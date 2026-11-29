Google Fitbit Edge अब भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है। इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ट्स (BIS) सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। यह एक एडवांस फिटनेस ट्रैकर है और कलाई से ही हार्ट रेट, ECG और ब्लड ऑक्सीजन लेवल माप सकता है।

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Google Fitbit Edge अब भारतीय बाजार में धूम मचाने आ रहा है। इस डिवाइस को अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ट्स (BIS) सर्टिफिकेशन मिल गया है। बीआईएस लिस्टिंग से यह हिंट मिलता है कि यह डिवाइस भारतीय बाजार में जल्द आ सकता है। बता दें कि कंपनी अक्टूबर 2026 में इसे वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर चुकी है। यह फिटबैंड कई बेहतरीन फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। यूजर इससे अपनी ECG भी माप सकते हैं। इसमें 1.34 इंच की एमोलेड स्क्रीन भी है। अपकमिंग फिटबैंड में क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

Google Fitbit Edge को BIS डेटाबेस पर लिस्ट किया गया है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है।

BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट हुआ गूगल फिटबिट एज दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गूगल का फिटबिट एज (Fitbit Edge), जिसका मॉडल नंबर 'G8BL6' है, BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर लिस्ट हो गया है। इसकी जानकारी सबसे पहले 91मोबाइल्स (91Mobiles) ने दी थी। इसे 23 नवंबर 2026 को इस डेटाबेस में शामिल किया गया है, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, केवल मॉडल नंबर को BIS डेटाबेस पर लिस्ट किया गया है, और ब्रांड ने अभी तक अपने भारतीय लॉन्च टाइनलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि भारतीय वेरिएंट में ग्लोबल वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल सकते हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं ग्लोबली लॉन्च हो चुके Google Fitbit Edge के फीचर्स पर गूगल फिटबिट एज में 1.34-इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 'ऑलवेज-ऑन' फीचर दिया गया है। इसमें साइड में एक फिजिकल बटन भी है, जिससे यूजर वर्कआउट को पॉज करने और फिर से शुरू करने जैसे काम कर सकते हैं। यह ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इसमें इन-बिल्ट GPS और गैलीलियो सैटेलाइट पोजिशनिंग की सुविधा है, जिससे बिना फोन कनेक्ट किए भी रूट को ट्रैक किया जा सकता है। एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए, फिटबिट एज में 40 से ज्यादा स्पोर्ट मोड दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक एक्टिविटी रिकग्निशन ( एक्टिविटी को अपने आप पहचाना) की सुविधा है, और दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने जैसी गतिविधियों के दौरान ऊंचाई में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए इसमें एक इन-बिल्ट अल्टीमीटर भी मौजूद है। इसके अलावा, यह कार्डियो लोड, डेली रेडीनेस, VO2 मैक्स, एक्टिव जोन मिनट्स और हार्ट रेट को भी ट्रैक करता है।

फिटबिट एज में ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ECG सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और एम्बिएंट लाइट सेंसर दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि यूजर अपनी कलाई पर मौजूद ECG ऐप के जरिए कभी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) ले सकते हैं। यह ट्रैकर अनियमित हार्ट रिदम के नोटिफिकेशन, स्लीप-स्टेज एनालिसिस और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करता है। यह स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन दिखा सकता है, कम्पैटिबल प्लेटफॉर्म पर क्विक टेक्स्ट रिप्लाई की सुविधा दे सकता है, और इसमें मीडिया प्लेबैक कंट्रोल, अलार्म, टाइमर और बेसिक गूगल मैप्स गाइडेंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

गूगल का दावा है कि उसके फिटनेस ट्रैकर में एक रिप्लेसेबल (बदली जा सकने वाली) 65mAh लिथियम-आयन बैटरी है जो एक बार फुल चार्ज होने पर सात दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है। फुल चार्ज होने में 90 मिनट तक का समय लगता है। यह पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए 5ATM और IP68 रेटिंग दी गई है, जिससे इसे 50 मीटर तक की गहराई पर तैराकी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर, लॉन्च के समय, गूगल फिटबिट एज की कीमत $179.99 (लगभग 17,200 रुपये) से शुरू होती है।

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