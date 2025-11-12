Google पर Gemini के लिए आपका डाटा यूज करने का आरोप, फाइल हुआ लॉसूट

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अमेरिका में Google पर एक बड़ा लॉसूट फाइल हुआ है जिसमें आरोप है कि कंपनी ने अपने Gemini AI असिस्टेंट के साथ यूजर्स के पर्सनल ईमेल, चैट और वीडियो कॉल डाटा को उनकी जानकारी या अनुमति के बिना ट्रैक किया।

Wed, 12 Nov 2025 05:32 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Google एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में कंपनी पर एक फेडरल कोर्ट में लॉसूट फाइल किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि Google ने अपने Gemini AI असिस्टेंट का इस्तेमाल कर यूजर्स की पर्सनल बातचीत और डाटा को सीक्रेटली ट्रैक किया।आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है।

लॉसूट सैन जोस, कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में मंगलवार देर रात दायर किया गया। शिकायत के मुताबिक, Google ने अपने AI असिस्टेंट Gemini को अक्टूबर महीने में Gmail, Google Chat और Google Meet जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिना यूजर्स की परमिशन के ‘सीक्रेटली ऑन’ कर दिया। इससे कंपनी को यूजर्स के पर्सनल ईमेल, चैट और वीडियो कॉल की जानकारी तक पहुंच मिल गई, जो गोपनीयता से जुड़े कानूनों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है।

डिफॉल्ट रूप से ऑन है फीचर

पहले यूजर्स के पास यह विकल्प था कि वे चाहें तो Gemini AI को ऑन या ऑफ कर सकते हैं लेकिन शिकायत के मुताबिक, अब Google ने इस फीचर को डिफॉल्ट रूप से ऑन कर दिया है और यदि कोई यूजर इसे बंद करना चाहता है तो उसे Google की मुश्किल प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर बदलाव करना पड़ता है।

लॉसूट में दावा किया गया है कि अगर यूजर यह कदम नहीं उठाते, तो Google का Gemini AI उनके Gmail अकाउंट में भेजे या रिसीव किए गए हर ईमेल और अटैचमेंट तक एक्सेस कर सकता है। यानी, यूजर्स की पूरी कम्युनिकेशन हिस्ट्री Google के सर्वर पर उपलब्ध रहती है, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है।

मौजूदा लॉसूट California Invasion of Privacy Act (CIPA) के साथ फाइल किया गया है, जो 1967 में बना एक कानून है। इस कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की बातचीत या रिकॉर्डिंग को बिना सभी पक्षों की अनुमति के रिकॉर्ड करना या मॉनीटर करना गैरकानूनी है। Google की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

