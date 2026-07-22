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अब भारत में धूम मचाएगा गूगल का छोटू डिवाइस, 7 दिनों की बैटरी लाइफ, इसमें AI कोच भी

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Google का Fitbit Air अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। इसे Amazon India पर स्पॉट किया गया है। यूएस में इसे पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। यह बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर है। इसमें AI पर बेस्ड हेल्थ कोच भी होगा।

अब भारत में धूम मचाएगा गूगल का छोटू डिवाइस, 7 दिनों की बैटरी लाइफ, इसमें AI कोच भी

खबर है कि Google भारत में Fitbit Air लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही यह Amazon India पर दिखाई दिया है। इस अमेजन लिस्टिंग से पता चलता है कि अपकमिंग फिटबिट से क्या उम्मीद की जा सकती है और इससे यह भी हिंट मिलता है कि लॉन्च शायद जल्द ही होने वाला है। Fitbit Air इस साल की शुरुआत में US मार्केट में आया था। यह Fitbit ब्रांड का सबसे नया फिटनेस ट्रैकर है और आम स्मार्टवॉच के उलट, इसमें स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय, यह डिवाइस लगातार हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करता है और AI की मदद से पर्सनलाइज्ड वेलनेस जानकारी देता है।

Google Fitbit Air

अमेजन इंडिया के पेज पर कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं। यह एंड्रॉयड औ iOS, दोनों तरह के फोन के साथ काम करता है। इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, नीचे देखें लिस्ट:

- लगातार हार्ट रेट मॉनिटरिंग

- स्लीप ट्रैकिंग

- ऑल-डे एक्टिविटी और फिटनेस ट्रैकिंग

- AI-बेस्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोचिंग

- सात दिन तक की बैटरी लाइफ

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यह आपको लैवेंडर कलर ऑप्शन में दिखेगा और लिस्टिंग में बताया गया है कि खरीदार इसे खरीदने पर 3 महीने का Google Health Premium सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। अभी आप Amazon पर Fitbit Air नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ई-कॉमर्स साइट पर इसके दिखने से यह साफ हो गया है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा और इसे अमेजन से खरीदा जा सकेगा।

Google Fitbit Air

गूगल हेल्थ कोच

इस बार नई चीज है Google Health Coach, जो Gemini AI पर बेस्ड है। यह Fitbit Air का खास हिस्सा है, जो AI का इस्तेमाल करके, आपके लिए खास कोचिंग और सुझाव तैयार करता है। यह आपकी एक्टिविटी, हेल्थ से जुड़ी जानकारी और नींद के डेटा को देखता है, और फिर आपको बताता है कि सही रास्ते पर बने रहने या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। हालांकि, ट्रैकर पर कोई डिस्प्ले नहीं है। आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी सीधे Google Health ऐप के जरिए आपके फोन पर भेजी जाती है।

Fitbit Air को रियल-टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए लाइटवेट और पूरे दिन पहने जा सकने वाले डिवाइस के तौर पर डिजाइन किया गया था, और इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है:

- लगातार हार्ट रेट ट्रैकिंग

- हार्ट रिदम की जांच और AFib अलर्ट

- ब्लड ऑक्सीजन (SpO₂) मॉनिटरिंग

- रेस्टिंग हार्ट रेट डेटा

- हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) स्टैट्स

- स्लीप स्टेज एनालिसिस और ड्यूरेशन ट्रैकिंग

अगर आपको फिटनेस में दिलचस्पी है, तो यह ट्रैकर सपोर्टेड वर्कआउट को अपने-आप पहचान लेता है, एक्सरसाइज सेशन को रिकॉर्ड करता है और Google Health Coach के जरिए आपको गाइडेड रूटीन से जोड़ता है।

इसकी बैटरी लाइफ बहुत जबर्दस्त है

Fitbit Air एक बार चार्ज करने पर सात दिन तक चल सकता है। अगर आप इसे चार्ज करना भूल गए हैं, तो सिर्फ पांच मिनट की चार्जिंग से ही यह पूरे दिन के लिए काफी पावर दे देता है। कंफर्ट और स्टाइल के लिए, इसमें कई तरह के इंटरचेंजेबल बैंड्स का ऑप्शन मिलता है: जैसे कि परफॉर्मेंस लूप बैंड (जो रीसाइकल किए गए मटेरियल से बना है), पसीने से खराब न होने वाला एक्टिव बैंड, और ज्यादा स्टाइलिश मॉडर्न बैंड।

Google Fitbit Air

गूगल ने अभी तक भारत में इसके लॉन्च की तारीख या कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेजन की लिस्टिंग से यह साफ हो गया है कि Fitbit Air जल्द ही आने वाला है। यह उन लोगों के लिए है जो एक ऐसा हल्का फिटनेस ट्रैकर चाहते हैं जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, जो लगातार हेल्थ ट्रैकिंग करे और AI-पावर्ड कोचिंग दे, और जिसमें बिल्ट-इन डिस्प्ले का कोई झंझट न हो।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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