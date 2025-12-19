Hindustan Hindi News
फोन रिपेयर का खर्च बताया ₹16 हजार; AI ने बचाए 14500 रुपये; ₹1450 में हो गया काम

फोन रिपेयर का खर्च बताया ₹16 हजार; AI ने बचाए 14500 रुपये; ₹1450 में हो गया काम

संक्षेप:

Samsung Galaxy A52s रिपेयर के एक मामले में ऑफिशियल सर्विस सेंटर ने जहां 16,000 रुपये का बिल बताया, वहीं Google Gemini की मदद से वही फोन सिर्फ 1,450 रुपये में ठीक हो गया। आइए बताएं कि पूरा मामला क्या है। 

Dec 19, 2025 07:41 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) के ढेरों फायदे आए दिन सामने आते हैं और इन दिनों एक फोन रिपेयर से जुड़ा मामला चर्चा में है। यूजर का दावा है कि जहां Samsung के ऑफिशियल सर्विस सेंटर ने फोन ठीक करने के लिए करीब 16,000 रुपये का बिल बताया, वहीं AI टूल Google Gemini की मदद से वही फोन सिर्फ 1,450 रुपये में पूरी तरह ठीक हो गया।

पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर आशुतोष श्रीवास्तव नाम के यूजर की ओर से शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए सामने आया। पोस्ट के मुताबिक, यूजर का पुराना Samsung Galaxy A52s कुछ दिन पहले गलती से हाथ से गिर गया था और इसके बाद फोन में दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। स्क्रीन कभी-कभी अपने आप ब्लैक हो जाती थी, माइक्रोफोन और AUX जैक ने काम करना बंद कर दिया था, जबकि फोन की चार्जिंग बिल्कुल सही चल रही थी।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

सर्विस सेंटर ने बनाया तगड़ा बिल

यूजर ने फोन उसी दुकान पर ले जाकर दिखाया, जहां से खरीदा था। वहां से फोन को Samsung के ऑफिशियल सर्विस सेंटर भेज दिया गया। जांच के बाद सर्विस सेंटर ने दावा किया कि फोन का मदरबोर्ड फेल हो चुका है और इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पूरा मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपये होगी।

हालांकि यूजर को यह बिल सही नहीं लगा। उनका कहना था कि अगर मदरबोर्ड पूरी तरह खराब होता, तो फोन बिल्कुल काम नहीं करता। जबकि इस मामले में फोन का कुछ हिस्सा काम कर रहा था। इसके चलते यूजर ने Google Gemini से मदद लेने का फैसला किया।

AI ने दिक्कत समझने में की मदद

Gemini ने फोन में आ रही दिक्कतों का एनालिसिस करने के बाद बताया कि यह मदरबोर्ड फेल होने का मामला नहीं लगता। AI के मुताबिक, फोन गिरने की वजह से मेन फ्लेक्स केबल या डिस्प्ले कनेक्टर ढीला या डैमेज हो सकता है, जिससे स्क्रीन, माइक्रोफोन और ऑक्स जैक जैसी दिक्कतें आ रही हों। Gemini ने सुझाव दिया कि किसी लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप से सेकेंड ओपिनियन लिया जाए और इस तरह के रिपेयर का खर्च 500 से 1,500 रुपये के बीच होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

लोकल रिपेयर शॉप पर बनी बात

इसके बाद यूजर ने अपने घर के पास मौजूद एक लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप में फोन दिखाया और टेक्नीशियन से खास तौर पर फ्लेक्स केबल और डिस्प्ले कनेक्टर चेक करने को कहा। फोन खोलकर जांच की गई तो वही समस्या सामने आई, जिसकी ओर Gemini ने इशारा किया था। गिरने की वजह से फोन की मेन फ्लेक्स केबल डैमेज हो गई थी।

टेक्नीशियन ने फ्लेक्स केबल बदल दी और फोन पूरी तरह ठीक हो गया। इस पूरे रिपेयर पर कुल खर्च आया केवल 1,450 रुपये, जिसमें सर्विस चार्ज भी शामिल था। रिपेयर के बाद फोन की स्क्रीन, माइक्रोफोन और AUX जैक, सारे फीचर्स सामान्य रूप से काम करने लगे।

