खुशखबरी! फोन चोरी होने पर नहीं होगा आपका बड़ा नुकसान, गूगल ने दिया ये फीचर

संक्षेप:

Google ने Android के Theft Protection फीचर्स को और मजबूत किया है, जिससे फोन चोरी होने पर यूजर्स का डाटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। साथ ही डाटा रिकवर और लॉक करने के लिए भी नए टूल्स मिले हैं। 

Jan 28, 2026 10:41 am IST Pranesh Tiwari
स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉल करने का तरीका नहीं रह गया है, बल्कि इसमें बैंकिंग डीटेल्स, पासवर्ड्स, पर्सनल फोटो और जरूरी डॉक्युमेंट्स भी होते हैं। ऐसे में फोन चोरी होना सीधे-सीधे डाटा और पैसों के नुकसान से जुड़े खतरे जैसा है। Google ने इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए Android के Theft Protection फीचर्स को बेहतर बनाया है, जिससे चोरी की स्थिति में यूजर्स को तुरंत कुछ फीचर्स का फायदा मिल सके।

नए फीचर के साथ अब चोरी के बाद भी फोन का डाटा पहले से ज्यादा सेफ रहेगा। Google ने PIN, पैटर्न और पासवर्ड से जुड़ी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। ऐसे में अगर कोई बार-बार गलत लॉगिन डीटेल एंटर करने की कोशिश करता है, तो फोन लॉक हो जाएगा। इससे चोर के लिए डिवाइस एक्सेस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं, असली यूजर को गलती से लॉक आउट होने से बचाने के लिए एक जैसी गलत एंट्री को बार-बार गिना नहीं जाएगा।

पासवर्ड मैनेजर भी पहले से ज्यादा सेफ

नए अपडेट के साथ बैंकिंग ऐप्स और पासवर्ड मैनेजर भी ज्यादा सेफ हो गए हैं। Identity Check फीचर के चलते अब Google Password Manager और थर्ड-पार्टी बैंकिंग ऐप्स जैसे सेंसिटिव ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अगर फोन चोरी हो भी जाए, तो बिना फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के कोई भी आपके पैसों या पासवर्ड्स तक नहीं पहुंच पाएगा।

छीने जाने पर लॉक हो जाएगा स्मार्टफोन

Google ने झपट्टा मारकर फोन चोरी करने की घटनाओं पर भी ध्यान दिया है। Theft Detection Lock फीचर ऑन-डिवाइस AI की मदद से अचानक होने वाली मूवमेंट और संदिग्ध स्थिति को पहचान लेता है। अगर सिस्टम को लगता है कि फोन छीना गया है, तो वह अपने आप लॉक हो जाता है। इसका मतलब है कि यूजर कुछ करे या ना करे, फोन खुद ही डाटा की सुरक्षा कर सकता है।

रिमोट लॉक और डाटा रिकवरी टूल भी

यूजर्स को अब Remote Lock में भी ज्यादा सुविधा दी गई है। अगर फोन चोरी हो जाता है, तो आप किसी भी ऐसे डिवाइस से, जिसमें इंटरनेट चलता हो, अपने Android फोन को तुरंत लॉक कर सकते हैं। इसके लिए पहले से कोई खास सेटिंग ऑन होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा नए रिकवरी टूल्स के साथ डाटा और फोन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

