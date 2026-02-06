Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google coming with AirDrop style sharing to all Android phones Now send photos videos without internet or app
खुशखबरी: अब बिना इंटरनेट, बिना ऐप के Android से iPhone में भेजें फोटो-वीडियो; सेकंड्स में होगा काम

खुशखबरी: अब बिना इंटरनेट, बिना ऐप के Android से iPhone में भेजें फोटो-वीडियो; सेकंड्स में होगा काम

संक्षेप:

Google जल्द अभी Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए AirDrop जैसा नया फाइल शेयरिंग फीचर ला रहा है। इस फीचर से फोटो, वीडियो और फाइल बिना इंटरनेट और बिना ऐप के आसानी से शेयर की जा सकेंगी। जानिए कैसे करेगा काम।

Feb 06, 2026 03:21 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vu GloLED 55 inch Ultra HD LED Android Smart TV (55GloLED)

Vu GloLED 55 inch Ultra HD LED Android Smart TV (55GloLED)

  • check2GB RAM
  • check55 inch Display Size
  • checkAI Glo Processor
amazon-logo

₹36999

खरीदिये

discount

48% OFF

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check50 Inch Display Size
  • checkα7 AI Processor 4K Gen8 Processor
amazon-logo

₹36590

₹69990

खरीदिये

discount

35% OFF

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check‎43 Inches Display Size
amazon-logo

₹29990

₹46090

खरीदिये

discount

40% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • check55 inch Display Size
  • check4K α7 AI Processor Gen8 Processor
amazon-logo

₹39990

₹66290

खरीदिये

discount

37% OFF

Samsung 55 Inch Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

Samsung 55 Inch Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

  • check2 GB RAM
  • check55 inch Display Size
  • checkCrystal Processor 4K Processor
amazon-logo

₹37490

₹59900

खरीदिये

Google AirDrop-Style Sharing: अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। Google ने साफ कर दिया है कि जल्द सभी स्मार्टफोन में iPhone के AirDrop जैसा फाइल शेयरिंग फीचर आने वाला है। यानी अब फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल भेजने के लिए WhatsApp, Bluetooth या केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक iPhone यूजर्स AirDrop की मदद से पास बैठे Apple यूजर को तुरंत फाइल भेज लेते थे, लेकिन Android यूजर्स के पास ऐसा कोई आसान तरीका नहीं था। Google के Quick Share फीचर की मदद से एंड्रायड यूजर्स के साथ भी शेयरिंग आसान हो जाएगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vu GloLED 55 inch Ultra HD LED Android Smart TV (55GloLED)

Vu GloLED 55 inch Ultra HD LED Android Smart TV (55GloLED)

  • check2GB RAM
  • check55 inch Display Size
  • checkAI Glo Processor
amazon-logo

₹36999

खरीदिये

discount

48% OFF

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check50 Inch Display Size
  • checkα7 AI Processor 4K Gen8 Processor
amazon-logo

₹36590

₹69990

खरीदिये

discount

35% OFF

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check‎43 Inches Display Size
amazon-logo

₹29990

₹46090

खरीदिये

discount

40% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • check55 inch Display Size
  • check4K α7 AI Processor Gen8 Processor
amazon-logo

₹39990

₹66290

खरीदिये

discount

37% OFF

Samsung 55 Inch Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

Samsung 55 Inch Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

  • check2 GB RAM
  • check55 inch Display Size
  • checkCrystal Processor 4K Processor
amazon-logo

₹37490

₹59900

खरीदिये

Google ने बताया है कि यह नया AirDrop-style फीचर अब सिर्फ Pixel फोन तक सीमित था। लेकिन अब धीरे-धीरे सभी Android फोन में ये फीचर मिलेगा। इसका मतलब है कि Samsung, Vivo, Xiaomi, OnePlus जैसे ब्रांड के फोन यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकेंगे। दोनों फोन यूजर्स एक-दूसरे को बिना किसी परेशानी के फोटो और वीडियो भेज सकेंगे।

ये भी पढ़ें:Pixel 10a के लॉन्च से पहले ₹10,540 सस्ता हुआ 48MP कैमरा, 7 साल नया रहने वाला फोन

ऐसे काम करेगा यह फीचर

AirDrop-style Quick Share पूरी तरह से वाइरलेस तरीके से काम करता है। जब आप कोई फोटो या वीडियो भेजना चाहेंगे, तो आपका Android फोन पास के दूसरे फोन को खुद ढूंढ लेगा। स्क्रीन पर सामने वाले डिवाइस का नाम दिखेगा, जैसे AirDrop में होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप या क्लाउड लिंक का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटोज, विडियोज़, डॉक्यूमेंट या दूसरे डेटा को बस चुनें, और पास के डिवाइस पर भेज दें जैसे AirDrop में होता है। पूरा प्रोसेस कुछ सेकंड में हो जाएगा।

Google का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह सुरक्षित होगा। फाइल सीधे एक फोन से दूसरे फोन में जाएगी। बीच में कोई सर्वर या क्लाउड नहीं होगा। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। इस साल 2026 में यह फीचर धीरे-धीरे सभी Android फोन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद आप Android से iPhone, iPhone से Android, Android से Mac, Android से iPad सबके बीच फाइल भेजना आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:800 लोग लापता, जरूर जान लें ये 5 मोबाइल ट्रिक्स जो Emergency में आएंगी काम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Google

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।