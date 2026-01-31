Google ने डिसेबल किया स्मार्टफोन का यह जरूरी फीचर, यूजर्स की प्राइवेसी पर था खतरा

संक्षेप: गूगल ने प्राइवेसी से जुड़े एक बग के कारण पिक्सल फोन ऐप के Take a Message फीचर को डिसेबल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के अनुसार कुछ पुराने पिक्सल डिवाइसेज में टेक अ मेसेज फीचर सही से काम नहीं कर रहा था।

Jan 31, 2026 10:55 am IST

गूगल ने प्राइवेसी से जुड़े एक बग के कारण पिक्सल फोन ऐप के Take a Message फीचर को डिसेबल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के अनुसार कुछ पुराने पिक्सल डिवाइसेज में टेक अ मेसेज फीचर सही से काम नहीं कर रहा था। यह गड़बड़ी पिक्सल 4 और पिक्सल 5 सीरीज के कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स में आ रही थी और इसी कारण गूगल ने इन फोन पर इस फीचर को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है।

कॉल हैंडलिंग टूल के तौर पर हुआ था लॉन्च टेक अ मैसेज को पिछले साल गूगल ने बड़ लेवल पर कॉल हैंडलिंग टूल के तौर पर पेश किया था। यह फीचर उस वक्त ऐक्टिवेट होता है, जब कोई यूजर इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट या मिस कर देता है। कॉलर को सीधे वॉयसमेल पर भेजने के बजाय, सिस्टम उनसे एक मेसेज छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही यह एक लाइव ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है जिसे यूजर रियल-टाइम में देख सकते हैं। यह फीचर फोन के माइक्रोफोन से किसी भी ऐंबिएंट ऑडियो को ट्रांसमिट किए बिना एक इनहैंस्ड वॉइसमेल की तरह काम करने के लिए बनाया गया है।

बैकग्राउंड की आवाज सुन पा रहे थे कॉलर पिछले कुछ महीनों में कुछ यूजर्स ने एक इसके अजीब और चिंताजनक यवहार की शिकायत की है। कुछ मामलों में टेक अ मैसेज इस तरह से ऐक्टिवेट हुआ कि ऐसा लगा जैसे कॉल का जवाब दे दिया गया हो। इसका नतीजा यह रहा कि कॉलर अपना मेसेज छोड़ते समय बैकग्राउंड की आवाजें सुन सकते थे। स्टैंडर्ड माइक्रोफोन के अलावा स्क्रीन के टॉप पर यूजर्स को यह साफ सिग्नल नहीं मिला कि उनके आसपास की आवाजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं।

गूगल ने गड़बड़ी को किया कन्फर्म गूगल ने अब कन्फर्म किया है कि यह गड़बड़ी सच में थी, लेकिन इसका दायरा बेहद सीमित था। कंपनी के अनुसार यह बग बहुत कम संख्या में Pixel 4 और Pixel 5 डिवाइसों को प्रभावित कर रहा था और केवल असामान्य परिस्थितियों में ही सामने आया। यूजर्स की सेफ्टी के लिए गूगल ने इस फीचर को इन डिवाइसेज के लिए डिसेबल कर दिया है क्योंकि इन डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट ओएस अपडेट भी रोलआउट नहीं होता।