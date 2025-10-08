गूगल का तोहफा: 7 नई भारतीय भाषाओं में आया AI मोड, मजेदार सर्च लाइव फीचर भी लॉन्च google expands ai mode to 7 new indian languages search live debuts with voice and camera interaction, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google expands ai mode to 7 new indian languages search live debuts with voice and camera interaction

गूगल का तोहफा: 7 नई भारतीय भाषाओं में आया AI मोड, मजेदार सर्च लाइव फीचर भी लॉन्च

Google ने आज भारतीय यूजर्स को शानदार तोहफा दिया है। गूगल AI Mode का सपोर्ट अब सात नई भारतीय भाषाओं - बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू तक पहुंच गया है। इसके अलावा, गूगल ने वॉयस और कैमरा इंटरेक्शन के साथ Search Live पेश किया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:00 PM
share Share
Follow Us on
गूगल का तोहफा: 7 नई भारतीय भाषाओं में आया AI मोड, मजेदार सर्च लाइव फीचर भी लॉन्च

Google ने आज अपने भारतीय यूजर्स को शानदार तोहफा दिया है। गूगल ने आज भारत में अपने एआई-पावर्ड सर्च मोड के विस्तार की घोषणा की है, जिससे इसका एआई सर्च मोड लाखों अन्य यूजर्स तक पहुंच गया है। गूगल एआई सर्च मोड का सपोर्ट अब सात नई भारतीय भाषाओं तक पहुंच गया है, जिसमें बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं, जिससे यूजर मुश्किल, संवादात्मक प्रश्न पूछ सकेंगे और अपनी मातृभाषा में विस्तार से उत्तर पा सकेंगे।

गूगल के अनुसार, पहले यह सुविधा केवल अंग्रेजी और हिंदी तक सीमित थी। लेकिन, लॉन्च से बाद से ही एआई मोड को भारत में काफी लोकप्रियता हासिल हुई, जिसे देखकर कंपनी ने इसका विस्तार करने की घोषणा की है। यूजर इस फीचर का उपयोग एकेडमिक रिसर्च और राइटिंग से लेकर प्रोडक्ट्स की तुलना और यात्रा की योजना बनाने तक, कई अलग-अलग तरह के कामों के लिए कर रहे हैं।

नया फीचर, गूगल के कस्टम जेमिनी मॉडल पर काम करता है, जिसे विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं की बारीकियों और संदर्भ को समझने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि केवल शब्दों का अनुवाद करने के लिए। इन नई भाषाओं में रोलआउट चरणबद्ध तरीके से होगा, जो अगले सप्ताह से शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:किस काम से आ रहा कॉल, पहले ही चल जाएगा पता; iPhones यूजर्स के लिए आया यूनिक फीचर

गूगल ने वॉयस और कैमरा इंटरेक्शन के साथ 'Search Live' पेश किया

इसके अलावा, गूगल ने 'सर्च लाइव' नाम का एक नया फीचर भी पेश किया है, जो यूजर्स को आवाज और कैमरे का उपयोग करके सर्च के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। भारत, अमेरिका के बाद यह फीचर पाने वाला पहला देश होगा, जो शुरुआत में अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा।

'सर्च लाइव' यूजर्स को गूगल के साथ रियल टाइम में कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, तथा वे जो देख रहे हैं उसके आधार पर उन्हें तुरंत मदद मिलती है।

उदाहरण के लिए, कोई यूजर अपने फोन के कैमरे को कुछ चीजों की ओर पॉइंट कर सकता है और पूछ सकता है, "आइस्ड मैचा बनाने के लिए इन्हें मिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?", ताकि उसे तुरंत स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस मिल सके।

यह फीचर विशेष रूप से DIY प्रोजेक्ट, ट्रबलशूटिंग, स्कूलवर्क और यात्रा जैसी अलग-अलग गतिविधियों के लिए परफेक्ट है। 'सर्च लाइव' आज से शुरू हो रहा है, और यूजर गूगल ऐप में 'लाइव' आइकन पर टैप करके या गूगल लेंस में 'लाइव' चुनकर इसे एक्सेस कर सकते हैं।

वीडियो में देखें कैसे काम करेगा Search Live

Gadgets Hindi News Google Google News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.