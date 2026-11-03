गूगल का नया AI ऐप लॉन्च, Gmail और Photos से खुद तैयार करेगा आपकी कहानियां
गूगल ने भारत में Dreambeans AI ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप Gmail, Photos, YouTube और दूसरी Google सर्विस से जानकारी लेकर पर्सनलाइज्ड विजुअल स्टोरीज तैयार करेगा।
गूगल ने भारत में अपना नया AI ऐप Google Dreambeans लॉन्च कर दिया है। यह ऐप यूजर्स की डिजिटल एक्टिविटी और उनकी पसंद को समझकर हर दिन उनके लिए पर्सनलाइज्ड कहानियां और सजेशंस तैयार करेगा। खास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को बार-बार कोई Prompt लिखने की जरूरत नहीं होगी। ऐप खुद ही Gmail, Google Photos, Calendar, YouTube और Gemini जैसी सर्विस से जानकारी लेकर मजेदार कंटेंट तैयार करेगा। भारत इस ऐप को पाने वाला अमेरिका से बाहर का पहला देश बन गया है।
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क्या है Google Dreambeans और कैसे करता है काम?
Google Dreambeans कंपनी के Google Labs का एक एक्सपेरिमेंटल AI ऐप है। इसका मकसद यूजर्स को उनकी पसंद और रुचि के हिसाब से ऐसी जानकारियां देना है, जिन्हें वे आमतौर पर इंटरनेट पर सर्च करते हुए मिस कर सकते हैं। यह ऐप रोजाना यूजर्स के लिए कहानियों का एक कलेक्शन तैयार करता है। इसमें अलग-अलग टॉपिक्स पर जानकारी, विजुअल स्टोरीज और पर्सनलाइज्ड सजेशंस शामिल हो सकते हैं।
इस ऐप की खासियत यह है कि यह यूजर्स की पसंद को समझने के लिए गूगल की दूसरी सर्विस की मदद लेता है। यूजर की अनुमति मिलने पर यह Gmail, Google Calendar, Photos, YouTube, Search और Gemini से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर यूजर ने किसी जगह घूमने की प्लानिंग की है या किसी खास विषय से जुड़ी जानकारी सर्च की है, तो ऐप उससे संबंधित सुझाव और कहानियां दिखा सकता है।
AI से तैयार होंगी विजुअल कहानियां
Dreambeans में केवल टेक्स्ट के बजाय विजुअल स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी। गूगल के AI मॉडल इन कहानियों के लिए इलस्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा कहानियों में फोटो को वीडियो के रूप में एनिमेट करने की सुविधा भी दी गई है, जिसके लिए कंपनी के Veo AI मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है।
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यूजर्स किसी कहानी को खोलकर उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पसंद आने वाली स्टोरी को बाद में पढ़ने के लिए सेव और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया जा सकता है। यूजर्स अपनी पसंद के बारे में फीडबैक देकर ऐप को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का कंटेंट ज्यादा पसंद है।
हिंदी समेत 14 भाषाओं का सपोर्ट
गूगल ने Dreambeans को भारत में हिंदी समेत कुल 14 भाषाओं के सपोर्ट के साथ पेश किया है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, असमिया और नेपाली शामिल हैं। हालांकि, यूजर्स एक समय में अपनी कहानियों के लिए केवल एक ही भाषा चुन सकते हैं।
Google Dreambeans भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल ऐप है और इसके लिए यूजर्स को अपना Google अकाउंट कनेक्ट करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।