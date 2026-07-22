अब भारत में धूम मचाएगा गूगल का छोटू डिवाइस, 7 दिनों की बैटरी लाइफ, इसमें AI कोच भी

Google का Fitbit Air अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। इसे Amazon India पर स्पॉट किया गया है। यूएस में इसे पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। यह बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर है। इसमें AI पर बेस्ड हेल्थ कोच भी होगा।

खबर है कि Google भारत में Fitbit Air लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही यह Amazon India पर दिखाई दिया है। इस अमेजन लिस्टिंग से पता चलता है कि अपकमिंग फिटबिट से क्या उम्मीद की जा सकती है और इससे यह भी हिंट मिलता है कि लॉन्च शायद जल्द ही होने वाला है। Fitbit Air इस साल की शुरुआत में US मार्केट में आया था। यह Fitbit ब्रांड का सबसे नया फिटनेस ट्रैकर है और आम स्मार्टवॉच के उलट, इसमें स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय, यह डिवाइस लगातार हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करता है और AI की मदद से पर्सनलाइज्ड वेलनेस जानकारी देता है।

अमेजन इंडिया के पेज पर कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं। यह एंड्रॉयड औ iOS, दोनों तरह के फोन के साथ काम करता है। इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, नीचे देखें लिस्ट:

- लगातार हार्ट रेट मॉनिटरिंग

- स्लीप ट्रैकिंग

- ऑल-डे एक्टिविटी और फिटनेस ट्रैकिंग

- AI-बेस्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोचिंग

- सात दिन तक की बैटरी लाइफ

यह आपको लैवेंडर कलर ऑप्शन में दिखेगा और लिस्टिंग में बताया गया है कि खरीदार इसे खरीदने पर 3 महीने का Google Health Premium सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। अभी आप Amazon पर Fitbit Air नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ई-कॉमर्स साइट पर इसके दिखने से यह साफ हो गया है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा और इसे अमेजन से खरीदा जा सकेगा।

गूगल हेल्थ कोच इस बार नई चीज है Google Health Coach, जो Gemini AI पर बेस्ड है। यह Fitbit Air का खास हिस्सा है, जो AI का इस्तेमाल करके, आपके लिए खास कोचिंग और सुझाव तैयार करता है। यह आपकी एक्टिविटी, हेल्थ से जुड़ी जानकारी और नींद के डेटा को देखता है, और फिर आपको बताता है कि सही रास्ते पर बने रहने या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। हालांकि, ट्रैकर पर कोई डिस्प्ले नहीं है। आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी सीधे Google Health ऐप के जरिए आपके फोन पर भेजी जाती है।

Fitbit Air को रियल-टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए लाइटवेट और पूरे दिन पहने जा सकने वाले डिवाइस के तौर पर डिजाइन किया गया था, और इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है:

- लगातार हार्ट रेट ट्रैकिंग

- हार्ट रिदम की जांच और AFib अलर्ट

- ब्लड ऑक्सीजन (SpO₂) मॉनिटरिंग

- रेस्टिंग हार्ट रेट डेटा

- हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) स्टैट्स

- स्लीप स्टेज एनालिसिस और ड्यूरेशन ट्रैकिंग

अगर आपको फिटनेस में दिलचस्पी है, तो यह ट्रैकर सपोर्टेड वर्कआउट को अपने-आप पहचान लेता है, एक्सरसाइज सेशन को रिकॉर्ड करता है और Google Health Coach के जरिए आपको गाइडेड रूटीन से जोड़ता है।

इसकी बैटरी लाइफ बहुत जबर्दस्त है Fitbit Air एक बार चार्ज करने पर सात दिन तक चल सकता है। अगर आप इसे चार्ज करना भूल गए हैं, तो सिर्फ पांच मिनट की चार्जिंग से ही यह पूरे दिन के लिए काफी पावर दे देता है। कंफर्ट और स्टाइल के लिए, इसमें कई तरह के इंटरचेंजेबल बैंड्स का ऑप्शन मिलता है: जैसे कि परफॉर्मेंस लूप बैंड (जो रीसाइकल किए गए मटेरियल से बना है), पसीने से खराब न होने वाला एक्टिव बैंड, और ज्यादा स्टाइलिश मॉडर्न बैंड।