लेयर्स के आने और उनकी लोकप्रियता बढ़ने से कुल मार्केट शेयर बंट गया है।
अब भी सबसे लोकप्रिय है ChatGPT टूल
ChatGPT अभी भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय AI चैटबॉट बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके 1.1 अरब से ज्यादा मंथली ऐक्टिव यूजर्स हैं। यह संख्या अपने आप में दिखाती है कि OpenAI का प्लेटफॉर्म अभी भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि अब यूजर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, जिससे कॉम्पिटीशन तेज हो गया है।
Google का Gemini इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। Google ने पिछले कुछ साल में Gemini को अपने कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं के साथ डीपली इंटीग्रेट किया है। Android स्मार्टफोन्स, Google Search, Gmail और Workspace जैसे प्लेटफॉर्म्स में Gemini की मौजूदगी ने इसे करोड़ों नए यूजर्स तक पहुंचा दिया है। यही वजह है कि Gemini तेजी से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में सफल रहा है।
बाकी कंपनियों का भी बढ़ रहा है प्रभाव
सिर्फ Gemini ही नहीं, बल्कि Anthropic का Claude, Elon Musk की कंपनी xAI का Grok, Perplexity, DeepSeek और Meta AI जैसे प्लेटफॉर्म भी लगातार नए यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन कंपनियों ने अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने AI मॉडल तैयार किए हैं। कोई बेहतर रिसर्च क्षमता पर जोर दे रहा है तो कोई रियल-टाइम जानकारी और फास्ट आंसर्स के जरिए यूजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI इंडस्ट्री अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां किसी एक कंपनी का दबदबा बनाए रखना आसान नहीं होगा। शुरुआत में ChatGPT ने AI चैटबॉट्स को मेनस्ट्रीम लाने का काम किया, लेकिन अब मार्केट बड़ा हो रहा है और कॉम्पिटीशन बढ़ रहा है। इससे यूजर्स को ज्यादा विकल्प और बेहतर फीचर्स मिलने की संभावना है।
भारत OpenAI का महत्वपूर्ण मार्केट
खास बात यह है कि भारत OpenAI के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मार्केट बन चुका है। OpenAI के CEO सैम आल्टमैन ने हाल ही में बताया था कि भारत में ChatGPT के लगभग 10 करोड़ साप्ताहिक ऐक्टिव यूजर्स हैं। अमेरिका के बाद भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। ऐसे में आने वाले वक्त में भारतीय यूजर्स के लिए AI कंपनियों के बीच कॉम्पिटीशन और तेज हो सकता है। इसका सीधा फायदा यूजर्स को मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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