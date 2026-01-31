Hindustan Hindi News
Google disables Take a Message on selected Pixel 4 and pixel 5 devices after rare microphone leak issue
Google ने डिसेबल किया स्मार्टफोन का यह जरूरी फीचर, यूजर्स की प्राइवेसी पर था खतरा

Google ने डिसेबल किया स्मार्टफोन का यह जरूरी फीचर, यूजर्स की प्राइवेसी पर था खतरा

संक्षेप:

गूगल ने प्राइवेसी से जुड़े एक बग के कारण पिक्सल फोन ऐप के Take a Message फीचर को डिसेबल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के अनुसार कुछ पुराने पिक्सल डिवाइसेज में टेक अ मेसेज फीचर सही से काम नहीं कर रहा था।

Jan 31, 2026 10:55 am IST Kumar Prashant Singh
गूगल ने प्राइवेसी से जुड़े एक बग के कारण पिक्सल फोन ऐप के Take a Message फीचर को डिसेबल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के अनुसार कुछ पुराने पिक्सल डिवाइसेज में टेक अ मेसेज फीचर सही से काम नहीं कर रहा था। यह गड़बड़ी पिक्सल 4 और पिक्सल 5 सीरीज के कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स में आ रही थी और इसी कारण गूगल ने इन फोन पर इस फीचर को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है।

कॉल हैंडलिंग टूल के तौर पर हुआ था लॉन्च

टेक अ मैसेज को पिछले साल गूगल ने बड़ लेवल पर कॉल हैंडलिंग टूल के तौर पर पेश किया था। यह फीचर उस वक्त ऐक्टिवेट होता है, जब कोई यूजर इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट या मिस कर देता है। कॉलर को सीधे वॉयसमेल पर भेजने के बजाय, सिस्टम उनसे एक मेसेज छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही यह एक लाइव ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है जिसे यूजर रियल-टाइम में देख सकते हैं। यह फीचर फोन के माइक्रोफोन से किसी भी ऐंबिएंट ऑडियो को ट्रांसमिट किए बिना एक इनहैंस्ड वॉइसमेल की तरह काम करने के लिए बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:6GB तक की रैम वाले दो धाकड़ फोन, कैमरा 50MP तक का, कीमत मात्र 5999 रुपये

बैकग्राउंड की आवाज सुन पा रहे थे कॉलर

पिछले कुछ महीनों में कुछ यूजर्स ने एक इसके अजीब और चिंताजनक यवहार की शिकायत की है। कुछ मामलों में टेक अ मैसेज इस तरह से ऐक्टिवेट हुआ कि ऐसा लगा जैसे कॉल का जवाब दे दिया गया हो। इसका नतीजा यह रहा कि कॉलर अपना मेसेज छोड़ते समय बैकग्राउंड की आवाजें सुन सकते थे। स्टैंडर्ड माइक्रोफोन के अलावा स्क्रीन के टॉप पर यूजर्स को यह साफ सिग्नल नहीं मिला कि उनके आसपास की आवाजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:50MP के तीन कैमरे, 7000mAh की बैटरी वाला फोन हुआ ₹4 हजार सस्ता, आखिरी मौका

गूगल ने गड़बड़ी को किया कन्फर्म

गूगल ने अब कन्फर्म किया है कि यह गड़बड़ी सच में थी, लेकिन इसका दायरा बेहद सीमित था। कंपनी के अनुसार यह बग बहुत कम संख्या में Pixel 4 और Pixel 5 डिवाइसों को प्रभावित कर रहा था और केवल असामान्य परिस्थितियों में ही सामने आया। यूजर्स की सेफ्टी के लिए गूगल ने इस फीचर को इन डिवाइसेज के लिए डिसेबल कर दिया है क्योंकि इन डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट ओएस अपडेट भी रोलआउट नहीं होता।

(Photo: ZDNET)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक, ऑटो, करियर, और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।