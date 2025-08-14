छुट्टियों का है प्लान, तो Google कराएगा हजारों रुपये की बचत, आ गया Flight Deals फीचर google flight deals feature launched let users to save money on their trip, Gadgets Hindi News - Hindustan
google flight deals feature launched let users to save money on their trip

Google Flight Deals: अगर आप छुट्टियों पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो गूगल का नया फीचर हजारों रुपये की बचत करवा सकता है। दरअसल, गूगल ने आज (8 अगस्त) को फ्लाइट डील्स नाम के फीचर की शुरुआत की है। फीचर को खासतौर से ऐसे यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपनी यात्रा पर पैसे बचाना चाहते हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:39 PM
Google Flight Deals: अगर आप छुट्टियों पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो गूगल का नया फीचर हजारों रुपये की बचत करवा सकता है। दरअसल, गूगल ने आज (8 अगस्त) को फ्लाइट डील्स नाम के फीचर की शुरुआत की है, जो AI पर काम करने वाला एक सर्च टूल है और यह गूगल फ्लाइट्स के अंदर उपलब्ध है। इस फीचर का काम यात्रियों को तारीख, डेस्टिनेशन या फिल्टर को मैन्युअली सेट किए बिना सबसे सस्ते हवाई किराए खोजने में मदद करना है। अच्छी बात यह है कि इस टूल से यूजर अपनी आम बोलचाल की भाषा में बात कर सकते हैं और यात्रा के बारे में बता सकते हैं। गूगल ने नए फ्लाइट डील्स फीचर को खासतौर से ऐसे यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपनी यात्रा पर पैसे बचाना चाहते हैं।

google flight deals

कंपनी के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, फ्लाइट डील्स फीचर से यूजर्स अपनी नैचुरल लैंग्वेज यानी आम बोलचाल की भाषा में अपने ट्रिप के बारे में बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, "इस सर्दी में एक सप्ताह की यात्रा, एक ऐसे शहर में जहां बढ़िया खाना मिलता है, केवल नॉन-स्टॉप" या "एक वर्ल्ड क्लास रिसॉर्ट में 10 दिन की स्की यात्रा।" ऐसा लिखने पर गूगल उन्हें तुरंत ही मिलती-जुलती डील्स के बारे में बताता है। दरअसल, यूजर के ऐसा लिखने पर गूगल का नया फीचर अलग-अलग एयरलाइन्स और बुकिंग साइट्स से मिले रियल टाइम फ्लाइट डेटा के साथ यूजर की रिक्वेस्ट को मिलाने के लिए AI की मदद लेता है।

Google Flight Deals फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं:

1. गूगल फ्लाइट्स पर जाएं: गूगल फ्लाइट्स वेबसाइट या ऐप पर जाएं।

2. फ्लाइट डील्स एक्सेस करें: टॉप-लेफ्ट मेनू से फ्लाइट डील्स चुनें, या सीधे फ्लाइट डील्स पेज पर जाएं।

2. अपनी ट्रिप के बारे में सरल भाषा में लिखें: उदाहरण के लिए: "अक्टूबर में 300 डॉलर से कम कीमत वाले किसी बीच डेस्टिनेशन पर लंबा वीकेंड" या "सुंदर नजारों वाले किसी राष्ट्रीय उद्यान की चार दिन की हाइकिंग ट्रिप।"

4. AI-जनरेटेड रिजल्ट देखें: गूगल का AI आपके रिक्वेस्ट की व्याख्या करेगा और अलग-अलग एयरलाइन्स और बुकिंग साइट्स से मिलते-जुलते डेस्टिनेशन और किराए दिखाएगा।

5. जरूरत पड़ने पर रिफाइन करें: अपने सर्च को और बेहतर बनाने के लिए एयरलाइन, स्टॉप या कीमत जैसी चीजों को एडजस्ट करें।

यह सर्विस अगले हफ्ते अमेरिका, कनाडा और भारत में बीटा वर्जन में लॉन्च हो रही है, जिसमें किसी ऑप्ट-इन की जरूरत नहीं है। गूगल ने कहा है कि ओरिजनल गूगल फ्लाइट्स उपलब्ध रहेगी।

