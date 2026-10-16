दिवाली सेल शुरू, यहां हजारों रुपये सस्ते मिल Google Pixel फोन, वॉच; देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

Google Pixel खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल की दिवाली सेल शुरू हो गई है। सेल में गूगल के पॉपुलर पिक्सेल फोन और पिक्सेल वॉच बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। पिक्सेल फैन्स के लिए यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

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भारत में धूमधाम से नवरात्रि 2026 मनाई जा रही है, और इसी बीच गूगल ने रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले अपने खास ऑफर्स पेश किए हैं। अगर आप लेटेस्ट पिक्सेल 11 स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। गूगल की यह सेल अभी आधिकारिक गूगल स्टोर पर लाइव है और 8 नवंबर 2026 तक चलेगी। ग्राहक चुनिंदा खरीदारी पर स्टोर डिस्काउंट, इंस्टेंट बैंक कैशबैक, एक्सचेंज बोनस और बिना किसी अतिरिक्त लागत (नो-कॉस्ट) वाली ईएमआई जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाक, ऑफर्स का लाभ लेकर ग्राहक पिक्सेल फोन और वॉच की खरीदी पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं।

ऑफर के अनुसार, छूट और कैशबैक को मिलाकर Pixel 11 512GB मॉडल पर कुल बचत 26,000 रुपये तक हो सकती है।

गूगल स्टोर लिस्टिंग के अनुसार, पिक्सेल 11 के 512GB मॉडल पर 26,000 रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल में पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो XL, पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड और पुराने पिक्सेल डिवाइसों पर भी छूट दी जा रही है। ये ऑफर ऐसे समय में आए हैं जब भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिव शॉपिंग पहले से ही सेल चल रही है। चलिए बताते हैं किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है…

गूगल पिक्सल 11 दिवाली सेल: ऑफर और डिस्काउंट भारत में Google Pixel 11 की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है। दिवाली सेल के दौरान, खरीदार 512GB वाले वेरिएंट पर 10,000 रुपये का गूगल स्टोर डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा, एलिजिबल डिवाइस पर 9,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। Google, Pixel 9 के लिए 34,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू भी दे रहा है। जो खरीदार एलिजिबल ईएमआई ट्रांजेक्शन के जरिए खरीदारी करते हैं, उन्हें HDFC Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड पर 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है।

ऑफर के अनुसार, लागू छूट और कैशबैक को मिलाकर पिक्सेल 11 512GB मॉडल पर कुल बचत 26,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि, एलिजिबिलिटी की शर्तों और ऑफर के नियमों के आधार पर, इससे इसकी प्रभावी कीमत 70,000 रुपये से कम हो सकती है।

Google Pixel 11 Pro मॉडल्स पर डिस्काउंट गूगल अपनी दिवाली सेल के दौरान अपने प्रीमियम पिक्सेल स्मार्टफोन पर छूट दे रहा है। ग्राहक चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 10,000 रुपये तक की इंस्टेंट छूट पा सकते हैं, साथ ही कुछ खास डिवाइस पर 9,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी ले सकते हैं। कंपनी का दावा है कि पिक्सेल 9 को एक्सचेंज करने वाले ग्राहक, लागू ऑफर्स के आधार पर कुल 46,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। गूगल स्टोर की वेबसाइट पर नो-कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी मौजूद हैं, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन हैं।

बिना किसी छूट के, गूगल पिक्सेल 11 प्रो की कीमत 1,19,999 रुपये है, जबकि पिक्सेल 11 प्रो XL की कीमत 1,34,999 रुपये है। गूगल स्टोर इंडिया की वेबसाइट पर पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड की कीमत 1,86,999 रुपये बताई गई है। अंतिम कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कौन सा मॉडल चुना है, भुगतान का तरीका क्या है और एक्सचेंज किए जा रहे डिवाइस की वैल्यू कितनी है।

गूगल दिवाली सेल: Pixel 10 और Pixel 10a पर डिस्काउंट पुरानी जेनरेशन के फोन तलाश रहे खरीदार Pixel 10 सीरीज पर ऑफर भी तलाश सकते हैं। Google Pixel 10 को 64,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है, जबकि Pixel 10a को एलिजिबल गूगल स्टोर छूट, इंस्टैंट बैंक कैशबैक और एक्सचेंज बोनस लागू करने के बाद 46,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। हालांकि, वास्तविक बचत हर मॉडल के लिए उपलब्ध ऑफर और खरीदार की एलिजिबलिटी पर निर्भर करेगी। ग्राहकों को ऑर्डर देने से पहले चेकआउट पर दिखाई दे रही फाइनल कीमत चेक करनी चाहिए।

Pixel Watch पर भी डिस्काउंट गूगल की फेस्टिव सेल में उसकी पिक्सेल स्मार्टवॉच पर भी छूट मिल रही है। खरीदार पिक्सेल वॉच 5 पर 2,500 रुपये तक और पिक्सेल वॉच 4 पर 1,500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। गूगल स्टोर इंडिया की वेबसाइट पर पिक्सेल वॉच 5 की कीमत 42,900 रुपये है, जबकि पिक्सेल वॉच 4 की कीमत 39,900 रुपये है।

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