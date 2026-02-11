आ रहा Android 17, नए जैसे हो जाएंगे करोड़ों स्मार्टफोन; जानिए सबसे पहले किन्हें मिलेगा

संक्षेप: एंड्रॉयड बीटा टीम ने बताया कि Google, Android 17 प्लेटफॉर्म रिलीज का पहला बीटा वर्जन रोलआउट करना शुरू कर देगा। टीम का कहना है कि एनरोल किए गए Pixel डिवाइस को जल्द ही अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा।

करोडों Android यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, जो बेसब्री से नए ओएस अपडेट का इंतजार कर रहे थे। गूगल Android 17 को जल्द रिलीज करने जा रहा है। बुधवार को कंपनी ने इसकी घोषणा की कि Android 16 क्वार्टरली प्लेटफॉर्म रिलीज 3 (QPR3) बीटा 2.1 अपडेट टेस्टर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है। साइकिल का फाइनल बीटा वर्जन अब रोलआउट हो रहा है, एंड्रॉयड बीटा टीम ने बताया है कि Android 17 का पहला बीटा वर्जन कंपनी के बीटा प्रोग्राम में एनरोल यूजर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आने वाले OS वर्जन के बारे में दूसरी जानकारी नहीं दी है, जिसमें यूजर इंटरफेस (UI) में बदलाव, नए फीचर्स, कम्पैटिबल डिवाइस के नाम और रिलीज टाइमलाइन शामिल हैं।

सबसे पहले किन्हें मिलेगा Android 17 Beta 1 अपडेट रेडिट पर एक पोस्ट में, एंड्रॉयड बीटा टीम ने बताया कि गूगल, एंड्रॉयड 17 प्लेटफॉर्म रिलीज का पहला बीटा वर्जन रोलआउट करना शुरू कर देगा, जिससे कंपनी का नया बीटा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक रिलीज की सही टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन एंड्रॉयड बीटा टीम का कहना है कि एनरोल किए गए पिक्सेल डिवाइस को जल्द ही अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा।

नहीं चाहिए अपडेट तो करना होगा यह काम जो पिक्सेल डिवाइस बीटा प्रोग्राम में एनरोल हैं, उन्हें अपने आप Android 17 Beta 1 रिलीज मिल जाएगा। लेकिन, जो लोग अपडेट नहीं पाना चाहते, उन्हें Android 16 QPR3 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम से ऑप्ट आउट करना होगा। नहीं तो, उनके डिवाइस को अपने आप Android 17 Beta 1 26Q2 फर्मवेयर मिल जाएगा।

डाउनग्रेड किया तो डिलीट हो जाएगा डेटा एंड्रॉयड के बीटा प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, यूजर्स को पहले स्टेबल एंड्रॉयड QPR3 अपडेट मिलने का इंतजार करना होगा, जिसे गूगल जल्द ही रोलआउट करेगा। OTA मैसेज में डिस्क्रिप्शन में 'डाउनग्रेड' लिखा होगा। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीटा टेस्टर ओएस वर्जन को डाउनग्रेड करना चुनते हैं, तो अपडेट डिवाइस का डेटा डिलीट कर देगा।

बीटा प्रोग्रामर लोगों को ओएस एक्सपीरियंस करने, फीडबैक देने और उस पर बग रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे कंपनियां ज्यादा यूजर बेस के लिए रिलीज होने से पहले ही दिक्कतों को ठीक कर सकती हैं।