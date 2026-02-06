खुशखबरी: अब बिना इंटरनेट, बिना ऐप के Android से iPhone में भेजें फोटो-वीडियो; सेकंड्स में होगा काम
Google जल्द अभी Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए AirDrop जैसा नया फाइल शेयरिंग फीचर ला रहा है। इस फीचर से फोटो, वीडियो और फाइल बिना इंटरनेट और बिना ऐप के आसानी से शेयर की जा सकेंगी। जानिए कैसे करेगा काम।
Google AirDrop-Style Sharing: अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। Google ने साफ कर दिया है कि जल्द सभी स्मार्टफोन में iPhone के AirDrop जैसा फाइल शेयरिंग फीचर आने वाला है। यानी अब फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल भेजने के लिए WhatsApp, Bluetooth या केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक iPhone यूजर्स AirDrop की मदद से पास बैठे Apple यूजर को तुरंत फाइल भेज लेते थे, लेकिन Android यूजर्स के पास ऐसा कोई आसान तरीका नहीं था। Google के Quick Share फीचर की मदद से एंड्रायड यूजर्स के साथ भी शेयरिंग आसान हो जाएगी।
Google ने बताया है कि यह नया AirDrop-style फीचर अब सिर्फ Pixel फोन तक सीमित था। लेकिन अब धीरे-धीरे सभी Android फोन में ये फीचर मिलेगा। इसका मतलब है कि Samsung, Vivo, Xiaomi, OnePlus जैसे ब्रांड के फोन यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकेंगे। दोनों फोन यूजर्स एक-दूसरे को बिना किसी परेशानी के फोटो और वीडियो भेज सकेंगे।
ऐसे काम करेगा यह फीचर
AirDrop-style Quick Share पूरी तरह से वाइरलेस तरीके से काम करता है। जब आप कोई फोटो या वीडियो भेजना चाहेंगे, तो आपका Android फोन पास के दूसरे फोन को खुद ढूंढ लेगा। स्क्रीन पर सामने वाले डिवाइस का नाम दिखेगा, जैसे AirDrop में होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप या क्लाउड लिंक का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटोज, विडियोज़, डॉक्यूमेंट या दूसरे डेटा को बस चुनें, और पास के डिवाइस पर भेज दें जैसे AirDrop में होता है। पूरा प्रोसेस कुछ सेकंड में हो जाएगा।
Google का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह सुरक्षित होगा। फाइल सीधे एक फोन से दूसरे फोन में जाएगी। बीच में कोई सर्वर या क्लाउड नहीं होगा। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। इस साल 2026 में यह फीचर धीरे-धीरे सभी Android फोन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद आप Android से iPhone, iPhone से Android, Android से Mac, Android से iPad सबके बीच फाइल भेजना आसान हो जाएगा।
